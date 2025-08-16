Búscate en la comida de mujeres de la Feria Real de San Roque

Llegó otro esperado momento de la Feria Real de San Roque con el tradicional Almuerzo de la Mujer del sábado, que se vivió con mucha intensidad y alegría. La gran participación volvió a ser la tónica principal, donde no faltaron las viandas, así como el disfrute y la música en la Caseta Municipal.

Más de un centenar de mujeres celebraron su tradicional comida de convivencia de la Feria Real de San Roque, un momento muy esperado por todas y que contó nuevamente con la organización de la Asociación de Mujeres Carmen Brú. Incluso participaron mujeres de otras localidades de la comarca, que quisieron sumarse a este almuerzo.

La teniente de alcalde de Fiestas, María del Mar Collado, acudió junto a las ediles Eva Gil y Ana Ruiz. Eva Gil, como responsable de Asuntos Sociales y Mujer, apuntó que es un día importante para la mujer, con esta comida de convivencia que organiza la asociación presidida por María Jesús García Illescas.

Recordó que el Ayuntamiento tiene a bien colaborar con el fin de que esta jornada se viva de la mejor manera posible, con mujeres que incluso han llegado de otras zonas, tanto del municipio como de fuera de él. Además destacó que la Feria Real 2025 se está disfrutando con intensidad, durante la cabalgata, la cena de la tercera edad y a la espera de dar un último empujón durante el fin de semana.

Por su parte, la presidenta del colectivo, María Jesús García Illescas, señaló que es una jornada ya tradicional que cuenta con la colaboración de las integrantes de esta asociación y que siempre es bien recibida por las mujeres, contándose allí con más del centenar. Añadió que este año han venido hasta mujeres de La Línea y de Algeciras, para vivir este día de la Feria de San Roque.