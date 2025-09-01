Ocio
La avería de un camión provoca más de 4 kilómetros de retenciones en la A-7 en Sotogrande

El incidente se registra en el kilómetro 1.094 a la altura de Guadalquitón

El camión averiado en la A-7.
G. S-G. / R. M.

San Roque, 01 de septiembre 2025 - 17:10

La avería de un camión cisterna ha provocado este lunes hasta cuatro kilómetros de retenciones en la autovía A-7 a su paso por Sotogrande en dirección a Málaga (San Roque). El vehículo pesado se ha quedado obstaculizando la circulación a la altura del kilómetro 1.094, próximo a Guadalquitón, generándose una larga cola de vehículos en apenas minutos.

Al lugar se han desplazado patrullas de la Guardia Civil, que se han encargado de señalizar la zona y dirigir el flujo del tráfico.

