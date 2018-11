Cepsa se plantea la emisión de bonos

La petrolera española Cepsa ha consultado con agencias de calificación de riesgo la posibilidad de emitir bonos, según ha indicado el consejero delegado de la compañía, Pedro Miró, para quien esta es una "aspiración" de la compañía independiente de su salida o no a bolsa.

"Hemos hablado con las potenciales agencias que podrían estar interesadas, tres: Standard and Poor's, Fitch y Moody's, con las agencias por un lado pero después en el momento de salir al mercado de bonos hay que hablar con otras instituciones", indicó Miró a periodistas en Abu Dabi.

"Es una aspiración que tenemos y yo diría que es independiente de la salida o no a bolsa", explicó el responsable de la petrolera española en la capital emiratí, donde participa en una conferencia internacional del sector.

Miró no quiso aventurar ninguna fecha para la salida a bolsa de la empresa, que fue pospuesta a mitad de octubre por la actual coyuntura internacional. "No me quisiera comprometer en una fecha, al final Mubadala es el accionista y tiene mucho que decir", dijo en alusión al fondo de Abu Dabi propietario de la empresa.

Miró también se refirió a la revisión de la fiscalidad del gasóleo en España y recordó que el transporte en "vehículo pesado" no tiene alternativa. "Admitiendo que la armonización es una directiva europea y hay que cumplirla, el tema de descartar el gasóleo me parece que hay que pensarlo bien, sobre todo porque cuando uno quiere cumplir objetivos de emisiones de CO2 a lo mejor el gasóleo es más eficaz que la gasolina y eso lo sabemos", dijo.

"Otro tema es si uno se plantea temas de emisiones como partículas, eso es otro asunto, que sería limitar el acceso a zonas urbanas y no prohibir el gasóleo", añadió.