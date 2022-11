Flamenco y cómic: cuando Carlos Pacheco pasó de Thor a Bambino de Utrera

Las historias de Marvel y DC Comics llevaron a la fama al sanroqueño Carlos Pacheco. Eso no fue ningún impedimento para que este se mantuviera siempre ligado a sus raíces andaluzas. En 2012, coordinó la publicación de Flamenco y cómic, una obra de la Asociación RC Viñetas en colaboración con el Instituto Andaluz de la Juventud.

Por entonces, 20 dibujantes de primer nivel se unieron en un proyecto para acercar a los más jóvenes algunos de los personajes más importantes de la historia del flamenco. Pacheco se puso al frente de esta interesante iniciativa en la que cada uno de los participantes plasmaron su visión sobre un artista.

A través de 15 viñetas, estos dibujaron lo que el flamenco les había transmitido para que los jóvenes entendieran mejor la cultura del cante jondo. El libro de historietas de 92 páginas en color con figuras emblemáticas no se encuentra ahora mismo a la venta.

El cantaor elegido por Carlos Pacheco: Bambino de Utrera

El afamado dibujante pasó de dibujar a Thor a inmortalizar con sus trazos a Bambino de Utrera. Durante la presentación del proyecto en Cádiz, Carlos Pacheco confesó que su decisión de elegir al rumbero vino a raíz de la "heterodoxia tanto en su trabajo como en su forma de vivir" del cantaor flamenco.

Estas fueron las palabras textuales de Pacheco en aquel acto, recogidas por Diario de Cádiz: "Bambino miraba hacia el futuro pero con los pies bien asentados en el pasado y esta es una de las intenciones que yo he barajado a la hora de involucrarme en el proyecto, algo que mire al futuro. Como el cómic que es un medio de comunicación joven, pero que se imbrica con la tradición, como el flamenco. Creo que esa hibridación es revitalizante para uno y para otro y que Bambino representa ese concepto de tradición y modernidad".

Del utrerano también le gustaba su parte más particular, como cuando invitó a la selección argentina a una fiesta en la que probablemente "no se bebía Aquarius". En esa intervención no olvidó a su Campo de Gibraltar. Para Pacheco, la heterodoxia de Bambino resumía la forma de escuchar música de la zona en la que nació: "escuchábamos a Marvin Gaye y a Fernarda y Bernarda de Utrera".