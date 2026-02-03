El Ayuntamiento de San Roque reparte rasillones en la Estación para proteger las viviendas ante la crecida del Guadarranque

El Ayuntamiento de San Roque ha iniciado este martes el reparto de rasillones —ladrillos cerámicos finos utilizados habitualmente en construcción— entre los vecinos de la Estación, con el objetivo de taponar puertas y accesos a las viviendas más cercanas al cauce del río Guadarranque, ante el riesgo de inundaciones por las intensas lluvias previstas esta noche debido a la borrasca Leonardo.

La medida preventiva se adopta en un contexto de máxima alerta, con el río presentando ya un nivel muy elevado tras las precipitaciones acumuladas de los últimos días y con la previsión de lluvias persistentes y fuertes rachas de viento a partir de esta noche. Los rasillones permiten a los vecinos levantar pequeñas barreras en los accesos a las casas para minimizar la entrada de agua en caso de desbordamiento.

Un hombre pone rasillones en la puerta de su garaje. / Manu Romero

El reparto se enmarca dentro del dispositivo activado por el Consistorio tras la orden de desalojo de las zonas inundables del municipio, siguiendo las directrices de la Junta de Andalucía, una vez decretada la alerta naranja y el nivel 2 de emergencia. Estas actuaciones afectan especialmente a la ribera del Guadarranque en la Estación de San Roque y la barriada de Guadarranque.

Durante la jornada, el Ayuntamiento ha convocado al Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) para realizar un seguimiento permanente de la evolución del temporal. Además, se ha anunciado el cierre de las instalaciones municipales y la suspensión de todas las actividades dependientes del Ayuntamiento este miércoles, así como el cierre de los centros educativos por orden de la Junta de Andalucía.

La alcaldesa accidental, María del Mar Collado, ha participado en una reunión telemática con responsables de Emergencias 112 Andalucía y los alcaldes de la comarca, tras la cual se activaron de manera inmediata los protocolos de desalojo y prevención. Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil trabajan coordinadamente para informar a la población y ejecutar las medidas necesarias en las zonas de mayor riesgo.

El Ayuntamiento ha comenzado también a habilitar el Pabellón Cubierto Ciudad de San Roque para acoger a las personas que deban abandonar sus viviendas, garantizando los medios necesarios para su atención. Desde el Consistorio se insiste en un llamamiento a la prudencia y a seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.

La Aemet mantiene activo el aviso naranja por lluvias, viento y fenómenos costeros en el Campo de Gibraltar durante la noche de este martes y toda la jornada del miércoles, mientras que la población de la comarca recibirá un mensaje Es-Alert para advertir del riesgo asociado al temporal.