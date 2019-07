Paqui Lara será la pregonera de la Feria Real de San Roque 2019

La cantante sanroqueña Paqui Lara (1971) será la pregonera de la Feria Real de San Roque 2019. Así lo ha anunciado este martes el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado por la propia artista y por la concejal de Fiestas, María del Mar Collado.

Se trata de una mujer vinculada al flamenco desde joven, que comenzó a los 16 años a cantar en distintas peñas flamencas como La Sanroqueña, y con 22 ya había recibido 110 premios de distintos certámenes de flamenco. Entre ellos, el primer Premio Nacional de Flamenco de 1992, que luego volvió a conquistar en 1995.

La próxima edición de la Feria de San Roque ha fijado la paridad entre sexos como uno de sus principios. Ruiz Boix ha señalado que se ha buscado una mujer "para intentar empatar el número de pregoneras con el de pregoneros, buscando esa igualdad de darle espacio a todos".

Vinculada a los actos de fiestas de San Roque, especialmente al mundo del flamenco, Paqui Lara regresará a los escenarios tras 13 años apartada de la actividad artística. Compartirá la noche de la coronación con el artista José Mercé, quien ofrecerá un concierto durante la gala de apertura de la Feria.

El alcalde espera que el pregón de Lara sea "otro atractivo más para que los sanroqueños acudan al acto de coronación el próximo martes 6 agosto a las 21:30 en la plaza de las Constituciones".

Paqui Lara, honrada por su papel protagonista en las fiestas de este año, ha confesado haberse quedado "sorprendida y asustada" al recibir la noticia, "porque hace muchos años que no subo a un escenario y poner un pie en él me da respeto; pero, a la vez, muy contenta porque es algo muy bonito y me hace ilusión". Lara espera "estar a la altura de lo que mi pueblo se merece, intentaremos hacer algo no largo pero que la gente se quede a gusto".