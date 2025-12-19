Un camión se suelta del remolque frigorífico y colapsa el tráfico en la A-7 en San Roque

El rosario de incidencias en la autovía A-7 no para de crecer. Un camión frigorífico ha provocado un importante colapso de tráfico al mediodía de este viernes tras soltarse la cabeza tractora del remolque refrigerado mientras circulaba por el arco de la bahía de Algeciras.

El suceso se ha registrado a las 12:30 en el kilómetro 1.106 de la A-7 en dirección a Málaga, en el término municipal de San Roque; ubicación que se corresponde con las inmediaciones de la salida que conecta con la CA-34 para ir hacia La Línea. En el accidente no se han registrado heridos, según el 112 Andalucía.

Al soltarse durante la circulación, el remolque frigorífico se ha quedado bloqueando uno de los dos carriles, por lo que las retenciones han alcanzado rápidamente los tres kilómetros hasta llegar, aproximadamente, a Guadacorte.

Una dotación de la Guardia Civil de Tráfico se ha desplazado hasta el lugar para organizar la circulación y coordinar el dispositivo de retirada del remolque.