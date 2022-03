La chirigota de San Roque ofrece una antología para pregonar el Carnaval

La ciudad de San Roque ya vive su Carnaval durante todo este fin de semana. En la noche del viernes, el pregón supuso el anticipo de la fiesta en la calle. Como no podía ser de otra forma, el pregón fue muy sanroqueño ya que tanto las intervenciones de los componentes como las letrillas que cantaron eran sobre la localidad.

Con un Teatro Juan Luis Galiardo a rebosar, los componentes de la chirigota no pararon de arrancar risas, sonrisas y buenos recuerdos de Carnaval y de la vida en el pueblo a través de un recorrido por las agrupaciones que han sacado desde 2006 a la actualidad. El acto fue presentado por Salva Serrano.

En el pregón, introducido por Roberto Collado, la chirigota de San Roque contó anécdotas de sus actuaciones, intercalándolas con coplillas de como la presentación de Las Niñas de Chari (2006) y Los que Chupan por un Tubo (2007); coplillas de Con To Tus Casting No Cantamos Nada (2009); la rumba del Popurrí de Los Bullitas (2010); una cuarteta del Popurrí de Los Pimpinelas de La Bahía (2012); una cuarteta del popurrí, un pasodoble y un cuplé de Con Juan Carlos no hay quien salga (2013); un pasodoble de Que corra el Aire (2014); la presentación de Los Babitas (2016); la presentación de Los Duros de Pelar (2017); la presentación, un pasodoble y el final del popurrí de Perdóname Señor (2019) y la presentación y el popurrí de Bajo la Luz de la Luna me fumo un Fortuna (2020).

Antes, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la concejal de Fiestas, María del Mar Collado, habían impuesto la banda de diosa del Carnaval a Alba Espinosa Sánchez, que había sido elegida por el azar, así como a las ninfas Sandra Martín Moreno, Elena Ibáñez Núñez, Carolina Collado Gámez y Cynthia Serrano Ruiz.

Después del pregón, el alcalde y la edil entregaron una placa a los integrantes de la chirigota y se tomó una foto de grupo, antes de la actuación de la chirigota invitada, la gaditana Los impacientes, la chirigota de Fermín y Antoñito, que fue la gran sorpresa del Concurso Oficial de Cádiz en 2020, logrando el segundo puesto.

Tiene como nombre completo No aguantamos más... vamos de impacientes y se erigió como una de las favoritas del público gracias a sus atrevidas y divertidas ocurrencias. Protagonizaron muchísimos gags durante el COAC, acudiendo un día antes a cantar, sacando el paso de Semana Santa, interpretando los pasodobles de 2021 y 2022, celebrando el Rocío y el ascenso del Cádiz...

Tras el pregón, es momento del Carnaval de calle en San Roque. Este sábado, 5 de marzo, a las 18:00 comenzará la Cabalgata del Humor que partirá de la Barriada de la Paz para pasar por las calles Alberto Casañal, La Ermita, Los Sargentos y Avenida Tercer Centenario, finalizando en la Alameda Alfonso XI. Se contará con la participación de grupos de animación, bandas de música, charangas y pasacalles. Todas las personas que deseen participar en el concurso de disfraces podrán inscribirse en el Espacio Joven.

Tras la cabalgata se contará con la actuación, en el escenario de la Alameda, del coro El Barrio Negro de Cádiz. La entrega de premios se llevará a cabo en el mismo lugar aproximadamente una hora después de la finalización de la cabalgata, con galardones en las categorías Individual, Parejas y Grupos, a lo que seguirá ambientación musical.