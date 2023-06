La DEA busca la droga incluso entre los excrementos de las 16.000 vacas del buque retenido en San Roque

La inspección en busca de un cargamento de droga del macroestablo flotante cargado con 16.000 vacas atracado en las instalaciones portuarias de Campamento, en San Roque, seguirá "el tiempo mínimo imprescindible" mientras se pueda "preservar la integridad de los animales".

Así lo ha afirmado un portavoz de la Policía Nacional, que colabora con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como DEA, en el registro del buque Mawashi Express, que comenzó este miércoles y se prolongará hasta que lo determine la Fiscalía Especial Antidroga de Audiencia Nacional.

El ganado está "bien alimentado y cuidado" en una operación que se realiza con todas las "cautelas" para "preservar la integridad de los animales" con especial cuidado de todos los "controles sanitarios", informa el Cuerpo.

La DEA cuenta con la colaboración de la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO), de las Unidades de Intervención Policial (UIP), así como de agentes de las comisarias de Algeciras y La Línea, que han instalado su base logística en el cercano Centro de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) desde donde se dirige la inspección.

La búsqueda se prolongará durante varias horas y es muy complicada, dadas las dimensiones del buque (195 metros de eslora por 33,7 de manga) y la inclinación de los narcotraficantes a ocultar la cocaína entre los purines, es decir, los excrementos del ganado, en los que se mezclan los sólidos y los líquidos, y en los que hay una fuerte presencia de elementos nitrogenados, tanto nitrógeno como nitratos, nitritos o amoniaco. Esto obliga a los agentes a equiparse de pies a cabeza con equipos de protección individual y, en algunos casos, con equipos autónomos de máscaras y botellas de oxígeno.

No está contemplado que el ganado sea descargado en San Roque. El puerto carece de un espacio habilitado para ello y la posibilidad de trasladar los animales a otro lugar a bordo de camiones resulta inviable. Según la experiencia de otros casos similares, si los agentes de la DEA no tienen éxito en las próximas horas, lo normal es que la Audiencia Nacional determine que el buque continúe su ruta "vigilada" hasta el puerto de destino -Port Said (Egipto)- para que, una vez allí y bajo un exhaustivo control de seguridad, sean descargadas las 16.000 vacas y entonces pueda continuar el registro.

El buque, con bandera de Panamá, navegaba desde Colombia cuando las autoridades, bajo un mandato emitido por la Fiscalía Especial Antidroga de Audiencia Nacional, han acordado su interceptación. Navegaba por el Mar de Alborán, aproximadamente a la altura de Almería, y fue desviado de su ruta para su traslado hasta la Bahía de Algeciras.

El buque permanece atracado en las instalaciones portuarias de Campamento, en San Roque, lo que ha levantado las críticas del alcalde de San Roque contra la Autoridad Portuaria por no llevarlo hasta Algeciras. La administración del Puerto ya defendió el miércoles que ofreció fondearlo ante la falta de muelles por la Operación Paso del Estrecho, recibiendo la negativa de las autoridades, que requerían un muelle con acceso directo desde tierra.