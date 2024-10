Cepsa y los sindicatos se reúnen este martes para abordar el nuevo convenio colectivo de sus refinerías

San Roque/Cepsa y los representantes de los trabajadores se reúnen este martes en Sevilla para acercar posturas en su negociación de un nuevo convenio colectivo que afectará a sus plantas de San Roque, Huelva y Tenerife.

La reunión llega después de que el 7 de octubre, las cuatro formaciones sindicales que participan en las negociaciones, STR; UGT; CCOO y USO, denunciaran una postura "inflexible" por parte de la compañía en un comunicado conjunto, al entender que la propuesta de convenio realizada por Cepsa es peor que la actual. En este nuevo encuentro, ambas partes esperan aproximarse a un entendimiento que evite una escalada en el conflicto laboral.

"Cepsa lleva más de tres años batiendo récords históricos de beneficios, no podemos ni debemos permitir la pérdida de derechos, la constante disminución de la plantilla, la no conciliación de la vida familiar con la laboral, así como mermas en los beneficios sociales adquiridos y la no garantía del mantenimiento del poder adquisitivo", manifestaron los sindicatos en su comunicado.

La negociación del convenio se extiende, por el momento, casi dos años, sin que se haya llegado a ningún acuerdo para las plantillas de las refinerías de San Roque, Tenerife y Huelva, así como Cepsa Química, también en Puente Mayorga.

Desde Cepsa, a consultas de este periódico, expresaron que, por su parte, mantienen la voluntad de seguir negociando: "estamos sentados en la mesa de negociación, el diálogo permanente está presidiendo la mesa y solo desde el diálogo conseguiremos alcanzar un acuerdo en este proceso de negociación colectiva".