Cepsa abre sus puertas de par en par

Faltan pocos minutos para las diez de la mañana. Francisco Cáceres observa a su alrededor con la mirada curiosa de un niño. Junto a unos familiares y amigos, se dispone a conocer las instalaciones del Parque Energético San Roque de Cepsa en uno de los primeros turnos de las Jornadas de Puertas Abiertas 2022 que la compañía celebra estas semanas en el Campo de Gibraltar.

Tras el paréntesis forzoso de la pandemia, Cepsa abre de nuevo sus puertas a la ciudadanía para mostrar su actividad, las múltiples aplicaciones de los productos que fabrica y las líneas maestras de la estrategia Positive Motion con la que la compañía aspira a liderar la transición energética de aquí a 2030.

“Tengo mucho interés en visitar la planta. Desde 1977 he trabajado en Cepsa en las instalaciones de Química de Palos de la Frontera, en Huelva. Y desde siempre había querido venir a ver las de San Roque. Durante el fin de semana estamos en Alcalá y nos hemos apuntado”, explica Cáceres mientras llegan a las inmediaciones del Parque Energético dos autobuses fletados desde Algeciras y La Línea con la mayoría de los inscritos para la visita guiada.

Hay casi tantos motivos para apuntarse como participantes; en total casi cien en este turno. Además de varias familias de antiguos trabajadores con interés por recordar su paso por Cepsa y conocer la evolución de la compañía, en el grupo también se dejan ver estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras y una nutrida representación del Centro de Participación Activa de La Atunara llegados desde La Línea. “Mi marido trabajó en la obra de construcción haciendo los encofrados y yo siempre he tenido curiosidad por ver cómo es por dentro la fábrica”, detalla una de las mujeres del grupo linense momentos antes de cruzar la entrada del Parque Energético.

Cepsa ofrece de nuevo la oportunidad de visitar el Parque Energético los próximos viernes 28 y sábado 29 de octubre, así como el viernes 4 y sábado 5 de noviembre. En total, las Jornadas de Puertas Abiertas ofrecen seis fechas con 600 plazas disponibles contando con las dos primeras ya celebradas los días 21 y 22 de octubre.

Reunidos en el salón de actos del Parque Energético, el grupo recibe las primeras explicaciones sobre Cepsa tras la proyección de un audiovisual sobre la compañía. Salvador Correro y José María Aguilar, responsables del Área de Fabricación 1 y 2, respectivamente, y Estrella Blanco, responsable de Comunicación de Cepsa en San Roque, detallan con precisión cómo se trabaja en Cepsa para ofrecer productos energéticos con la menor afección al medio ambiente y la máxima eficiencia energética posible. También se explican los controles ambientales y las pautas de seguridad con las que Cepsa trabaja para lograr el objetivo de cero incidentes.

De esta charla los visitantes salen con varios conocimientos. Por ejemplo, el grupo acoge con curiosidad que Cepsa es el primer productor mundial de LAB (alquilbenceno lineal), la materia prima de la mayoría de los detergentes del mercado. También que en San Roque se fabrica parafina de calidad alimentaria con la que se protegen productos como las manzanas, los quesitos de bola y los embutidos envueltos en el papel encerado que se usa en las carnicerías. El petróleo da mucho más de sí que la gasolina y el gasóleo, que además cada vez son más sostenibles gracias al uso de materias de origen bio en su fabricación.

La transición energética Positive Motion ocupa un lugar destacado de la presentación. No en vano, es el camino que Cepsa va a recorrer hasta el final de la década para dar cada vez más espacio a la producción de combustibles sostenibles y con menor huella de carbono. En total, Cepsa invertirá 5.000 millones de euros en Andalucía para favorecer la descarbonización de sus actividades y la producción de combustibles basados en el hidrógeno verde, junto a otras tecnologías innovadoras. Todo con el fin de reducir en un 55% las emisiones de carbono en 2030 y ser neutra en 2050.

Buena parte de las preguntas del grupo giran precisamente en torno a la conservación del medio ambiente. Correro, Aguilar y Blanco recuerdan que Cepsa se somete a auditorías de sus emisiones y que los datos se monitorizan las 24 horas. Igualmente se ponen sobre la mesa cuestiones sobre los combustibles o qué perfiles profesionales se demandan por parte del Parque Energético. La exposición concluye con una presentación de Fundación Cepsa, creada en 2016 para reforzar los lazos con el entorno más cercano a través de iniciativas como los Premios Valor Social y otras actividades de apoyo a colectivos de la comarca.

Visita guiada

La primera parte de la jornada da paso a la visita guiada en autobús con varias paradas intermedias. A bordo, Correro y Aguilar explican el trabajo que se efectúa en las siete plantas y 75 unidades que se reparten a lo largo de las 150 hectáreas de superficie del Parque Energético. Mientras tanto, los niños del grupo se divierten en la ludoteca, dado que por motivos de seguridad los menores de 14 años tienen limitado su acceso a las unidades productivas.

Conforme avanza el autobús por los viales del Parque Energético, los responsables de Fabricación explican cuestiones como las estrictas medidas de seguridad de los tanques de almacenamiento, de las unidades de producción y de autoprotección que siguen todos los trabajadores de Cepsa y las empresas auxiliares que desempeñan a diario su labor en el Parque Energético. Por ejemplo, el uso de los móviles está limitado a los terminales denominados ATEX, especialmente diseñados para evitar la generación de posibles chispas. También posee la certificación ATEX la iluminación del Parque Energético para reducir al mínimo el riesgo de incidentes.

La jornada incluye un recorrido por la planta industrial y la Estación Ambiental Madrevieja

La primera de las dos paradas intermedias lleva al grupo al Centro de Control del Parque Energético. La moderna sala de operaciones, el corazón del recinto, se muestra perfectamente equipada para supervisar todos los parámetros de los procesos productivos. Despierta la curiosidad del grupo el orden de la sala, vista desde el lado exterior de la mampara de seguridad.

“Todo me parece muy organizado. Me ha llamado mucho la atención la limpieza de todo. Este tipo de visitas son importantes para derribar mitos. Me llevo una imagen de limpieza, seguridad y organización”, reconoce Pepi, una de las participantes llegadas desde Algeciras.

La siguiente parada del autobús se realiza en los alrededores del Parque Energético. El grupo conoce la Estación Ambiental Madrevieja. Se trata de un proyecto de recuperación ecológica impulsado por Cepsa y Fundación Cepsa que ha sido capaz de transformar unos terrenos improductivos en un enclave en el que se han contabilizado hasta 800 especies diferentes.

Rafael Cerpa y David Barros atraen la atención del grupo rápidamente. Más aún cuando muestran un ejemplar de lechuza del programa de cría en cautividad que ya ha permitido la suelta de 50 ejemplares con el fin de restituir el equilibrio entre especies. En Madrevieja igualmente hay proyectos de recuperación de reptiles y otras especies junto con un programa de anillamiento de aves.

Las visitantes del Centro de Participación Activa de La Atunara se quedan con ganas de más y consultan cómo hacer una nueva visita solo para Madrevieja. De hecho, al igual que ellas muchos escolares y grupos organizados conciertan rutas por este enclave.

De vuelta al Parque Energético, el grupo comparte un aperitivo antes de emprender el camino de regreso. “Claro que es importante verlo. Mucho mejor que te lo cuenten, además de que nos han explicado todas las dudas que teníamos”, subraya uno de los participantes.

“Yo salgo encantado. Me ha resultado muy impresionante la cercanía al mar y las vistas desde la parte más alta. Ya me he quitado la espinita”, valora Francisco Cáceres, el “alumno aventajado” de la visita, quien emprende el camino de vuelta a Huelva tras conocer desde dentro uno de los centros de producción industrial más importantes de España.

Si desea participar en las próximas visitas, la inscripción está abierta en:

https://www.cepsa.com/es/prensa/puertas-abiertas

Información en el teléfono: 956023053