Antonio Joyanes, responsable de los parques energéticos de San Roque y Palos de Moeve, asume también el área de exploración y producción

Antonio Joyanes asumirá el próximo 30 de septiembre la vicepresidencia ejecutiva de Parques Energéticos y Exploración y Producción de Moeve. El directivo amplía así sus competencias dentro de la compañía y pasará a rendir cuentas directamente ante el comité de dirección de la compañía.

En la actualidad, Joyanes dirige el negocio de parques energéticos, que incluye los de San Roque y Palos de la Frontera (Huelva). Con su nuevo nombramiento, a esas funciones se añadirá la gestión del área de exploración y producción.

Ingeniero industrial de formación, el futuro vicepresidente ejecutivo cuenta con una amplia trayectoria en Moeve. Desde su incorporación en 1996, cuando la energética aún operaba bajo el nombre de Cepsa, ha ocupado diferentes responsabilidades en instalaciones de Palos de la Frontera, Canadá o la sede de Madrid, hasta llegar a la actual vicepresidencia ejecutiva de los parques energéticos.

El relevo coincide con la salida de Alex Archila, que ha ocupado la vicepresidencia ejecutiva de Exploración y Producción durante los últimos cinco años. Archila iniciará ahora su etapa de jubilación tras más de cuatro décadas de carrera internacional en el sector energético.

Maarten Wetselaar, CEO de Moeve, ha resaltado la aportación de Archila a la compañía: “desde su llegada, Alex ha sido un miembro comprometido y activo de nuestro comité de dirección y un referente para todos por su calidad humana y su constante ejemplo de liderazgo y de seguridad industrial. Todo esto, durante un período marcado por cambios significativos para el negocio, y para el personal de exploración y producción, como parte de nuestra transición hacia la estrategia Positive Motion”.