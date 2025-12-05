La Cátedra Fundación Moeve premia a seis alumnos de la UCA por sus investigaciones

La Cátedra Fundación Moeve en la Universidad de Cádiz (UCA) ha dado a conocer este viernes los alumnos ganadores de sus premios en la edición de 2025 que se han alzado con esta distinción a los mejores trabajos de fin de estudios en las categorías de transición energética, biodiversidad y consumo del agua destacando su relevancia y aplicabilidad.

La Cátedra Fundación Moeve ha distinguido en la modalidad de biodiversidad los trabajos de Atenea Rodríguez Luque en primera posición por su proyecto Visibilidad de las comunidades bentónicas en ambientes con diferente presión de invasión y de María José Romero Pérez en segunda posición, por Efectos de la luz artificial nocturna amarilla (ALAN) en la fisiología de la macroalga nativa Halopteris scoparia y la especie invasora Rugulopteryx okamurae.

En la modalidad de transición energética ha resultado galardonada Patricia García Herrera Cruces por su trabajo fin de carrera Evaluación de las propiedades mecánicas y física de nuevos materiales cerámicos sostenibles para la construcción. El segundo premio se ha concedido a José Ángel Cano Sody por Producción de crudo a partir de la reutilización de resinas aeronáuticas mediante de licuefacción hidrotérmica y extracción líquido-líquido, y estado del arte de su upgrading mediante hidrogenación catalítica.

En la modalidad de eficiencia y consumo de agua, el primer premio ha sido concedido a Julia Ortiz Serrano por su trabajo fin de carrera Nuevos desarrollos de ósmosis inversa para una concentración sostenible de tierras raras. El segundo premio ha sido galardonado a Clara de Juan Simón por su proyecto Estudio de la presencia de microplásticos en instalaciones desaladoras. Impacto en el medio marino.

Está previsto que la entrega de premios se celebre en la Escuela de Ingeniería de Algeciras (ETSIA) a finales de enero de 2026.

Desde su fundación en 2005, la actividad de la cátedra se ha centrado en promover e incentivar aspectos vinculados con la formación, la investigación, la transferencia tecnológica y la difusión, apostando hoy en día por la innovación social y la capacitación del alumnado. Las relaciones entre la Universidad de Cádiz y Moeve se remontan a la creación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Algeciras. Desde entonces, se han realizado colaboraciones y firmados convenios específicos en muy diversos aspectos.