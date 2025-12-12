San Roque ofrece ayudas de 600 euros para obtener el carné de conducir

El Ayuntamiento de San Roque concederá ayudas directas de 600 euros a las personas empadronadas en el municipio que hayan obtenido o estén sacándose el carné de conducir durante 2025. La medida, pensada especialmente para jóvenes y familias, entra en vigor tras publicarse este viernes la resolución en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz. El plazo de presentación de solicitudes comenzará este sábado 13 de diciembre y se prolongará hasta el 12 de enero de 2026.

Según las bases, podrán optar a la ayuda quienes sean mayores de edad, estén empadronados en San Roque desde hace al menos dos años y acrediten estar o haber estado matriculados en una autoescuela entre el 1 de enero de 2025 y la fecha de solicitud. Las peticiones podrán presentarse en la Casa Consistorial y en las Alcaldías de barrio.

La subvención cubrirá los principales gastos asociados a la obtención del permiso de conducir: matrícula de autoescuela, formación teórica y práctica, tasas de la Dirección General de Tráfico, certificado médico y gastos de gestión. Los interesados deberán presentar el modelo de solicitud disponible en el Portal de Transparencia, así como copia del DNI, del carné o de la matrícula de la autoescuela, y un certificado bancario para tramitar el ingreso.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, destaca que la medida “cumple una promesa electoral muy demandada por la ciudadanía, especialmente por los jóvenes” y subrayó que el Ayuntamiento quiere “estar al lado de las familias en un gasto que supone un esfuerzo económico importante”. También anima a los vecinos a presentar su solicitud durante el periodo habilitado.