Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque por tercer mandato consecutivo

Juan Carlos Ruiz Boix, cabeza de lista del PSOE en las elecciones locales del pasado 26 de mayo, ha sido investido alcalde de San Roque por tercera vez consecutiva durante el Pleno de Constitución de la nueva Corporación Municipal. La sesión se ha desarrollado en el Teatro Juan Luis Galiardo ante mucho público. En su discurso, el regidor ha recalcado que seguirá trabajando por reducir las cifras de paro, potenciar las políticas sociales y ejecutar inversiones que beneficien al conjunto de los ciudadanos del municipio.

Al Pleno han asistido diversas autoridades, como el coordinador de la Administración General del Estado (AGE) en la comarca, José Medina, así como los mandos de la Guardia Civil en el municipio y del Acuartelamiento Cortijo Buenavista.

El acto se inició con la constitución de la mesa de edad, que presidió la sesión hasta la elección del alcalde. Esta mesa estuvo integrada por el concejal más joven, la edil del PSOE Ana Ruiz, y el concejal de más edad, el representante del PIVG, Jesús Mayoral, con la presidencia de la secretaria general, Ana Núñez de Cossío.

A continuación, la mesa de edad examinó las credenciales de todos los concejales electos y la declaración sobre causas de posible incompatibilidad y sobre cualquier otra actividad que les proporcione o pueda proporcionarles ingresos económicos, así como declaración de sus bienes patrimoniales.

Una vez realizado este examen se procedió a la toma de posesión de cada uno de los concejales con la fórmula de juramento o promesa del cargo. Este acto se realizó por orden en la lista electoral, empezando por la más votada. Por lo tanto, el orden fue el siguiente: los once del PSOE, los cinco del PP, los dos de San Roque 100x100, el del Adelante San Roque, el de Ciudadanos y el del PIVG. Cada uno de ellos recibió la medalla que les acredita como miembros de la Corporación.

Optaron por prometer el cargo los ediles: Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), Belén Jiménez Mateo (PSOE), Mónica Córdoba Sánchez (PSOE), Juan Manuel Ordóñez Montero (PSOE), Ana Ruiz Domínguez (PSOE), Juan José Serván García (PSOE), Óscar Ledesma Mateo (PSOE), María de las Mercedes Serrano Carrasco (PSOE), José David Ramos Montero (PSOE), María Ángeles Córdoba Castro (PP), Pedro Miguel Mancha Romero (Ciudadanos) y Jesús Mayoral Mayoral (PIVG).

Juraron como concejales Ángel Gavino Criado (PSOE), María del Mar Collado Segovia (PSOE), Marina García Peinado (PP), Francisco Collado Gago (PP), Ramón Aranda Sagrario (PP), María Teresa García León (San Roque 100x100) y Fernando Salvador Correro Rojas (San Roque 100x100). Juró y prometió el cargo María Mercedes Caravaca Carrillo (PP).

En cuanto al representante de Adelante San Roque, Julio Manuel Labrador Amo, añadió a su promesa que, si bien acataba la Constitución, iba a luchar por cambiarla por una más justa y republicana, y dijo que siempre se iba a mantener al lado de los oprimidos frente a los intereses de los poderosos.

La secretaria general informó a continuación de que, según lo dispuesto en la legislación vigente, se pone a disposición de los concejales el Inventario General Consolidado del Ayuntamiento, con el fin de que en un plazo de cinco días hábiles realicen las comprobaciones y formulen las alegaciones que estimen oportunas. También les informó de que tienen cinco días naturales para constituirse como Grupo Municipal, y se dio cuenta del arqueo de los ordinales de Tesorería, que a fecha de ayer, 14 de junio, ascendía a 59.624.497,43 euros.

Una vez cumplidos estos requisitos legales, se procedió a la votación de los candidatos que optaban a ser alcalde o alcaldesa. Cada uno de los ediles se acercó a la mesa de edad para depositar su voto en una urna, con el siguiente resultado: once votos para Juan Carlos Ruiz Boix; cinco votos para Marina García Peinado; dos votos para María Teresa García León; uno para Julio Manuel Labrador Amo; un voto para Pedro Miguel Mancha Romero y un voto para Jesús Mayoral Mayoral.

Tras el recuento por parte de la secretaria general, se proclamó a Juan Carlos Ruiz Boix como alcalde de San Roque, por tercera ocasión consecutiva. El regidor recibió el bastón de mando, que representa su toma de posesión del cargo, y prometió el cargo con la fórmula habitual.

El representante del PIVG, Jesús Mayoral, explicó que su función será la de “controlar y fiscalizar al equipo de gobierno. También traeremos nuestras propuestas, mediante mociones”. “Nos hubiese gustado -dijo Mayoral- que hubiera habido más participación en unas elecciones tan importantes como las locales, al ser la Administración más cercana al ciudadano. Es paradójico que este municipio es donde menos se acerca la gente a votar y donde más nos protestan a los políticos”. Finalizó felicitando al nuevo alcalde.

Por su parte, el concejal de Ciudadanos, Pedro Mancha, destacó que con la entrada de su grupo y de San Roque 100x100 “se amplía la pluralidad del Pleno de la Corporación”. Aunque reconoció que “hemos luchado para que no se repitiese la mayoría absoluta”, felicitó al PSOE por su resultado, reconociendo su “absoluta y completa legitimidad”. Mancha dijo que Ciudadanos va a ejercer su responsabilidad desde la oposición “con entusiasmo y generosidad”, presentando propuestas que puedan obtener el apoyo de otros grupos y respaldando siempre “las que busquen el bien común”, procedan de quien procedan. También ofreció sus contactos en la Junta de Andalucía para lograr inversiones en el municipio. “Voy a intentar -agregó- aportar talante, respeto personal y cívico”, y finalizó deseando “buen criterio y fortuna a toda la Corporación. Muy buena suerte al municipio”.

En cuanto al representante de Adelante San Roque, Julio Labrador, señaló que “puede dar la imagen engañosa de que quienes hacemos política en el municipio somos los concejales. La política la hacen todas las personas de bien que luchan por una idea y ponen su esfuerzo y trabajo”. Dio su enhorabuena al alcalde, aunque le recordó que la soberanía popular no reside en su cargo, sino en toda la Corporación. Explicó Labrador que su oposición iba a ser “constructiva, y no dudaremos en apoyar y en tender la mando a las iniciativas que vengan a mejorar la vida cotidiana de los sanroqueños, aumentar la participación ciudadana, la transparencia y mejorar cualquier aspecto de las clases populares del municipio”. Además, hará “una defensa inequívoca de las posturas e ideas de izquierdas, sin tergiversar los principios del movimiento obrero y de izquierdas. Tampoco transigiremos ante ninguna acción o actuación que beneficie los intereses de los poderosos frente a los intereses del pueblo”, estando especialmente al lado de las personas marginadas por la pobreza. “Nos podremos equivocar muchas veces -afirmó-, pero nunca nos vamos a equivocar de bando”, concluyó Labrador.

María Teresa García, de San Roque 100x100, recordó a las personas que han apoyado desde el principio “a un grupo de locos” decididos a “trabajar por y para San Roque”, y también mostró su gratitud a sus más de mil votantes. Explicó que harán una “oposición digna y positiva” para lograr que “salga el mejor producto para todos los sanroqueños”, y que serán “los encargados de hacer más fácil el día a día de nuestros vecinos”, recalcando que “estamos a disposición de todos”.

Por su parte, Marina García, del PP, no ocultó que le hubiera gustado haber sido ella la nueva alcaldesa, pero “las urnas hablaron, y respeto la voluntad de los sanroqueños. Aprovecho para felicitar al PSOE y al resto” de los grupos con representación. En cuanto a sus compromisos, indicó que el PP “fiscalizará y controlará la acción del Gobierno, velando por la legalidad”, apoyando “las decisiones que sean buenas para los ciudadanos”. En su opinión, “San Roque tiene potencial para colocarse el primero del Campo de Gibraltar”, y defendió la igualdad para que “ningún vecino ni barriada sea de distinta categoría que el resto”. Marina García indicó que era “un honor” que su propuesta de trasladar la Escuela de Hostelería al casco urbano haya encontrado eco en el alcalde, y mostró su deseo de que “impere el respeto y la educación en los plenos. He vivido lo peor, está en manos de todos que no se repita”. Finalizó encomendándose a Santa María Coronada y a San Roque para que les ayuden a tomar “las decisiones acertadas”.

"Conviene recordar que esta situación de bonanza no era así cuando llegué a la Alcaldía en el año 2011"

Finalmente, el alcalde pronunció un discurso que tuvo momentos de gran emoción cuando se refirió a su familia, en especial a su padre, que no pudo asistir por razones de salud. Tras saludar a las autoridades presentes, el primer edil mostró su agradecimiento a los asistentes. "El pasado 3 de abril se celebró el 40 aniversario de las primeras elecciones municipales en la España democrática. Y quisiera en este Pleno de Constitución de la nueva Corporación rendir un justo y merecido homenaje, en nombre del pueblo de San Roque, a todas las personas que a lo largo de estos 40 años han formado parte del Salón de Plenos de esta ciudad y que, desde sus legítimas convicciones ideológicas, han tratado de conseguir lo mejor para los sanroqueños y sanroqueñas", comenzó el regidor.

"La política, a veces tan vilipendiada, adquiere su pleno sentido y es imprescindible para la sociedad cuando se trabaja por el bien común de nuestros vecinos y vecinas. Cuando tiene como único afán transformar la sociedad para hacerla mejor, más igualitaria y más solidaria. De ahí que quisiera recordar en este acto a todos y cada uno de los concejales que han sido miembros de esta Corporación, y con un especial agradecimiento a quienes lo han sido en estos últimos cuatro años, y como no, a quienes me han antecedido en este cargo que tengo el honor de volver a asumir. El cargo público que más orgullo y satisfacción puede darnos a quienes nos dedicamos a la política, que no es otro que ser Alcalde de tu pueblo. De todos tus vecinos y vecinas", prosiguió.

"Desde el año 1991, ningún partido había revalidado una mayoría en este Salón de Plenos. Han pasado, por tanto, 28 años y el Partido Socialista ha recibido de nuevo el encargo mayoritario de los sanroqueños y sanroqueñas para formar gobierno. Así lo han querido los ciudadanos. Y por eso desde aquí, en mi nombre y en nombre del Partido al que represento, quiero transmitirles mi gratitud y agradecimiento a todos y cada uno de los sanroqueños y sanroqueñas que nos han apoyado con su voto para seguir con el proyecto político que iniciamos en el año 2011", explicó Ruiz Boix, que argumentó que su gobierno va a mantener en esta nueva etapa "nuestro estilo de gobierno, una acción de gobierno que tiene como pilares la cercanía, la proximidad, la participación ciudadana y la transparencia. Una acción de gobierno basada en el respeto y la tolerancia, que no excluye a nadie, que escucha a todos y actúa con razones y procurando siempre el beneficio de todos".

Ruiz Boix subrayó que desde ya "el programa electoral se convierte en un programa de Gobierno para la ciudad de San Roque". "Un programa de Gobierno que, humildemente, creo refleja los anhelos, inquietudes y esperanzas de la mayor parte de la sociedad, y que responde a las demandas y las respuestas que los ciudadanos nos piden día a día", continuó.

"San Roque es un municipio próspero, sin deuda bancaria y con una Hacienda saneada y con la presión fiscal más baja de la provincia, con los principales impuestos en el mínimo que permite la ley. Conviene recordar, aunque a algunos pueda molestar, que esa situación de bonanza no era así cuando llegué a la Alcaldía en el año 2011 y ese cambio no viene llovido del cielo, sino que es fruto del rigor, de la eficacia y la eficiencia en la gestión de los recursos económicos del Ayuntamiento", añadió.

Ruiz Boix señaló a "las políticas sociales" como uno de los ejes de su acción de gobierno y la ejecución de nuevas inversiones como el gran reto "para que los sanroqueños y sanroqueñas residentes en todas y cada una de las barriadas dispongan y disfruten de los mejores servicios y equipamientos públicos: Más limpieza y atención a nuestras calles y plazas, una red de carriles bici que conecte a todo el municipio, nuevas infraestructuras deportivas, nuevos espacios culturales…".