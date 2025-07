Aelec señala a Red Eléctrica por no sustituir una unidad de ciclo combinado de San Roque el día antes del apagón

La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha señalado en un nuevo informe sobre el apagón del pasado 28 de abril a Red Eléctrica de España (REE) por no sustituir una unidad de ciclo combinado "clave" en San Roque el día antes de la desconexión.

Aelec ha acusado a la Red Europea de Operadores de Sistemas de Transmisión de Electricidad (Entso-E) de "imprecisiones y omisiones" en su último informe sobre el apagón, "que condicionan el diagnóstico de las causas que desembocaron en el cero eléctrico" y ha respondido con un nuevo informe sobre el incidente en el que culpa a Red Eléctrica de España (REE) y pone el foco en el Campo de Gibraltar.

Aelec denuncia así la "omisión" por Entso-e, encargada de la investigación europea del incidente, del hecho de que REE no sustituyó una unidad de ciclo combinado "clave", tras la indisponibilidad de un grupo en San Roque el 27 de abril, por ninguna de las alternativas viables para reemplazarlo, "reduciendo la capacidad de control de tensión en el sur de España justo antes del apagón a una única unidad de ciclo combinado en Arcos de la Frontera".

Según ha señalado en un comunicado la asociación, de la que forman parte Iberdrola, Endesa y EDP España, reitera su "preocupación" por el procedimiento seguido, "en el que el operador del sistema -REE- participa de forma simultánea como actor implicado y parte del análisis, en condiciones que no garantizan la debida independencia ni objetividad".

En la información de la investigación europea no se mencionan, abundan, "los episodios de inestabilidad del 22 y 24 de abril, ni los indicadores técnicos que alertaban de un riesgo creciente en los días previos". Además, se recoge que, a pesar de superarse los umbrales de tensión, REE no activó las medidas de coordinación previstas ni notificó a los distribuidores, "incumpliendo el protocolo vigente".

Aelec pone en duda la "confusión sobre los límites de tensión en España y Portugal", ya que considera que Entso-E "asume incorrectamente que el límite de operación normal en España es de 435 kV, cuando según el P.O. 1.4, el rango normal es 390-420 kV". "Además, asume que el límite superior de tensión es distinto entre ambos países", añade.

Un problema de control de tensión

Aelec ha encargado un informe técnico independiente a un equipo compuesto por Ines Tec y Compass Lexecon que concluye que el apagón del 28 de abril fue "causado por un fallo sistémico en el control de tensión, competencia exclusiva del operador del sistema". Con este documento quiere "aportar transparencia y rigor técnico".

La entidad ya presentó un primer informe el 23 de junio realizado por Inesc Tec y Compass Lexecon y basado en información de los propios asociados -que engloban cerca del 45% de la capacidad instalada y el 78% de las redes de distribución-, así como de la divulgada por REE y el comité de análisis del Gobierno, en el que apuntaba a la "mala gestión" de Red Eléctrica de España como el principal responsable en el cero eléctrico peninsular. Eso se debe, explicaban, a la mala programación que llevó a cabo, con "una escasa programación de generación convencional": nucleares, ciclos de gas, carbón y grandes hidroeléctricas.

En este nuevo estudio encargado por la patronal eléctrica destaca, además, "sobretensiones crecientes y un mecanismo de control de tensión insuficiente", después de que el número de horas con sobretensión en la red de transporte "haya aumentado de forma preocupante en los últimos años". Además, señala como causa principal del apagón "un problema sistémico de control de tensión, competencia de REE, agravado por maniobras previas -especialmente en Andalucía- que generaron un exceso de potencia reactiva mayor que la capacidad técnica del único grupo de ciclo combinado que estaba conectado en la zona y, por tanto, incompatible con la estabilidad del sistema".

El documento pone el foco en las advertencias previas no corregidas los días 16, 22 y 24 de abril, "sin que se aplicaran medidas correctivas, repitiéndose las condiciones de riesgo el 28" y en la "insuficiencia y mala planificación" de la distribucion de generación convencional el día anterior al 'blackout'.

El informe señala desviaciones de tensión el día 28 de abril antes del apagón, "que no han sido reconocidas por REE, pese a la documentación disponible", así como "maniobras contraproducentes" del operador del sistema reduciendo el margen de control de tensión justo antes del colapso. Desde la patronal se subraya, también, que el informe no identifica comportamientos anómalos por parte de las centrales pertenecientes a las empresas integradas en Aelec y recalca que existen aspectos "cuyo análisis requiere datos aún no disponibles, en poder de REE". "Aelec considera imprescindible que esta información se ponga a disposición del regulador, del conjunto del sector y de la comunidad científica para poder completar un análisis transparente y objetivo", añade.