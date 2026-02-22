El Carnaval se despide por todo lo alto en San Roque con una jornada festiva en la Alameda Alfonso XI

San Roque ha puesto este domingo el broche final al Carnaval 2026 con una intensa jornada de actividades celebradas en la carpa instalada en la Alameda Alfonso XI. Numeroso público se congregó para disfrutar de un programa pensado para todas las edades, en un ambiente festivo que puso el cierre a las celebraciones.

Las actividades comenzaron al mediodía con talleres y una fiesta infantil que hizo las delicias de los más pequeños. El espectáculo consistió en un musical inspirado en la película Up, en el que también aparecieron personajes de varios filmes de Disney, despertando el entusiasmo del público infantil.

A continuación subió al escenario la agrupación gaditana Una chirigota en teoría, que llegó a San Roque de la mano de la Diputación Provincial y fue muy aplaudida por los asistentes.

Actuación de 'Una chirigota en teoría' / E.s.

Seguidamente fue el turno de las dos chirigotas infantiles sanroqueñas: Atrápame si puedes, del CEIP Maestro Apolinar, y Las muñecas del Carteia, del CEIP Carteia. Mientras se degustaba el arroz gratuito servido en la carpa, la programación continuó por la tarde con las actuaciones de las tres chirigotas sanroqueñas, que pusieron el punto final al Carnaval.

El concejal delegado de Fiestas, Abel Heredia, visitó la carpa para comprobar el buen ambiente de la jornada, acompañado por la alcaldesa accidental, María del Mar Collado, y otros miembros del Equipo de Gobierno. El edil realizó una valoración muy positiva del desarrollo del Carnaval durante el fin de semana, tanto en San Roque como en Guadiaro, y destacó la gran participación ciudadana en la Cabalgata del Humor celebrada el sábado.

Con esta última jornada festiva, el Carnaval San Roque 2026 se despide tras varios días de actividades marcadas por la participación y el ambiente festivo.