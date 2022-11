Pesar mundial tras la muerte de Carlos Pacheco

Carlos Pacheco, una leyenda del cómic de superhéroes, ha muerto este miércoles, dejando tras de sí un aluvión de mensajes de tristeza y reconocimiento por su talento, especialmente por parte de personas del mundo de la cultura.

El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, daba a conocer el triste desenlace de quien fuera Hijo Predilecto de la localidad y mostraba su dolor en redes sociales, anunciando la apertura de una capilla fúnebre en el Palacio de los Gobernadores y dos días de luto oficial en el municipio:

A este pesar también se han unido numerosos compañeros de profesión como el artista de DC Bruno Redondo o el dibujante Manuel Bartual. Además de amigos como el presentador Christian Gálvez o Arturo González-Campos que se ha despedido de él con una sola imagen:

Pacheco no solo era conocido a nivel nacional, puesto que formó parte del universo DC y de Marvel, donde deja un gran legado que reconocen también autores internacionales de cómic como el creador de Deadpool, Rob Liefeld: "I was hoping it was not so but his son confirmed it and I’m so very saddened by the loss of Carlos Pacheco. His immense talent brightened every comic he illustrated. Such a beautiful and kind man. Rest In Peace, Carlos. Gone way too soon.".

También se han manifestado grandes editoriales como Panini: "Lamentamos la muerte de Carlos Pacheco. Nuestro pésame y todo el cariño a familia y amigos. Hemos aprendido de él, de su ARTE, hemos disfrutado de su compañia, de su humor, de su vitalidad y de su imbatible y contagioso gusto musical. Es una pérdida terrible".

La política nacional tampoco se ha olvidado del artista sanroqueño, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, se ha pronunciado en redes sociales: "Que la tierra le sea leve".