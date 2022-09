El chelista sanroqueño Javier López Escalona, vencedor del Concurso de Música Antigua de Utrecht

El dúo musical Fanny Davies Ensemble, formado por el chelista sanroqueño Javier López Escalona y la pianista Laura Granero, ha ganado el concurso internacional de Música Antigua de Utrecht, que se celebraba entre el día 31 de agosto y el 2 de septiembre.

La pianista Laura Granero ha anunciado en sus redes que el grupo ha ganado el Premio del Jurado, el Premio de Finalista y el Premio de la Organización, que consiste en una gira musical por Países Bajos para la temporada 2023/24.

Los jóvenes, que ya habían participado en muchos eventos a lo largo de toda Europa, interpretaron la música del sevillano Gerónimo Giménez, del navarro Juan María Guelbenzu y del legendario compositor alemán Johannes Brahms.

El miembro del jurado Clive Brown, profesor de la Universidad de Música y Arte Dramático de Viena, dijo de la interpretación del dúo: "He disfrutado mucho de vuestra interpretación, habéis hecho cantar a los dos instrumentos de una manera extraordinaria y estoy seguro de que cada vez que toquéis esta música lo haréis de una manera diferente, tal y como se hacia en el siglo XIX".

"No me esperaba que nos fueran a dar los premios. Iba con la idea de participar para vivir esa experiencia porque hacia tiempo que no hacia ningún concurso y creo que posiblemente sea eso por el que nos han galardonado. Más que competir íbamos con la idea de hacer música, de hacer una interpretación diferente, informada y basada en las fuentes históricas. Gracias al formato del concurso, con un jurado especialista en esa materia, nuestro conocimiento ha sido valorado. Una de las cosas que ha comentado el jurado es que la música de Gerónimo Jiménez y Juan María Guelbenzu es de las que mas valoradas han sido. Era una música original y les gusto la idea de que unos españoles estuvieran promoviendo la música desconocida de su propio país en un concurso y un festival internacional así", explica Javier López Escalona a Europa Sur.

En el comunicado, la pianista ha contado la ardua situación de preparación y agradecía la recompensa. "Prepararnos para esta competencia significó para nosotros mucho trabajo, investigación y disciplina. (Y además, no íbamos con un programa fácil: Opus 99 de Brahms, Opus 69 de Beethoven, piezas españolas para violonchelo y fortepiano que requieren mucha fantasía e imaginación...) Pero me alegro mucho de que todo este esfuerzo se haya visto recompensado. ¡Muchas gracias!".