El aumento de las ventas en los parques energéticos impulsa a Moeve, que gana 246 millones hasta septiembre

Moeve ha ganado 246 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 126% más del resultado obtenido en el mismo período de 2024. El aumento de las ventas de los parques energéticos, impulsado por la mejora de los márgenes de refino, y la desaparición del impuesto extraordinario a las energéticas han marcado este resultado.

Pese al mejor resultado global, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado de Moeve se redujo un 19% hasta septiembre, hasta situarse en 1.192 millones de euros, todavía afectado por las consecuencias del apagón de abril y otros factores coyunturales. En cuanto al beneficio neto ajustado, que refleja exclusivamente el rendimiento de las operaciones, la compañía logra mantenerlo estable respecto a 2024, con 472 millones de euros.

Moeve acumula una inversión total de 757 millones de euros en lo que va de año, de los cuales más de la mitad, el 52%, fueron destinados a proyectos relacionados con la transición energética, como es el caso de las plantas de biocombustibles de segunda generación (HVO) y alcohol isopropílico (IPA) que la compañía ha comenzado a construir en sus instalaciones de Palos de la Frontera (Huelva).

La deuda neta del grupo se situó en 2.328 millones a cierre de septiembre, una cifra inferior a la registrada al final del primer semestre. El flujo de caja operativo alcanzó los 1.131 millones, lo que, según la empresa, ha permitido seguir financiando su estrategia Positive Motion manteniendo al mismo tiempo un balance sólido. La directora financiera, Carmen de Pablo, subrayó en la presentación de resultados la fortaleza de la posición de liquidez, que asciende a 5.519 millones de euros, un 12% menos que el pasado año pero superior al nivel del segundo trimestre.

Por su parte, el consejero delegado, Maarten Wetselaar, destacó que la diversificación de la cartera y la solidez operativa del grupo han permitido conservar un flujo de caja resiliente durante el tercer trimestre.

"Seguimos comprometidos con nuestra estrategia Positive Motion, con especial hincapié en el crecimiento sostenible. Nuestra decisión de asignar más del 50% de las inversiones a la transición energética refleja nuestro enfoque en la asignación de capital y nuestra firme determinación de dar prioridad a iniciativas que impulsen nuestro liderazgo en la transición energética europea. De cara al futuro, seguimos confiando en nuestra capacidad de adaptación, ejecución y creación de valor compartido a largo plazo", añadió.

Trimestre positivo

Los resultados específicos del tercer trimestre arrojan un resultado bruto de 459 millones, con un incremento del 20% respecto al mismo período de 2024. Moeve, entre junio y septiembre, ganó 64 millones, dejando atrás el resultado negativo de 59 millones del mismo trimestre el pasado año. El buen rendimiento de los márgenes de refino, la menor dependencia de las variaciones del barril de Brent y la alta tasa de utilización en el refino impulsan los resultados de la empresa. El flujo de caja aumentó un 52% hasta 479 millones y las inversiones ascendieron a 255 millones.

Por negocios, el área de energía (Energy Parks, Commercial & Clean Energies, Mobility y Trading) mantiene el impulso de la empresa y obtuvo un ebitda ajustado de 411 millones en el tercer trimestre. Esto supone un aumento del 49% respecto al mismo periodo del año anterior, marcado principalmente por el citado aumento de los márgenes de refino y a una tasa de utilización del 94%. La producción de los parques energéticos hasta septiembre bajó un 7% hasta 14,9 millones de toneladas, aunque experimentó un incremento de las ventas, que crecieron un 6% a 13,4 millones de toneladas

En cuanto a la rama química, redujo su ebitda a 31 millones de euros en el tercer trimestre, frente a los 68 millones del mismo periodo de hace un año. Los bajos márgenes del segmento del fenol son los principales responsables de este resultado, pese a que los mercados de alquibenceno lineal (LAB) se mantuvieron relativamente estables. Las ventas de esta área se han situado en 1,6 millones de toneladas, un 9% menos que el pasado año.

El negocio de exploración y producción registró un ebitda ajustado de 61 millones en el tercer trimestre, frente a los 85 millones del mismo periodo de 2024, lastrado por el descenso de los precios del barril de Brent. Pese al resultado, Carmen de Pablo destacó que la venta en el último año de varios de sus activos de extracción ha permitido reducir la dependencia de la empresa de las variaciones en el precio del barril.