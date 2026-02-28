La Guardia Civil detiene a dos sanroqueños que trasvasaban droga en la costa de Ceuta

La Guardia Civil de Ceuta detuvo el viernes a dos personas, vecinos de San Roque, identificó a otro en calidad de investigado y mantiene la búsqueda de una cuarta que se lanzó al mar y huyó a nado por tierra de dos embarcaciones que trasvasaban drogas en el Estrecho. La operación se saldó con el decomiso de casi 50 kilos de hachís.

Los agentes detectaron un posible intento de transbordo de sustancias estupefacientes entre dos embarcaciones en la zona de las Piscinas, próxima a la playa del Sarchal. Una de las embarcaciones se encontraba embarrancada en la costa, mientras que la segunda -con dos personas a bordo- maniobraba en las inmediaciones con la presunta intención de prestarle apoyo.

Ante estos hechos, se interceptó la embarcación de apoyo, la cual se encontraba ocupada inicialmente por dos personas aunque uno de sus ocupantes se arrojó al agua, logrando alcanzar la costa y dándose a la fuga por tierra.

Simultáneamente, las patrullas terrestres desplegadas en el lugar del varamiento observaron en el interior de la embarcación encallada varios bultos que contenían 47 kilogramos de hachís.

Especialistas del GEAS emprendieron un dispositivo de búsqueda y rastreo en el fondo marino de la zona del varamiento, ante la posibilidad de que se hubieran arrojado más bultos al mar.

Las dos personas detenidas, ambos de San Roque, pasarán a disposición judicial por un presunto delito contra la salud pública mientras que el patrón de la embarcación de apoyo permanece en calidad de investigado y se continúan las gestiones para la localización del cuarto implicado que logró huir del lugar.