Los sindicatos de las refinerías de Cepsa anuncian un nuevo conflicto laboral

Andalucía/Los sindicatos representados en las refinerías de Cepsa en España han anunciado este lunes el inicio de un conflicto laboral que afectará a todas las plantas por la falta de acuerdo con la compañía en las negociaciones de un nuevo convenio colectivo.

Las cuatro formaciones que participan en las negociaciones, STR; UGT; CCOO y USO, han hecho pública esta decisión mediante un comunicado conjunto de la mesa negociadora, en el que aseguran que la medida de iniciar un conflicto laboral llega después de "chocar" con la postura "inflexible" de la empresa en la negociación, en la que "propone un convenio con peores condiciones que el vigente".

La representación sindical de los trabajadores lamenta que, en el contexto actual del mercado, en el que "Cepsa lleva más de tres años batiendo récords históricos de beneficios, no podemos ni debemos permitir la pérdida de derechos, la constante disminución de la plantilla, la no conciliación de la vida familiar con la laboral, así como mermas en los beneficios sociales adquiridos y la no garantía del mantenimiento del poder adquisitivo", esto último respecto a la evolución de los salarios acorde al índice de precios al consumidor (IPC).

Ante esta situación, los cuatro sindicatos que cuentan con representación en las refinerías de Cepsa en Huelva, Tenerife y San Roque (Cádiz), así como en Cepsa Química, también ubicada en el parque energético del municipio del Campo de Gibraltar, manifiestan su "hartazgo" después de casi dos años de negociación en los que, consideran, no han alcanzado ningún punto de entendimiento con la compañía.

"No nos dejan otra salida que iniciar, si no cesan su actitud, un conflicto laboral con las medidas sindicales que estimemos oportunas", han advertido, aun sin concretar detalles al respecto de cuáles serán sus próximos movimientos tras el anuncio.