El PP de San Roque promete mejoras en la Policía Local y una auditoría de las cuentas municipales

El Partido Popular de San Roque celebró en la noche del miércoles la presentación de su candidatura para las próximas elecciones municipales del 28 de mayo en la barriada de Campamento con numerosos cargos institucionales de la Junta, el subdelegado de la Junta en el Campo de Gibraltar, Javier Rodríguez Ros, así como concejales y candidatos del PP de la comarca.

La presentación congregó a unas 300 personas y tuvo las intervenciones del diputado nacional del PP por la provincia Ignacio Romaní; el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz y exalcaldesa gaditana, Teófila Martínez.

El presidente del PP sanroqueño, Ramón Aranda, agradeció al candidato su compromiso y su valentía por dar el paso para encabezar la candidatura. "Contamos con un líder con ilusión, trabajador, que ha demostrado por su labor como Policía Local en San Roque que conoce la administración y que quiere lo mejor para su pueblo”, subrayó.

“Cuenta con un modelo de ciudad a largo plazo y no para buscar votos y quiere gobernar para todos, independientemente del color político. A partir del 28 de mayo San Roque contará con un alcalde dialogante, con talante, que con educación y humildad gestionará un Ayuntamiento y una plantilla municipal que está cansada de tanta soberbia y enfrentamiento. Será el alcalde del diálogo y del entendimiento con otras fuerzas políticas y el resto de administraciones. A partir del 28 de mayo se acabarán las malas formas y la bronca política, a la que nos tiene acostumbrados el actual alcalde”, dijo Aranda.

Luego fue el turno de Teófila Martínez, quien pidió el apoyo para Dani Rodríguez y su equipo para que sea el próximo alcalde de San Roque y que coloque este municipio en el lugar que se merece. “Hay que ser muy valiente para dar el paso y liderar un proyecto para mejorar San Roque”, subrayó.

José Ignacio Landaluce destacó de la candidatura de Dani Rodríguez “su trabajo, esfuerzo, dedicación, compromiso y valentía. Has dado un paso importante al frente para mejorar la vida a los más débiles, un proyecto que necesita gente formada y valiente. Has salido de tu zona de confort, no es fácil, con el objetivo de buscar la mayor calidad de vida para tus vecinos y luchar por la gente”.

Dani Rodríguez presentó el eslogan “El cambio seguro” y al equipo de candidatos que le acompañarán en este camino al 28 de mayo. “Personas de esta candidatura que han demostrado una lealtad inquebrantable con su compromiso con los vecinos y que van a dedicar mucho tiempo de su vida personal para conseguir un municipio mejor”, apuntó Rodríguez.

El candidato a la alcaldía sanroqueña reiteró que “San Roque se merece un Ayuntamiento más cercano. Un alcalde más humilde, que gobierne y escuche a todos los vecinos y no a los que son del PSOE o le ríen las gracias. San Roque merece un alcalde que tenga una relación estrecha con todas las instituciones. El PP de San Roque tiene un programa de trabajo en las competencias de toda la ciudad y no una batalla campal contra las instituciones”, defendió, tras agradecer el apoyo familiar para ponerse al frente de la candidatura.

El candidato anunció varias de las propuestas de su programa, entre las que citó mejorar las condiciones de la Policía Local, realizar una auditoría de las cuentas municipales y un plan específico para la recuperación del casco histórico así como una modernización de la administración para acercar todas las gestiones municipales a las barriadas.

“Una de las prioridades será trabajar para conseguir el pleno empleo en la localidad. Hay que seguir atrayendo grandes inversiones y empresas que se implanten en el municipio. Hay que darles facilidades de implantación a esas empresas”, apuntó, tras subrayar que su política se basará en la cercanía con los vecinos.

Candidatura del PP de San Roque

Dani Rodríguez Ruiz Rocío Román Avelino David Vargas Díaz Zoraida Mena Gavira Eduardo Valero García Isabel María Solís Sánchez David Gil González Juan Angulo Ledesma Irene Agüera Santos Eva María Pisani Ríos Eva María Rendón Flores Isaac Requena García María Ascensión Dueñas Aguilar Justo Giner Pernía Veras Arancha Gabaldón Ríos Agustín Barberán Lara Moisés Gil Coca María Ferrer Guerri José Manuel Gil Coca María Mercedes Caravaca Carrillo Francisco Collado Gago

Suplentes