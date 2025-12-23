Estos son los 110 mejores médicos de Andalucía

En un año en el que la sanidad andaluza afronta retos y logros por igual, profesionales de la medicina de toda la comunidad han vuelto a situarse entre los referentes nacionales por su dedicación, innovación y compromiso con los pacientes. Andalucía puede presumir nuevamente de contar con algunos de los mejores médicos del país, expertos que no solo atienden con excelencia en sus especialidades, sino que también impulsan la investigación y la formación sanitaria. Esta selección de destacados profesionales recoge a aquellos que, con su saber y dedicación, representan la vanguardia de la salud en nuestra región en 2025.

Alergología

Dr. Ignacio García Núñez

Dr. Ignacio García Núñez

Quirónsalud Córdoba y Campo de Gibraltar

En la actualidad ejerce como jefe de Servicio de Alergología en los Hospitales Quirónsalud Córdoba, Málaga y Campo de Gibraltar. Anteriormente, trabajó en el Hospital Universitario Carlos Haya. Se graduó y se doctoró en Medicina en la Universidad de Córdoba con calificación de sobresaliente cum laude, completando su formación MIR en Alergología en el Hospital Universitario Reina Sofía. Es Experto Universitario en manejo y tratamiento del asma bronquial; Experto en alergias a medicamentos y alimentos por la Escuela de Postgrado de la Universidad de Granada; y en el manejo del asma grave, por la Universidad CEU San Pablo. Ha sido reconocido como uno de los 50 mejores médicos de Andalucía por el Diario de Sevilla y como uno de los mejores médicos especialistas de Andalucía en 2023 por el Grupo de Comunicación Joly. Su dedicación a la docencia en la Universidad de Córdoba y su dedicación al tratamiento de alergias respiratorias, urticaria, rinitis, asma bronquial y anafilaxia, destacan en su trayectoria.

Dra. Virginia Bellido Linares

Dra. Virginia Bellido Linares

Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, Centro Médico Quirónsalud Manuel Siurot, Hospital de Día Quirónsalud Ave María y Hospital Universitario Virgen Macarena

La doctora Bellido es una alergóloga especializada en asma grave y en alergia a alimentos y medicamentos. Desarrolla su actividad asistencial en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y pasa consulta en el Centro Médico Quirónsalud Manuel Siurot y en el Hospital de Día Quirónsalud Ave María. Asimismo, forma parte del área de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena. Licenciada y doctora en Medicina por la Universidad de Sevilla, completó su formación MIR en el Hospital Virgen Macarena. Cuenta con formación específica en alergia alimentaria y a fármacos por la Universidad de Granada y con un máster en investigación biomédica por la Universidad de Sevilla. Es profesora asociada en esta misma institución y autora de numerosos artículos, capítulos y guías clínicas centrados en asma grave, inmunoterapia y seguridad en Alergología. Es miembro activo de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC).

Dr. Pedro Guardia Martínez

Dr. Pedro Guardia Martínez

Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla

Jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Alergología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla (HUVN), donde lidera el abordaje de patologías alérgicas complejas con especialización en inmunoterapia y anafilaxia. Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, se especializó en Alergología en el HUVN, y obtuvo el doctorado en Medicina. Inició su carrera en el Hospital El Tomillar y desde entonces ha desarrollado su trayectoria en el Virgen Macarena, donde también es profesor asociado del Departamento de Medicina desde 2004. Está acreditado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía con nivel Excelente. Ha sido presidente de ALERGOSUR (2017–2021) y del Comité de Inmunoterapia de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Ha colaborado como autor en diez libros, así como en el desarrollo de guías clínicas e informes técnicos sobre inmunoterapia y anafilaxia. También contribuye activamente a la investigación médica.

Angiología y Cirugía Vascular

Dr. Alejandro Rodríguez Morata

Dr. Alejandro Rodríguez Morata

Hospital Quirónsalud Málaga

Especialista con más de 20 años de experiencia en el tratamiento de patologías vasculares complejas. En la actualidad es jefe de servicio de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Quirónsalud Málaga, donde ofrece una atención integral y personalizada a pacientes con problemas vasculares. Anteriormente ejerció como médico adjunto en el Hospital Universitario Clínico Virgen de la Victoria, donde logró la certificación de calidad en nivel avanzado por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Doctor en Medicina por la Universidad de Granada, se especializó en Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio y obtuvo el Máster en Ingeniería Tisular por la misma universidad. Ha sido presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular de la SEACV. Realiza labor asistencial, docente e investigadora, siendo referente en cirugía endovascular, síndrome de May-Thurner y Nutcracker.

Dr. Fernando Gallardo Pedrajas

Dr. Fernando Gallardo Pedrajas

Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar y Hospital San Rafael

El Dr. Gallardo es jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular en los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar, donde realiza cerca de 1.000 intervenciones anuales. En 2025, junto a su equipo, ha realizado con éxito por primera vez en España una compleja intervención en un paciente con una insuficiencia severa de válvula aórtica. También ejerce como consultor en el Hospital San Rafael. Se licenció por la Universidad de Málaga y se especializó en Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de A Coruña. Amplió formación en terapia endovascular aórtica en el Hospital Clínico Universitario de Santiago y en centros de referencia de Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Es profesor de la ESVS Academy y colaborador con las Facultades de Medicina de Málaga y Santiago de Compostela. Autor de más de 100 publicaciones internacionales, ha sido galardonado en 2025 en los VIII Premios Nacionales de Medicina Siglo XXI.

Dr. Manuel Sánchez Maestre

Dr. Manuel Sánchez Maestre

Hospital Quirónsalud Córdoba

Con más de 15 años de trayectoria, el Dr. Sánchez Maestre ha sido médico adjunto en Jaén durante más de una década, y desde 2021 es jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Córdoba. Ha intervenido a más de 12.000 pacientes con varices mediante todas las técnicas disponibles, y a más de 1.000 con patología arterial. Es experto en cirugía endovascular, accesos vasculares para hemodiálisis y tratamiento integral del pie diabético. Además, ha impulsado protocolos innovadores en Córdoba. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, y se especializó en Angiología y Cirugía Vascular vía MIR en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Es miembro de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, de la Sociedad Andaluza y la Sociedad Internacional de Cirugía Taurina. Ha recibido premios por sus comunicaciones científicas y colabora con la ONG Quesada Solidaria en Nicaragua.

Dr. Juan José Jiménez Ruano

Dr. Juan José Jiménez Ruano

Instituto Vascular, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga

El Dr. Juan José Jiménez Ruano es un referente andaluz en el tratamiento de la patología venosa, arterial y linfática, con una trayectoria de más de treinta años dedicada al abordaje integral de problemas como el pie diabético, la trombosis, el linfedema y las varices mediante técnicas de microespuma. Desde el año 2000 ejerce como angiólogo y cirujano vascular en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria en Málaga. Actividad que compagina en la actualidad con la dirección médica del Instituto Vascular Malagueño y la colaboración con los centros privados Vithas Parque San Antonio y HLA El Ángel. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, completó la especialidad de Angiología y Cirugía Vascular en el Hospital Clínico Universitario San Cecilio.

Cirugía Cardiovascular

Dr. Miguel Ángel Gómez Vidal

Dr. Miguel Ángel Gómez Vidal

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Jefe del equipo de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, reconocido por introducir técnicas pioneras de reparación y reemplazo valvular mínimamente invasivas. En 2018 su equipo realizó el primer reemplazo de válvula mitral sin cirugía abierta, mediante implante transcatéter. En 2019 repitió un hito al efectuar la primera reparación mitral por mini‑incisión, reduciendo complicaciones y tiempos de recuperación. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, completó su formación en cirugía cardíaca y se acreditó en el implante de prótesis valvulares transcatéter, además de técnicas de reparación valvular mitral y procedimientos de estimulación cardíaca. Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Cardiaca y Endovascular y de la Asociación Española de Cirugía Transcatéter y Endovascular, además de participar en la formación de profesionales en técnicas TAVI.

Dr. Jaime Casares Mediavilla

Dr. Jaime Casares Mediavilla

Hospital Quirónsalud Córdoba y Hospital Arruzafa

El Dr. Casares es un referente en cirugía cardiovascular en Andalucía, con más de dos décadas de experiencia en el tratamiento quirúrgico de patologías cardíacas complejas. Actualmente, es jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Córdoba; y pasa consulta en el Hospital Arruzafa. Además, es responsable del Área de Cirugía Cardíaca Infantil de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía Cardiovascular de la Junta de Andalucía, donde coordina intervenciones pediátricas de alta complejidad. Su práctica incluye cirugía cardíaca mínimamente invasiva, bypass coronario, colocación de marcapasos, tratamiento de aneurismas y cirugía de varices y pie diabético, con especial interés en técnicas avanzadas y recuperación rápida. Licenciado en Medicina y Cirugía, y especialista en Cirugía Cardiovascular por la Universidad de Navarra, es también miembro de sociedades científicas autonómicas y nacionales, y ha publicado artículos en la Revista Española de Cardiología.

Dra. Antonella Craven-Bartle Coll

Dra. Antonella Craven-Bartle Coll

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y Hospital Universitario de Jerez de la Frontera

Referente en cirugía vascular mínimamente invasiva en Andalucía, la Dra. Craven-Bartle cuenta con una sólida trayectoria en cirugía arterial y venosa. Desarrolla su actividad dentro de la medicina privada como especialista en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón. Desde 2005, también ejerce como facultativa especialista de área en el sistema público andaluz, con actividad en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, se especializó en Angiología y Cirugía Vascular vía MIR en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Su práctica se centra en el tratamiento de varices con técnicas no quirúrgicas (Venaseal®, microespuma, endoláser), manejo del linfedema, patología arterial periférica y aneurismas de aorta, aplicando procedimientos endovasculares avanzados. También publica y realiza labor investigadora.

Dra. Rosario Conejero Gómez

Dra. Rosario Conejero Gómez

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Quirónsalud Infanta Luisa, Hospitales Universitarios Puerta del Mar (Cádiz) y Jerez de la Frontera

La Dra. Conejero es experta en cirugía vascular mínimamente invasiva. Desde 2006 ejerce como facultativa especialista de área en el Servicio Andaluz de Salud en la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de Cirugía Vascular de los Hospitales Universitarios Puerta del Mar (Cádiz) y Jerez de la Frontera. En el ámbito privado, pasa consulta en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa. Es especialista en tratamientos con técnicas avanzadas como Venaseal®, endoláser, esclerosis con espuma y cirugía endovascular. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, se especializó en Angiología y Cirugía Vascular vía MIR en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Su práctica abarca también el manejo de aneurismas, isquemia crítica, accesos vasculares para hemodiálisis y linfedema, con dominio en ecodoppler diagnóstico y pruebas invasivas.

Electrofisiología / Arritmias

Dr. Juan Manuel Hernández Gómez

Dr. Juan Manuel Hernández Gómez

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón Sevilla

El Dr. Hernández Gómez es un referente en Sevilla en el ámbito de la electrofisiología. Actualmente, desarrolla su actividad en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, donde forma parte de la Unidad de Electrofisiología y Arritmias. Su práctica clínica se centra en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del ritmo cardíaco, incluyendo fibrilación auricular, taquicardias supraventriculares y ventriculares, así como en la implantación y seguimiento de marcapasos y desfibriladores automáticos. Es licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Cardiología, con formación específica en arritmias y electrofisiología cardíaca. Ha participado en programas de telemonitorización de pacientes con dispositivos cardíacos, impulsando la atención personalizada y el control remoto de arritmias. Además, es miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC), y colabora en proyectos de investigación sobre nuevas técnicas de ablación y monitorización avanzada. Combina actividad asistencial con docencia y divulgación sobre la importancia del diagnóstico precoz de las arritmias.

Cardiología

Dr. Francisco Javier Alzueta Rodríguez

Dr. Francisco Javier Alzueta Rodríguez

Hospital Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar y Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga

Cardiólogo especializado en arritmias cardíacas, implantación de marcapasos y desfibriladores, ablaciones por catéter y estudios electrofisiológicos. Actualmente trabaja como jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Quirónsalud Marbella y en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar. Además, es jefe de la Unidad de Arritmias del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Se licenció y doctoró cum laude en Medicina y Cirugía en la Universidad de Zaragoza y se especializó en Cardiología en el hospital Puerta de Hierro de Madrid. Es profesor en la Universidad de Málaga, donde imparte la asignatura de Enfermedades del Sistema Circulatorio y Respiratorio. Ha sido coordinador del Grupo de Trabajo de Desfibrilador Implantable de la Sociedad Española de Cardiología entre 2009 y 2016, y es miembro de la European Society of Cardiology y de la European Heart Rhythm Association.

Dr. Antonio Luis Arrebola Moreno

Dr. Antonio Luis Arrebola Moreno

Hospital Universitario San Cecilio de Granada y HLA Hospital Universitario Inmaculada

Cardiólogo clínico e intervencionista, especializado en cardiología deportiva, hemodinámica y rehabilitación cardíaca. Ejerce su actividad en el Hospital Universitario San Cecilio y el Hospital HLA Inmaculada Concepción; además de ser profesor colaborador en el Departamento de Medicina de la Universidad de Granada. Obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía en la Universidad de Granada (UG) con el Premio Nacional Fin de Carrera, y se formó vía MIR en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Realizó el doctorado internacional cum laude en la UG y completó másteres en Cardiología del Deporte (St George’s University, Londres). Ha sido Fellow de Investigación post-residencia por beca oficial de la Sociedad Española de Cardiología. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre cardiología clínica, básica y cardiopatía isquémica en revistas tanto nacionales como internacionales. Asimismo, forma parte de las sociedades de cardiólogos más importantes de Andalucía, España y Europa.

Dr. Manuel González Correa

Dr. Manuel González Correa

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

El Dr. González Correa trabaja actualmente como jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, donde lidera un equipo multidisciplinar dedicado al diagnóstico y tratamiento de patologías cardiovasculares. Su práctica clínica se centra en la imagen cardíaca avanzada, insuficiencia cardíaca, enfermedades valvulares y arritmias, con especial interés en el diagnóstico precoz y el seguimiento personalizado. También ha sido facultativo especialista en el Servicio Andaluz de Salud, y es profesor colaborador en la Universidad de Sevilla, donde imparte docencia en Patología Médica desde 2007. Se licenció en Medicina por la Universidad de Navarra, y se especializó en Cardiología, con formación práctica en la Clínica Universitaria de Navarra. Es miembro de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) y del Grupo de Trabajo en Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Andaluza de Cardiología. Ha participado en congresos nacionales e internacionales, y colabora en divulgación médica.

Dra. Soledad Ojeda Pineda

Dra. Soledad Ojeda Pineda

Hospital Universitario Reina Sofía y Quirónsalud Córdoba

Reconocida cardióloga intervencionista. Trabaja como especialista en el Hospital Universitario Reina Sofía y es jefa de servicio en el Hospital Quirónsalud Córdoba. Ejerce la docencia como profesora titular de Medicina en la Universidad de Córdoba. Doctora en Medicina por la Universidad de Cádiz, su tesis sobre insuficiencia cardíaca fue pionera en demostrar el impacto de la educación sanitaria ambulatoria en la reducción de reingresos. Ha sido vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Cardiología Intervencionista (ACI-SEC). Es autora de más de 200 artículos científicos, 13 capítulos de libros y más de 500 comunicaciones en congresos, además de editora asociada de REC: Interventional Cardiology. Su actividad investigadora se centra en el intervencionismo coronario, colaborando en estudios multicéntricos nacionales e internacionales. En 2025 ha sido reconocida por su trayectoria con la inauguración de una calle en su honor en Moriles, su localidad natal.

Cirugía General y del Aparato Digestivo

Dr. Salvador Morales Conde

Dr. Salvador Morales Conde

Hospital Universitario Virgen de la Macarena, Hospital Virgen del Rocío, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla

Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Dirige la Unidad de Innovación en Cirugía Mínimamente Invasiva, Esofagogástrica y Bariátrica en el Hospital Virgen del Rocío, y el Servicio de Cirugía de la Obesidad en el Centro de Excelencia del Grupo Quirónsalud. Es presidente de la Asociación Europea de Cirugía Endoscópica (EAES), expresidente de la Asociación Española de Cirujanos (AEC) y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad (SECO). Referente internacional en cirugía mínimamente invasiva, guiada por imagen y robótica. En 2025 ha sido nuevamente reconocido como el mejor cirujano general de España por el ranking de Reputación Sanitaria MERCO y Distinguido con la Medalla de la Ciudad de Sevilla por su contribución a la ciencia y la salud.

Dr. César Pablo Ramírez Plaza

Dr. César Pablo Ramírez Plaza

Hospital Quirónsalud Málaga

Jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Quirónsalud Málaga, donde lidera programas de cirugía oncológica avanzada, hepatobiliopancreática y endocrina. Ha sido médico adjunto en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y profesor en la Universidad de Málaga. Licenciado y Doctor por la Universidad de Málaga, se especializó en el Hospital Regional Carlos Haya y completó su formación en cirugía hepática y trasplantes en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de N.Y. y en la University of Minnesota. Es el único cirujano en Europa acreditado por la UEMS con seis diplomas EBSQ en cirugía oncológica, trasplantes y cirugía endocrina. Coordina campañas humanitarias con la Fundación Cirujanos en Acción en países como Ecuador, Perú y Sierra Leona. Ha sido galardonado con el Premio Malagueño de Hoy 2019 y el Premio Europeo de Medicina Siglo XXI.

Dr. Ángel Reina Duarte

Dr. Ángel Reina Duarte

Hospital Universitario Torrecárdenas, Almería

El Dr. Ángel Reina es director de la Unidad de Cirugía Esofagogástrica en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Granada, se especializó en el Hospital Clínico Universitario San Cecilio, realizando también estancias formativas en prestigiosos centros extranjeros como el John Radcliffe Hospital y el St Marks Hospital (UK), y también en el City of Hope Surgical Oncologic Department (Los Angeles, EE.UU.). Ha desarrollado una sólida trayectoria asistencial e investigadora centrada en cirugía digestiva avanzada, tratamiento de neoplasias apendiculares, hernias hiatales gigantes, lesiones cáusticas esofagogastroduodenales, y cirugía de la carcinomatosis peritoneal. Es autor de más de 50 artículos científicos, colaborador en la revista Cirugía Andaluza, y vocal por Almería en la Asociación Andaluza de Cirujanos (ASAC). Por último, ha sido galardonado con el Premio Dr. Lino Torre al mejor trabajo de investigación quirúrgica por su participación en el estudio "Tautem", que ha demostrado avances significativos en la Oncología.

Dr. Enrique Aycart Valdés

Dr. Enrique Aycart Valdés

Hospital Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar

El Dr. Aycart es un destacado especialista con más de 25 años de experiencia en cirugía laparoscópica avanzada y oncológica digestiva. Actualmente, ejerce como jefe de Servicio de Cirugía General y Digestiva en el Hospital Quirónsalud Marbella y en Campo de Gibraltar, donde aplica técnicas de cirugía laparoscópica avanzada, cirugía colorrectal, antirreflujo, hepática, gástrica y de urgencias abdominales, con especial dedicación al tratamiento quirúrgico del cáncer colorrectal metastásico. Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, se especializó en Cirugía General y del Aparato Digestivo en Reino Unido (homologado en España en el año 2000), y obtuvo el Diploma Europeo en Estrategias Oncoquirúrgicas para Cánceres Hepato- Bilio-Pancreáticos (Hospital Paul Brousse, París). Es miembro de la Asociación Española de Cirugía Oncológica y fundador de proyectos como el Hospital Oncológico Virtual Internacional (HOVI) y la plataforma netCLINIC, orientados a la atención médica digital.

Dr. José María Álamo Martínez

Dr. José María Álamo Martínez

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla

El Dr. Álamo ejerce como facultativo especialista en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, donde desarrolla su actividad en cirugía digestiva. Su práctica se centra en la cirugía oncológica digestiva, laparoscopia avanzada y cirugía de urgencias abdominales. Ha formado parte del equipo de Cirugía Hepato-bilio-pancreática y Trasplante Hepático del Hospital Universitario Virgen del Rocío, participando en más de mil trasplantes hepáticos y en el desarrollo de técnicas como la hepatectomía laparoscópica y el abordaje vascular en cirugía pancreática. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, se especializó en Cirugía General y del Aparato Digestivo. Es autor de más de 40 publicaciones científicas, y colaborador habitual en congresos nacionales e internacionales. Por último, desarrolla labor docente como profesor en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Sevilla, y es miembro de la Asociación Española de Cirujanos.

Javier Padillo Ruíz

Dr. Javier Padillo Ruíz

Hospital Universitario Virgen del Rocío y Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla

Referente en cirugía hepatobiliopancreática, trasplantes y cirugía mínimamente invasiva, el Dr. Padillo es jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y director consultor senior en el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa. También ejerce la docencia como catedrático de Cirugía en la Universidad de Sevilla, y dirige dos másteres únicos en España sobre donación renal y hepática. Licenciado y Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, se especializó en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Es autor de 340 trabajos de investigación, lidera proyectos multidisciplinarios, y ha sido galardonado con la Medalla Académica Nino Javakhishvili, un reconocimiento que ha distinguido solo a cuatro personas en su historia por su contribución al desarrollo de la ciencia en el país.

Cirugía Oral y Maxilofacial

Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

Dr. José Luis Gutiérrez Pérez

Hospital Universitario Virgen de Rocío de Sevilla

El Dr. José Luis Gutiérrez es uno de los referentes nacionales en cirugía bucal, craneofacial y odontología quirúrgica. En la actualidad, es director de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, catedrático de Estomatología en la Universidad de Sevilla, y dirige también el Máster de Cirugía Bucal. Además, lidera el grupo de investigación CTS-523 sobre innovación en cirugía bucal y craneofacial, vinculado al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBIS), y ha sido presidente de la Sociedad Española de Cirugía Bucal. En 2024, recibió la Medalla de Oro del Colegio de Dentistas de Sevilla, y en 2025 ha sido distinguido con el Premio Santa Apolonia, la máxima distinción del Consejo General de Dentistas, por su trayectoria clínica, docente e investigadora. Su labor ha contribuido decisivamente al desarrollo de las especialidades odontológicas en España y a la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Dr. Primitivo de la Quintana Beltrán

Dr. Primitivo de la Quintana Beltrán

Hospital Quirónsalud Málaga, Marbella, Fuengirola y Campo de Gibraltar y Centro Médico Teknon

El Dr. Primitivo de la Quintana es jefe de Cirugía Oral y Maxilofacial, Odontología y Ortodoncia en los hospitales Quirónsalud de Málaga, Marbella, Campo de Gibraltar y Fuengirola, considerado el servicio maxilofacial más extenso de la sanidad privada en Andalucía. Aborda un amplio espectro de procedimientos, desde el tratamiento de deformidades dentofaciales hasta la cirugía reconstructiva avanzada, con un enfoque innovador de cobertura diagnóstica y terapéutica completa. Además, forma parte del Departamento de Cirugía Plástica y del Departamento de Cirugía Maxilofacial y Odontología del Centro Médico Teknon. Doctor en Medicina por la Universidad de Málaga, se formó posteriormente en centros de referencia europeos como el Hospital St. Jan de Brujas y el Hospital General de Gante, en Bélgica. Es miembro activo de la Sociedad Española de Cirugía Maxilofacial y codirector del Máster de Implantología Dental Klockner, reforzando su compromiso con la docencia y la formación de nuevas generaciones de especialistas.

Dr. José Rojo Aliaga

Dr. José Rojo Aliaga

Hospital Vithas Virgen del Mar de Almería

Responsable de la Unidad de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Vithas Virgen del Mar de Almería, donde ejerce como especialista en cirugía ortognática, implantología avanzada y cirugía estética facial. También es profesor del Máster de Ortodoncia de la Universidad de Almería. Anteriormente, fue cofundador de la unidad de cirugía maxilofacial del Hospital Torrecárdenas, donde trabajó hasta 2011, y desde entonces se dedica en exclusiva a la práctica privada. Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, se formó como cirujano maxilofacial en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves y completó su perfeccionamiento en centros internacionales como el Hospital de Halmstad (Suecia) y el Hospital Sint Jan de Brujas (Bélgica). En 2015 recibió el título de Experto Universitario en Deformidades Dentofaciales y Cirugía Ortognática por la Universidad Internacional de Cataluña, es autor de más de 100 comunicaciones científicas y 8 artículos en revistas indexadas, y colabora como profesor en diferentes másteres universitarios.

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Dr. Pedro Tomás Gómez Cía

Dr. Pedro Tomás Gómez Cía

Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, RETICS y Digitalica Salud

El Dr. Gómez es especialista en cirugía reconstructiva, microcirugía y trasplantes de tejidos compuestos. Ha liderado intervenciones pioneras como el segundo trasplante de cara realizado en España y el primer trasplante mundial de brazos. Es jefe de la Unidad de Gestión de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora y Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Representa el área quirúrgica en la Red de Investigación Cooperativa en Salud (RETICS) del Instituto de Salud Carlos III. Además, dirige Digitalica Salud, iniciativa centrada en el diseño de dispositivos quirúrgicos, transformación digital y estrategias de innovación en cirugía. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, completó su formación especializada en Estados Unidos, Francia, Italia y Suecia. Es autor de más de 100 publicaciones científicas, ha participado en más de 300 congresos, y en 2023 fue distinguido por Newsweek como uno de los mejores cirujanos plásticos del mundo.

Dr. Javier Collado Alcázar

Dr. Javier Collado Alcázar

Quirónsalud Marbella

El Dr. Collado es cirujano plástico en Quirónsalud Marbella. Ha realizado estancias hospitalarias en centros de cirugía plástica de prestigio mundial como el Chang Gung Memorial Hospital en Taiwán y el Institute of Reconstructive Plastic Surgery del New York University Medical Center en EE.UU. Especializado en cirugía facial, mamaria y de reasignación de género, su enfoque humanista prioriza la naturalidad, la ética y el respeto por la identidad de cada paciente. Su filosofía clínica se basa en escuchar, acompañar y preservar la singularidad de cada persona, lo que le ha valido el reconocimiento. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga. Tiene un máster en medicina estética por la Universidad de Córdoba, y el doctorado en cirugía y nutrición, adquisición de capacidades técnicas, investigación y desarrollo, por la Universidad de Málaga.

Dra. Elaine Graf

Elaine Graf

Clínica García Graf

Es Médico especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Miembro titular de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE). Miembro Titular de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (ISAPS). Sus estudios de medicina fueron realizados en la Fundación Facultad Federal de Ciencias Médicas de Porto Alegre (Brasil). 1984-1989. Además, su título de médico está homologado por el Ministerio de Educación y Cultura de España. Por otro lado, tiene varios estudios de especialización como el Título de especialista en Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, y ha participado en multitud de cursos, simposium y congresos.

Dr. Ramón Pedro López Saucedo / 5

Dr. Ramón Pedro López Saucedo

Hospital Quirónsalud Málaga

Jefe del Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora del Hospital Quirónsalud Málaga. Licenciado con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, se especializó en cirugía general en el Hospital PEMEX Picacho, y posteriormente en cirugía plástica en el Instituto de Cirugía Reconstructiva de Jalisco, donde fue jefe de residentes. Tras completar rotaciones en hospitales como el Universitario Ramón y Cajal y el Universitario de Getafe, obtuvo la homologación de su título en España. A lo largo de su trayectoria, ha realizado más de 5.000 intervenciones quirúrgicas y ha ejercido en centros públicos y privados de México y España. Su enfoque combina ciencia médica y sensibilidad estética, con especial interés en cirugía cráneo-maxilofacial, estética facial y reconstructiva. También ha sido docente en cursos de especialización, y colabora en diversos proyectos internacionales. Finalmente, en 2025 ha sido distinguido en los Premios Medicina SXXI en su especialidad.

Cristina Gómez Marín

Cristina Gómez Marín

Hospital Quirónsalud Córdoba

La Dra. Gómez Marín ejerce actualmente en el Hospital Quirónsalud Córdoba (donde se dedica a la cirugía estética facial y corporal). Es una referente en técnicas avanzadas como lipoabdominoplastia, remodelado glúteo, reconstrucción mamaria y cirugía dermatológica. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, y se especializó en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora vía MIR en el Hospital Universitario de Getafe. Obtuvo el título europeo FEBOPRAS, y ha completado formación en centros de prestigio internacional como el Chang Gung Memorial Hospital (Taiwán), el Hospital Universitario de Tokyo, el Institut de la Main (París), y el Instituto Ivo Pitanguy (Brasil), especializándose en microcirugía, tratamiento del linfedema, cirugía estética facial y corporal, y cirugía de reasignación de sexo. Además, publica artículos científicos, y es miembro de la Sociedad española de cirugía plástica, estética y reparadora (SECPRE).

Dra. María Eugenia Calvo

Dra. María Eugenia Calvo

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Actualmente ejerce en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y en el Hospital Materno‑Infantil Quirónsalud Sevilla, donde atiende tanto casos de cirugía reconstructiva como procedimientos estéticos avanzados. Su práctica clínica incluye cirugía de mama, cirugía facial y corporal, así como el tratamiento especializado de linfedema y lipedema mediante técnicas de microcirugía. Se licenció en Medicina por la Universidad de Zaragoza y se especializó en Cirugía Plástica, Estética y Reparadora en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Durante su residencia amplió experiencia en centros de referencia nacionales como La Paz y 12 de Octubre (Madrid) y el Hospital de Bellvitge (Barcelona), además de estancias internacionales en París, Helsinki y Florencia, que le aportaron una visión amplia y cosmopolita de la cirugía plástica. Ha completado másteres en Microcirugía Reconstructiva (UAB), Medicina Estética y Antienvejecimiento (UCM) y Patología de la Mano (UNIA).

Dermatología

Dr. Javier Romero Gómez

Dr. Javier Romero Gómez

Clínica Romero y Medina Dermatólogos

Reputado dermatólogo con especial dedicación a la cirugía dermatológica, dermatología pediátrica y medicina estética. El Dr. Romero ejerce actualmente en la Clínica Romero y Medina Dermatólogos de Fuengirola (Málaga), centro que cofundó junto a la Dra. Isabel Medina Baquerizo. Con más de trece años de experiencia, fue jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Málaga, y desempeñó un papel destacado en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella, donde impulsó unidades de cirugía dermatológica y terapia fotodinámica, y donde creó la Unidad de Dermatología Pediátrica. Licenciado y doctorado cum laude por la Universidad de Málaga, completó su residencia MIR en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya, y realizó formación específica en dermatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría de México. Es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología, y de la Sociedad Andaluza de Dermatología. Ha viajado a África para desarrollar proyectos dermatológicos con la población local, y ha recibido reconocimientos por su solidaridad.

Dr. José Luis Martínez-Amo Gámez

Dr. José Luis Martínez-Amo Gámez

Hospital Universitario de Poniente, Hospital Vithas Almería y Clínica Martínez-Amo

Reputado especialista en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología con especial interés en dermatología estética, cirugía de Mohs y cirugía oncológica avanzada de cáncer de piel, el Dr. Martínez-Amo actualmente ejerce en el Hospital Universitario de Poniente (El Ejido), donde atiende patologías cutáneas complejas y participa en programas de prevención del cáncer de piel. También ejerce en el Hospital Vithas Almería, y en la Clínica Martínez-Amo, centro privado de referencia en Almería que dirige desde hace más de dos décadas. Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, se especializó en Dermatología en el Hospital Universitario Virgen de la Salud de Toledo, y ha completado formación en técnicas láser y dermocosmética en centros europeos de referencia. Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas, y participa de forma activa en congresos nacionales e internacionales. En 2025, ha sido destacado en su especialidad en los Premios Medicina Siglo XXI.

Dra. Carolina Vila Sava

Dra. Carolina Vila Sava

Hospital Quirónsalud Huelva

La Dra. Vila Sava ejerce actualmente como especialista en la Unidad de Medicina Estética y Antienvejecimiento del Hospital Quirónsalud Huelva, donde realiza tratamientos para enfermedades dermatológicas, envejecimiento cutáneo, cáncer de piel, alopecia y lesiones pigmentadas, combinando procedimientos clínicos, quirúrgicos y estéticos. Anteriormente, ejerció en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Se licenció y doctoró en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, y se especializó en Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología vía MIR en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Posee el Máster Universitario en Investigación Médica: clínica y experimental por la Universidad de Sevilla, el IV Máster Internacional en Dermatología Estética, y el título de Experta Universitaria en Dermatología Clínica, Quirúrgica y Oncológica Cutánea por la Universidad de Alcalá de Henares. Participa activamente en proyectos de investigación y en congresos nacionales e internacionales, y publica artículos científicos sobre su especialidad.

Dr. Tomás Toledo Pastrana

Dr. Tomás Toledo Pastrana

Hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Quirónsalud Sagrado Corazón

Reconocido especialista en dermatología médico-quirúrgica y en cirugía micrográfica de Mohs, técnica de máxima precisión para el tratamiento del cáncer de piel. Ejerce en los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, donde lidera el Instituto Andaluz de Cirugía de Mohs. Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz y doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla, se especializó en el Hospital Universitario Virgen Macarena y amplió su experiencia en el Instituto Valenciano de Oncología. Ha ejercido la docencia como profesor asociado en la Universidad del País Vasco y como tutor de residentes en varios hospitales. En 2022 fue el primer cirujano acreditado en el sur de España por la European Society for Mohs Surgery. En 2025 ha participado en el curso internacional “Mohs surgery in vivo” avalado por la EADV y ha sido ponente en la clausura del programa SCADE de la AEDV, consolidando su prestigio europeo.

Endocrinología y Nutrición

Dr. María Asunción Martínez Brocca

Dr. María Asunción Martínez Brocca

Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla

Endocrinóloga especializada en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas y nutricionales, con especial dedicación a la diabetes mellitus tipo 1 y 2, la obesidad y las dislipemias. Destaca por su liderazgo en la incorporación de tecnologías avanzadas para el control glucémico y en la implementación de modelos de teleasistencia en pacientes diabéticos. Actualmente es jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, donde ha impulsado la Unidad de Diabetes y la de Obesidad Mórbida. Licenciada y doctora en Medicina cum laude por la Universidad de Sevilla, ha realizado estancias formativas en centros nacionales e internacionales, incluyendo la Universidad de Pittsburgh. Ha ejercido la docencia como profesora asociada en la Universidad de Sevilla y ha coordinado el Plan Integral de Diabetes de Andalucía. En 2025 recibió el Premio Medicina Siglo XXI, que reconoce su trayectoria asistencial e investigadora como referente nacional e internacional en diabetes

Dr. Alberto Aliaga Verdugo

Dr. Alberto Aliaga Verdugo

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla

Especialista en Endocrinología y Nutrición, con dedicación al tratamiento de la obesidad, la diabetes y las enfermedades tiroideas. Destaca por su experiencia en cirugía bariátrica y metabólica, y en el uso de tecnologías avanzadas para el control de la diabetes. Actualmente dirige la Unidad de Endocrinología y Nutrición en los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón y Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla. Ha sido cofundador de la Unidad de Obesidad y Síndrome Metabólico (ObeMetS). Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, se especializó en el Hospital Virgen del Rocío y ha completado formación en obesidad, nutrición y actividad física en centros nacionales e internacionales. Tutor de estudiantes y participante en ensayos clínicos, es miembro activo de SEEN, SEEDO y SAEDYN. Ha sido reconocido por su labor divulgativa en hábitos de vida saludable.

Dra. María Ángeles Gálvez Moreno

Dra. María Ángeles Gálvez Moreno

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

Especialista de referencia en Endocrinología y Nutrición, con dedicación a la neuroendocrinología, la acromegalia y la nutrición clínica. Destaca por su liderazgo en el abordaje de patologías complejas hipotálamo-hipofisarias. Actualmente dirige la Unidad de Gestión Clínica de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Además, es la presidenta de la Sociedad Andaluza de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Licenciada y doctora en Medicina por la Universidad de Córdoba. Entre sus logros destaca el reconocimiento del Programa de Despistaje Precoz de Retinopatía Diabética del Sistema Sanitario Público de Andalucía como Best Practice por el Ministerio de Sanidad, la OMS y la Comisión Europea. Además, es autora de numerosos trabajos científicos en revistas de alto impacto y participa en múltiples proyectos en convocatorias competitivas nacionales y europeas. También realiza una importante labor investigadora desde el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba.

Fertilidad y Reproducción Asistida

Dr. Federico Merino Galdón

Dr. Federico Merino Galdón

IVI Málaga

Especialista con especial dedicación a la medicina reproductiva y los tratamientos de fertilidad. Dirige IVI Málaga, uno de los principales centros de fertilidad del mundo, líder en investigación, tasas de éxito y atención de vanguardia. Compagina su labor clínica con la docencia, siendo responsable de programas formativos del grupo IVI. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga y se especializó en el Hospital Materno Infantil de la misma ciudad. Posteriormente realizó formación intensiva en reproducción asistida en el Hospital La Fe de Valencia y en histeroscopia en el Hospital General de l’Hospitalet. Es ponente habitual en múltiples congresos nacionales e internacionales sobre medicina reproductiva y ha publicado varios artículos científicos en revistas especializadas. Ha sido reconocido por su compromiso con la excelencia profesional y la innovación en el campo de la medicina reproductiva y en 2025 ha impulsado la aplicación de IA en preservación de la fertilidad.

Dra. Candela Gallardo Román

Dra. Candela Gallardo Román

IVI RMA Global Málaga

La doctora Gallardo Román es una destacada ginecóloga y obstetra, con especial dedicación a la medicina reproductiva. Actualmente ejerce en IVI RMA Global Málaga, donde atiende a pacientes y coordina tratamientos de fecundación in vitro, inseminación artificial y preservación de la fertilidad. Anteriormente ejerció como directora Médica en MASVIDA Reproducción y en YES! Reproducción. También ha sido responsable del banco de óvulos de CEIFER Biobanco. Se licenció en Medicina por la Universidad de Málaga, realizó prácticas clínicas en Charité Universitätsmedizin Berlín y se especializó vía MIR en la Agencia Sanitaria Costa del Sol. En 2015 completó formación intensiva en reproducción asistida en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Participa en programas formativos del grupo IVI y en jornadas científicas sobre técnicas avanzadas de reproducción, liderando iniciativas que aplican algoritmos de inteligencia artificial para evaluar la calidad ovocitaria y optimizar la vitrificación.

Dra. Ana Isabel Salazar Vera

Dra. Ana Isabel Salazar Vera

IVI Málaga

La doctora Salazar es una especialista en reproducción asistida y en cirugía endoscópica ginecológica, reconocida por su compromiso en ayudar a las parejas a concebir mediante técnicas avanzadas. Actualmente es directora médica de IVI Málaga, donde lidera equipos y coordina programas de fecundación in vitro, inseminación artificial y donación de óvulos. Antes de asumir este cargo, desarrolló su labor en otros centros de IVI, entre ellos Alicante, Madrid y Sevilla. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz y realizó la especialidad de Ginecología y Obstetricia vía MIR en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Completó el Diploma Universitario Europeo de Endoscopia Operatoria en Ginecología en la Universidad de Auvernia (Francia) y cursó un Máster en e-Health: Tecnologías de la Información y Gestión Sanitaria. Forma parte de SEGO, de la Sociedad Española de Fertilidad y de ESHRE, con participación en diversas publicaciones y encuentros científicos.

Dra. Juana García Contreras

Dra. Juana García Contreras

Garco Planificación Familiar

La doctora García Contreras lleva más de tres décadas de actividad profesional entregada al servicio de la salud integral de la mujer. Destaca por su dedicación a la salud reproductiva, la planificación familiar y el tratamiento de la menopausia. Actualmente trabaja en Sevilla, donde dirige el centro Garco Planificación Familiar, clínica que ofrece servicios avanzados en anticoncepción, estudios de fertilidad y seguimiento ginecológico integral. Anteriormente trabajó en Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Compagina su labor asistencial con la participación en jornadas y actividades de divulgación sobre salud sexual y reproductiva, además de colaborar en iniciativas de concienciación sobre la osteoporosis y el cáncer ginecológico. Uno de sus grandes méritos ha sido su participación en la creación de la Sociedad Andaluza de Contracepción (SAC) y también haber participado en el impulso del primer centro público de reproducción asistida de España.

Dra. Paloma Medrano Martín

Dra. Paloma Medrano Martín

Clínica Medrano

Especialista con dedicación preferente a la esterilidad y la reproducción asistida, así como al tratamiento integral de la menopausia, la endometriosis y los ovarios poliquísticos. Ejerce en la Clínica Medrano de Algeciras, donde atiende a pacientes privados y ofrece también consultas online, consolidando un modelo asistencial cercano y flexible. Licenciada en Medicina y Cirugía, se formó como especialista en Ginecología y Obstetricia en la Universidad Complutense de Madrid. Destaca por su experiencia en ecografías ginecológicas y obstétricas, y en el abordaje de la incontinencia urinaria y el dolor pélvico crónico mediante técnicas innovadoras como la ginecourología neuroadaptativa. También ofrece un método para la reeducación de la musculatura del suelo pélvico, debilitada tras el parto, para prevenir y tratar patologías posteriores como el prolapso vaginal que afecta a la calidad de vida de la mujer. Ha publicado trabajos sobre salud reproductiva y participa en programas de divulgación sobre fertilidad y climaterio.

Dr. Juan Manuel Jiménez Tuñón

Dr. Juan Manuel Jiménez Tuñón

Ginemed Sevilla

Médico experto en reproducción humana asistida, especializado en los fallos de implantación y abortos de repetición, así como en los casos de alta complejidad en infertilidad. Actualmente trabaja como Director de la Clínica de Reproducción Asistida Ginemed Sevilla, ubicada en Sevilla, y es responsable de la “Unidad de Fallo de Implantación y Aborto de Repetición” del grupo Ginemed, donde lidera casos de alta complejidad en fertilidad. Licenciado en Medicina y Cirugía, cuenta con una sólida formación en Ginecología y Obstetricia y más de veinte años de experiencia en reproducción asistida. Su enfoque se basa en la personalización de los tratamientos, combinando estimulación ovárica adaptada, diagnóstico genético preimplantacional (PGT) y estrategias inmunológicas para mejorar la implantación embrionaria. Participa en foros nacionales sobre medicina reproductiva e impulsa el uso de la inteligencia artificial y el big data en la selección embrionaria y predicción de éxito.

Dra. Rafaela González Castillo

Dra. Rafaela González Castillo

IVI Almería

Ginecóloga especializada en medicina reproductiva, dirige IVI Almería, donde aborda de forma integral el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, con especial interés en la estimulación ovárica personalizada, la preservación de la fertilidad y la mejora de los resultados en FIV. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y realizó la especialidad de Ginecología y Obstetricia vía MIR en el Hospital Virgen de las Nieves. Completó los cursos de doctorado en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico San Cecilio. Compagina su labor asistencial con la actividad científica y la participación en foros profesionales. Ha presentado múltiples comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, ha publicado en revistas españolas de la especialidad y es autora de diversos capítulos de libros. Asimismo, colabora como experta en medios de divulgación médica sobre cuestiones como el retraso de la maternidad y la preservación ovárica.

Ginecología y Obstetricia

Dr. Rodrigo Orozco Fernández

Dr. Rodrigo Orozco Fernández

Hospital Quirónsalud Málaga

Es presidente de la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Málaga y ejerce como jefe del Servicio de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Quirónsalud Málaga. Ha trabajado en otros centros de prestigio como la Clínica Universitaria de Navarra; el Hospital Virgen de la Arrixaca; HM Hospitales; MD Anderson; o la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Se licenció y doctoró en Medicina y Cirugía y ha realizado un Máster en Obstetricia y Ginecología por la Universidad de Barcelona, completando además una residencia médica en Nueva York. También tiene el título en Nutrición y Dietética. Realiza actividad docente como responsable de formación en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid y es codirector del Training & Education Centre de Málaga. Fue galardonado con el Premio Internacional al Mejor Proyecto de Investigación en el IV Simposio Internacional de Medicina Materno-Fetal Gutenberg en 2017.

Dr. Francisco Márquez Maraver

Dr. Francisco Márquez Maraver

Centro de Salud de la Mujer; Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, Insego

Especialista en Ginecología y Obstetricia, con más de treinta años de experiencia y una reconocida trayectoria en oncología ginecológica y cirugía mínimamente invasiva. Destaca en áreas como el cáncer ginecológico, la cirugía ginecológica de la endometriosis y la cirugía íntima femenina. Actualmente es director médico del Instituto Sevillano de Ginecología y Obstetricia, Insego; especialista ginecólogo en el Centro de Salud de la Mujer; y coordinador de la Sección de Ginecología Oncológica del Hospital Universitario Virgen Macarena, donde desarrolla técnicas avanzadas de cirugía laparoscópica y tratamiento integral de la salud femenina. Se licenció y obtuvo el doctorado cum laude en la Universidad de Sevilla y se especializó en Ginecología y Obstetricia en el Hospital Virgen del Rocío. Es autor de diversas publicaciones médicas y del libro Organigramas de decisión clínica para el manejo del cáncer ginecológico. Entre sus premios se incluyen el Premio Institucional del Ayuntamiento de Pilas.

Dra. Marta Martínez Díaz

Marta Martínez Díaz

Hospital Regional Universitario de Málaga

Licenciada y Doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, la Dra. Martínez es especialista en Ginecología y Obstetricia, especialidad en la que acumula casi dos décadas de experiencia. Comenzó su trayectoria laboral en el el Xanit International Hospital, en el que trabajó hasta el año 2011. En 2005 comenzó a trabajar en el Hospital Materno Infantil de Málaga y en la Clínica Ginecológica Drs. Martínez, continuando en ambas clínicas en la actualidad. Es miembro de distintas sociedades médicas, como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopia (AEPCC) o la Asociación de Ginecólogos y Obstetras de Málaga (AGOM).

Dr. Guillermo Antiñolo Gil

Dr. Guillermo Antiñolo Gil

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Dirige la Unidad de Medicina Materno-Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha impulsado avances como el primer nacimiento libre de enfermedad hereditaria en España y la primera cirugía fetal abierta en Europa para tratar la espina bífida. Es catedrático en la Universidad de Sevilla y dirige varios másteres. Se licenció por la Universidad de Navarra y se doctoró en la Universidad de Sevilla. Ha contribuido a identificar genes implicados en enfermedades raras y a desarrollar el primer Genoma de Referencia en España. Autor de más de 200 publicaciones, mantiene una activa labor divulgativa desde el Instituto de Biomedicina de Sevilla. En 2025 ha recibido la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla y el Premio Poco Frecuentes. También tiene la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Sanidad, la Medalla de Andalucía, el Premio Ciudadano Europeo y el reconocimiento como Hijo Predilecto de Andalucía.

Dra. Isabel Blanco Herráez

Dra. Isabel Blanco Herráez

Hospital Quirónsalud Marbella

Especialista en Obstetricia y Ginecología, con más de veinte años de experiencia clínica. En la actualidad ejerce como Jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Quirónsalud Marbella, donde lidera un equipo dedicado al seguimiento del embarazo, la atención al parto y la prevención de patologías ginecológicas. Su práctica clínica incluye procedimientos como miomectomías, conizaciones cervicales, histerectomías laparoscópicas y cirugía mínimamente invasiva, además de programas de seguimiento del cáncer ginecológico. Anteriormente trabajó como especialista en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca. Ha desarrollado una trayectoria marcada por la atención integral a la salud femenina y la incorporación de técnicas avanzadas en diagnóstico y tratamiento ginecológico. Es miembro de la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) y de la Sociedad Española de Patología Cervical y Colposcopia.

Dr. Manuel Estévez Campllonch

Manuel Estévez Campllonch

Ginemed Sevilla

Es director médico de Ginemed Sevilla, donde lidera el abordaje integral de la reproducción asistida con especial foco en casos de alta complejidad. Bajo su dirección, Ginemed Sevilla ha optimizado el uso de algoritmos para clasificar embriones y predecir respuestas a tratamientos, sin perder de vista el acompañamiento emocional y la individualización terapéutica. Es también profesor del Máster de Reproducción Humana de la Universidad de Sevilla. Se licenció en Medicina por la Universidad de Cádiz y se especializó en Ginecología Y Obstetricia en el Hospital Virgen del Rocío. Colabora en foros especializados sobre fertilidad y medicina reproductiva y ha sido coautor del libro “Lo esencial en Medicina Reproductiva”. En 2025 ha destacado por su papel en la integración ética y personalizada de la IA en los protocolos de reproducción asistida, destacando en medios y foros profesionales por su defensa del criterio clínico frente a la automatización.

Dr. Adolfo López Gómez

Dr. Adolfo López Gómez

Hospital Universitario Virgen del Rocío y hospitales del Grupo Quirónsalud Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla

Reputado especialista pionero en la implementación de nuevas tecnologías en cáncer ginecológico, incluyendo la detección del ganglio centinela en el cáncer de vulva. Es coordinador del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, y ejerce como facultativo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío; el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa; y Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla. Se licenció y doctoró en Medicina por la Universidad de Sevilla y se especializó vía MIR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Tiene un Máster en Patología Mamaria y Senología. Realiza actividad docente y divulgativa. Ha dirigido el Instituto Sevillano de la Mujer y en 2020 fue nombrado vocal del Colegio de Médicos de Sevilla. Entre sus logros más destacados figura la implantación del "Proceso Cáncer de cérvix" y su participación en investigación como el Estudio Boostrix, sobre la vacunación de la tosferina durante el embarazo.

Inmunología

Dr. Alfredo Corell Almuzara

Dr. Alfredo Corell Almuzara

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Destacado Inmunólogo, reconocido por su labor docente y comunicativa. Trabaja como facultativo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y ejerce la docencia como catedrático de Inmunología en la Universidad de Sevilla. También ha sido profesor de Inmunología en la Universidad de Valladolid durante más de dos décadas. Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, se especializó posteriormente en Inmunología en el Hospital 12 de Octubre y realizó una estancia postdoctoral en la Fundación Anthony Nolan de Londres. Ha investigado en inmunogenética e histocompatibilidad y publicado más de 60 artículos en revistas de alto impacto. Destaca por su enfoque pedagógico innovador y por su capacidad para acercar la inmunología al público general, con intervenciones en televisión y otros medios de comunicación. En 2018 fue nombrado Mejor Docente Universitario de España y en 2019 recibió el Premio Triángulo Rosa por su compromiso con el colectivo LGTBI.

Medicina Física y Rehabilitación

Dr. Carlos Cordero García

Dr. Carlos Cordero García

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva

Actualmente es jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva y profesor asociado en la Universidad de Huelva. Dirige además el Máster en Neurorehabilitación de la Universidad CEU de Madrid y es docente senior y director internacional del curso PPCR en Harvard. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla. Sus principales áreas de interés incluyen el manejo de la espasticidad, la rehabilitación post-ictus, la estimulación cerebral no invasiva y el tratamiento intervencionista del dolor. Su destacada trayectoria en el campo de la rehabilitación ha hecho que la OMS le haya incluido como miembro del grupo de trabajo de enfermedades musculoesqueléticas, dentro del programa “Rehabilitación 2030: una llamada a la acción”. Un proyecto que tiene como objetivo integrar la rehabilitación en todas las plataformas de prestación de servicios de salud, especialmente en países con recursos limitados.

Medicina Interna

Dr. Miguel Marcos Herrero

Dr. Miguel Marcos Herrero

Hospital Quirónsalud Málaga

Desde 2015 dirige el Servicio de Medicina Interna y Chequeos Médicos del Hospital Quirónsalud Málaga. Licenciado cum laude y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, se especializó vía MIR en Medicina Interna en el Hospital Costa del Sol de Marbella, donde trabajó durante quince años como facultativo en Urgencias y Medicina Interna. Su formación incluye un Máster en Metodología de la Investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona y programas de dirección de unidades clínicas. Ha participado en múltiples ensayos clínicos multicéntricos, especialmente en el ámbito de las infecciones respiratorias y la COVID-19. Publica en revistas internacionales de prestigio como BMC Infectious Diseases. También realiza guías médicas como la Guía de Medicina Interna en Atención Hospitalaria y la Guía de Medicina Interna en Urgencias y Emergencias. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina Interna y del Comité de Ética Asistencial Costa del Sol.

Dr. Christian Leyva Prado

Dr. Christian Leyva Prado

Hospital Quirónsalud Huelva y Hospital Costa de la Luz

Destacado médico internista. Actualmente es Director Médico del Hospital Quirónsalud Huelva y ejerce también en el Hospital Costa de la Luz. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (México), se especializó en Medicina Interna vía MIR en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Ha completado formación internacional en investigación clínica en la Harvard Medical School y en el Hospital General de Toronto. Cuenta además con un máster en Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas en la Universidad de Huelva. Su trayectoria le ha granjeado el Premio Nacional en Investigación sobre diabetes 2015. Es miembro activo de SEMI y SADEMI, y participa en grupos de trabajo sobre enfermedades autoinmunes, crónicas y diabetes. Reconocido por su enfoque cercano y basado en la evidencia, ha publicado artículos científicos y colabora en proyectos de innovación en salud digital.

Dr. Ignacio Martín Suárez

Dr. Ignacio Martín Suárez

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva

Es considerado un referente en el abordaje integral de las enfermedades autoinmunes en Andalucía. Ejerce en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva, donde coordina la Unidad de Enfermedades Autoinmunes, Trombosis y Enfermedades Minoritarias. Su servicio atiende cada año más de 10.000 pacientes con patologías complejas, incluyendo embarazos de alto riesgo asociados a estas enfermedades. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y se especializó en Medicina Interna. Su trayectoria combina asistencia clínica, docencia e investigación, con especial dedicación a la trombosis y a las enfermedades raras. Reconocido por su liderazgo y compromiso, ha sido presidente de la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes (AADEA) de 2001 a 2025, impulsando proyectos de investigación. En 2025 ha recibido la insignia conmemorativa por sus 25 años como colegiado del Colegio de Médicos de Huelva, un reconocimiento a su trayectoria profesional y dedicación asistencial.

Dr. Rafael Cuenca Acevedo

Dr. Rafael Cuenca Acevedo

Hospital Quirónsalud Córdoba

Distinguido especialista con más de 25 años de experiencia clínica y directiva, el Dr. Cuenca Acevedo ejerce actualmente como director médico del Hospital Quirónsalud Córdoba, cargo que ocupa desde enero de 2022, y donde ejerce también como jefe del Servicio de Medicina Interna. Su trayectoria profesional incluye experiencia previa como consultor en Medicina Interna en el Hospital Universitario Reina Sofía, y director de Línea de Procesos Médicos en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén). Su práctica clínica se centra en el riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, osteoporosis y chequeos médicos integrales, con enfoque en medicina hospitalaria de alta resolución. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba, y se especializó en Medicina Interna. Lidera proyectos de investigación como el Estudio sobre prevención y tratamiento con calcifediol del síndrome respiratorio agudo por COVID-19. Además, ha recibido el Premio a las Competencias Profesionales por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía en 2007.

Neumología

Dr. Joaquín Vizcaíno Ricomá

Dr. Joaquín Vizcaíno Ricomá

Hospital Mediterráneo HLA, Hospital Universitario Poniente y consulta privada

Destacado neumólogo especializado en enfermedades respiratorias y trastornos del sueño. En 2025 ha destacado por impulsar el cribado precoz de cáncer de pulmón. Ejerce en los hospitales HLA Mediterráneo y Universitario Poniente, donde ha sido pionero en el manejo de la hipertensión arterial pulmonar y en la introducción de la ecobroncoscopia (EBUS) en la provincia. También ejerce en su propia consulta privada. Licenciado en Medicina por la Universidad de Granada, se formó como especialista en Neumología en el Hospital Santa María de Lisboa, donde trabajó en la Unidad de Cuidados Intensivos Respiratorios y ejerció como profesor asociado. Es experto en apnea del sueño, EPOC, asma, fibrosis pulmonar, nódulo pulmonar y deshabituación tabáquica. También es especialista en Medicina del Trabajo y responsable médico del grupo ANP de prevención de riesgos laborales. Ha colaborado en diversos ensayos clínicos, presentado comunicaciones en congresos y publicado trabajos en revistas especializadas.

Dr. Cayo García Polo

Dr. Cayo García Polo

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Especialista con sólida experiencia en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias. En la actualidad forma parte del equipo médico del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, donde ejerce como facultativo especialista en Neumología, atendiendo patologías como EPOC, asma, apnea del sueño, fibrosis pulmonar, infecciones respiratorias y enfermedades intersticiales. Su práctica clínica se centra en la evaluación funcional respiratoria, broncoscopia diagnóstica, seguimiento de pacientes crónicos y prevención de complicaciones respiratorias en población vulnerable. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, se especializó en el Hospital de Valme de Sevilla y cuenta con varios másteres. Combina asistencia hospitalaria con actividad divulgativa, y mantiene una participación activa en congresos y jornadas científicas. Es Miembro de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) y ejerce la docencia como profesor asociado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Granada y en la Universidad de Cádiz

Dra. Beatriz Romero Romero

Dra. Beatriz Romero Romero

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla

Especialista con una trayectoria centrada en la patología pleural, el asma bronquial y las enfermedades respiratorias complejas. Su compromiso con la salud pulmonar y su dedicación a la innovación en procedimientos neumológicos la han convertido en una figura clave en su campo. Trabaja en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, donde en 2025 ha destacado por liderar el primer procedimiento en la sanidad privada sevillana de colocación de válvulas endobronquiales. Licenciada en Medicina por la Universidad de Sevilla y doctora cum laude en Medicina y Cirugía, se formó vía MIR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Es experta en Patología Pleural y en Ecografía Torácica por la Universidad de Barcelona y también en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica por la Universidad de Córdoba. Ha sido investigadora principal en proyectos sobre biomarcadores pleurales y óxido nítrico. A lo largo de su trayectoria ha recibido reconocimientos científicos, entre ellos la Beca NEUMOSUR.

Dr. José María Ignacio García

Dr. José María Ignacio García

Hospital Quirónsalud Marbella y Hospital Serranía de Ronda

Reputado neumólogo con casi tres décadas de experiencia, el Dr. García es experto en asma, apnea del sueño, broncoscopia, cáncer de pulmón, enfisema pulmonar y EPOC. Actualmente, es director de la Unidad de Neumología del Hospital Quirónsalud de Marbella y de la Unidad de Neumología del Hospital Serranía de Ronda (SAS). También dirige el Instituto de Investigación en Patología Respiratoria en el Hospital Quirónsalud Marbella. Compagina su labor profesional con la docencia, ejerciendo como profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería Virgen de la Paz de Ronda, en Málaga. Es doctor en Medicina y Cirugía cum laude por la Universidad de Málaga, donde recibió el Premio Extraordinario de Doctorado, y también se especializó en Neumología. Para terminar, realiza una intensa labor investigadora: es autor de multitud de publicaciones sobre el asma bronquial y ponente en más de un centenar de congresos, comunicaciones y pósteres de nivel nacional e internacional.

Dr. Luis Manuel Entrenas Costa

Dr. Luis Manuel Entrenas Costa

Hospital Quirónsalud Córdoba y Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

Jefe del Servicio de Neumología del Hospital Quirónsalud Córdoba y facultativo del Hospital Universitario Reina Sofía. Licenciado y doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, obtuvo en 1990 el Premio Fher a la mejor tesis doctoral otorgado por la Fundación Neumosur. Ha centrado su investigación en el asma grave no controlada, la EPOC y el impacto de los tratamientos biológicos, con publicaciones en revistas internacionales. Durante la pandemia, lideró el estudio sobre el uso de calcifediol en pacientes hospitalizados por COVID-19, que le valió la Bandera de Andalucía 2021 en Investigación, Ciencia y Salud. Combina su actividad asistencial con la docencia en la Universidad de Córdoba y la participación en congresos internacionales. Su trayectoria lo sitúa como uno de los neumólogos más influyentes de Andalucía, con aportaciones clave en investigación clínica y en la divulgación de hábitos preventivos para la salud respiratoria.

Neurocirugía

Dr. José Manuel Montero Elena

Dr. José Manuel Montero Elena

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla e Instituto de Especialidades Neurológicas

Especialista en neurocirugía funcional y patología hipofisaria, el Dr. Montero Elena cuenta con más de 25 años de experiencia. Ejerce actualmente en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, siendo referente en abordajes complejos de base de cráneo y cirugía de epilepsia. También se desempeña en el Instituto de Especialidades Neurológicas (IENSA). Fue responsable de la Unidad de Cirugía de la Epilepsia y del Trastorno del Movimiento en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde implantó técnicas como la estimulación cerebral profunda con neuronavegación. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, y se especializó en Neurocirugía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío bajo la tutela del Dr. Revuelta. Su práctica se centra en la neurocirugía funcional (epilepsia, párkinson, dolor y espasticidad), la patología hipofisaria y los abordajes complejos de base de cráneo, con más de 200 intervenciones mediante técnicas microquirúrgicas y estereotáxicas. Por último, es vicepresidente 2º del Colegio de Médicos de Sevilla.

Manuel Juliá Narváez

Dr. Manuel Juliá Narváez

Grupo de Especialidades Neuroquirúrgicas (GEN) Sevilla

El doctor Juliá Narváez es director del Grupo GEN de Especialidades Neuroquirúrgicas en Sevilla, donde realiza intervenciones complejas en neurocirugía mínimamente invasiva, cirugía craneal, hidrocefalia, tumores de columna y vertebroplastia. Pionero mundial en el uso de morfina en fosa posterior mediante tunelización radioscópica y bomba programable, técnica que marcó un hito en neuromodulación. En los años 80 destacó por tratar 50 aneurismas cerebrales sin mortalidad e introducir técnicas avanzadas en cirugía de columna inéditas en España. Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz, completó su formación en Roma y París. Es miembro de la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), la Sociedad Europea de Neurocirugía (EANS), la World Federation of Neurosurgery (WFNS), y académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Ha desempeñado diversos cargos en asociaciones médicas, incluyendo la presidencia de la Sociedad Andaluza de Neurocirugía.

Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez

Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez

Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella

Reconocido especialista, pionero en la introducción de técnicas avanzadas como la resección de tumores cerebrales guiada por fluorescencia en España. Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Carlos Haya de Málaga y director del Instituto Arráez de Neurocirugía Avanzada. Asimismo, dirige la Unidad de Neurocirugía en los Hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella. Experto en cirugía de columna, tumores cerebrales, hernias discales y anomalías de la unión cráneo-cervical. Participa en ensayos clínicos y publicaciones en revistas especializadas. Ejerce liderazgo en importantes sociedades neuroquirúrgicas, así como la organización de congresos y reuniones científicas. Además, es profesor titular de Neurocirugía en la Universidad de Málaga. A lo largo de su trayectoria ha recibido varios galardones como la Medalla de Andalucía o el Premio SUR al Malagueño del Año.

Dra. Lorena Romero Moreno

Dra. Lorena Romero Moreno

Hospital Regional Universitario de Málaga

Especialista en Neurocirugía en el Hospital Regional Universitario de Málaga, donde se especializó, tras licenciarse en Medicina y donde ejerce desde 2014. También preside la Plataforma Neurodiverso. Anteriormente, trabajó en los hospitales Quirónsalud Málaga y Marbella. Su práctica clínica abarca la cirugía de tumores cerebrales, patología de base de cráneo, malformación de Chiari, siringomielia y procedimientos de neuromodulación, incluyendo la implantación de neuroestimuladores intracraneales. Doctorada en Neurociencias con sobresaliente cum laude, ha participado en publicaciones científicas en revistas especializadas. Su trayectoria se caracteriza por la combinación de actividad clínica y producción científica, colaborando en equipos de referencia junto a especialistas como el Dr. Miguel Ángel Arráez Sánchez. Entre sus logros profesionales, destaca haber sido galardonada con el Premio de Comunicaciones Orales de la Sociedad Española de Neurocirugía en 2011 y con el 2º Premio de Comunicación Póster en 2013 por la Sociedad Andaluza de Epilepsia.

Neurología

Dr. Jesús Romero Imbroda

Dr. Jesús Romero Imbroda

Hospitales Quirónsalud Málaga, Marbella y Tenerife, Hospital Regional Universitario de Málaga

Experto en enfermedades neuromusculares, demencias, esclerosis múltiple, ictus, Parkinson, cefaleas y estimulación magnética transcraneal. Actualmente trabaja como Neurólogo en el Hospital Regional Universitario de Málaga y en los hospitales del Grupo Quirónsalud de Málaga, Marbella y Tenerife. También es vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Neurología y profesor asociado de la Universidad de Granada. Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Granada, con la calificación de sobresaliente cum laude, se especializó en Neurología en el Hospital Carlos Haya de Málaga y completó su formación en la Cleveland Clinic (EE. UU.). Posee un Máster en Ingeniería Tisular por la Universidad de Granada y formación en dirección de servicios integrados de salud por ESADE, además de contar con acreditaciones internacionales como el USMLE y el Board Europeo de Neurología, que le habilitan para ejercer en Estados Unidos y Europa.

Dr. Eva Cuartero Rodríguez

Dra. Eva Cuartero Rodríguez

Hospital Universitario de Valme de Sevilla

Especialista experta en el abordaje de demencias neurodegenerativas, especialmente la enfermedad de Alzheimer. Dirige la Unidad Clínica de Neurología y la Unidad de Deterioro Cognitivo y Trastornos de la Conducta del Hospital Universitario de Valme. En 2021 fue nombrada coordinadora del Plan Integral de Alzheimer y otras Demencias de Andalucía, dentro del IV Plan Andaluz de Salud, con el objetivo de impulsar estrategias de diagnóstico precoz, atención integrada y apoyo a pacientes y cuidadores. Ha participado en la actualización del Proceso Asistencial Integrado de Demencias de la Consejería de Salud y Consumo. Licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Neurología por la Universidad de Sevilla, donde ejerce la docencia como profesora asociada en los grados de Medicina y Enfermería. Ha sido galardonada con el Premio Alzheimer Solidario y el de Buenas Prácticas en Coordinación Sociosanitaria. En 2025 ha sido elegida vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Neurología.

Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso

Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso

Hospital Vithas Sevilla

El Dr. Izquierdo es un reconocido neurólogo especializado en esclerosis múltiple. En 1996, fundó la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, que dirigió hasta 2018. En la actualidad, dirige la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Vithas Sevilla. También ha sido profesor asociado de Medicina en la Universidad de Sevilla durante casi dos décadas. Licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid, y doctor en Medicina por la Universidad de Málaga, se especializó en Neurología en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ha publicado más de 300 artículos científicos, y ha sido investigador principal en 39 ensayos clínicos con más de 400 pacientes. En 2014, recibió el premio a la trayectoria científica, otorgado por la Sociedad Española de Neurología, asociación de la que ha sido presidente hasta 2025. En 2021 fue nombrado académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Dra. María Dolores Jiménez Hernández

Dra. María Dolores Jiménez Hernández

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla

Con más de 37 años de experiencia, en la actualidad es jefa del Servicio de Neurología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, donde desarrolla un abordaje integral de enfermedades neurodegenerativas, trastornos cognitivos, epilepsia y patología neuromuscular. Bajo su dirección, el servicio ha ampliado su cartera asistencial e incorporado técnicas avanzadas como la neurosonología, los bloqueos nerviosos, la aplicación de toxina botulínica y la neurofisiología diagnóstica. Con anterioridad, ha sido responsable del Departamento de Neurología y Neurofisiología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Es experta en cefaleas, participando en ensayos clínicos y en proyectos competitivos de ámbito nacional e internacional. Ejerce la docencia como profesora titular de la Universidad de Sevilla y cuenta con acreditaciones en investigación del Instituto de Salud Carlos III, la Fundación Progreso y Salud y las agencias nacionales de evaluación de sexenios. Asimismo, es miembro activo de diversas sociedades científicas nacionales e internacionales.

Dr. Ernesto Orozco Sevilla

Dr. Ernesto Orozco Sevilla

Hospital Quirónsalud Córdoba

El Dr. Orozco es especialista en epilepsia, trastornos del sueño y enfermedades neuromusculares. Actualmente, dirige el Servicio de Neurología y Neurofisiología en el Hospital Quirónsalud Córdoba, donde también forma parte de la Unidad Multidisciplinar del Sueño. Ha trabajado en centros como el Hospital San Juan de Dios de Córdoba y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Licenciado en Medicina por la Universidad de Guadalajara (México), llegó a España en 2010 para especializarse en Neurología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Posteriormente, se formó en Neurofisiología Clínica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander), y completó másteres en Epilepsia y Patología del Sueño por la Universidad de Murcia. Es experto en epilepsia, enfermedades desmielinizantes, trastornos del movimiento, demencias, cefaleas y estimulación magnética transcraneal. Realiza procedimientos como electroencefalograma (EEG), electromiografía (EMG), polisomnografía y video-EEG. Y, además, participa habitualmente en congresos y publicaciones científicas nacionales.

Oncología Médica

Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu

Dr. Juan Antonio Virizuela Echaburu

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Oncólogo médico con más de 30 años de experiencia, el Dr. Virizuela actualmente ejerce en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Es un referente nacional en cáncer de mama, ensayos clínicos y terapias personalizadas. Se licenció y doctoró en Medicina por la Universidad de Sevilla, y se especializó en Oncología Médica. Además, tiene el Título Europeo en Oncología Médica. Su práctica se centra en el tratamiento de tumores sólidos, especialmente cáncer de mama, pulmón, digestivos y urológicos, con experiencia en inmunoterapia, terapias dirigidas y medicina personalizada. Su contribución a la investigación es notable, participando en múltiples ensayos clínicos nacionales e internacionales, incluyendo estudios con palbociclib, trastuzumab deruxtecán y durvalumab. En 2014, fue reconocido como Académico Correspondiente por la Real Academia de Medicina de Sevilla. Y, por último, es miembro activo de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), donde ha ocupado roles de liderazgo.

Dr. Jorge Contreras Martínez

Dr. Jorge Contreras Martínez

Hospital Regional Universitario de Málaga, Quirónsalud Málaga, Marbella y Campo de Gibraltar

Con más de dos décadas de experiencia, el Dr. Contreras ha desarrollado su carrera en el Hospital Regional Universitario de Málaga, donde en abril de 2025 fue nombrado jefe del Servicio de Oncología Radioterápica. En paralelo, dirige la Unidad Integral del Cáncer de Quirónsalud Málaga, Marbella y Campo de Gibraltar. Asimismo, es profesor en la Universidad de Málaga, donde se doctoró en Medicina con calificación cum laude, y completó su formación en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Nueva York. Es experto en radioterapia avanzada, radiocirugía, braquiterapia, hipertermia oncológica e inmunoterapia combinada, con especial dedicación a tumores de cabeza y cuello. Coordina el Grupo Nacional de Hipertermia en Oncología, y participa en la red de investigación HIPERNANO del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica (SEOR) y de la Sociedad Andaluza de Cancerología. Y, para terminar, ha sido galardonado con varias becas y premios por su contribución a la Oncología.

Dr. Francisco Javier Salvador Bofill

Dr. Francisco Javier Salvador Bofill

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Referente en tumores musculoesqueléticos, infantiles y germinales, el Dr. Salvador Bofill se especializó en Oncología Médica en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, centro en el que actualmente dirige el Servicio y la Unidad de Oncología Médica. Ha desarrollado su carrera en instituciones como el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz y el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva. Asimismo, es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla con calificación cum laude, además de miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), y la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO). También participa en grupos cooperativos como SOLTI y GEICAM, y ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y libros, contribuyendo significativamente a la investigación y el tratamiento del cáncer en España. En 2024, recibió el Galardón de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la categoría de “Profesionales Clínicos”.

La Dra. Cristina Quero Blanco

Dra. Cristina Quero Blanco

Hospital Universitario Costa del Sol, Hospital Quirónsalud Málaga y Marbella y Campo de Gibraltar

La Dra. Quero Blanco desarrolla su labor asistencial tanto en el ámbito público como privado. En el sector privado trabaja en los hospitales Quirónsalud Málaga, Marbella y Campo de Gibraltar, donde forma parte de la Unidad Integral del Cáncer (dirigida por el Dr. Jorge Contreras), y participa en el abordaje multidisciplinar de tumores de mama, digestivos y de pulmón. En el ámbito público, ejerce como jefa de sección del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Costa del Sol, perteneciente a la Junta de Andalucía, donde coordina la atención integral a pacientes oncológicos y colabora en proyectos de investigación europeos como INTERACT-EUROPE 100. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, y se especializó en la Clínica Universidad de Navarra. Para terminar, participa activamente en proyectos de investigación y formación continua para mejorar los resultados clínicos y la calidad de vida de sus pacientes.

Dra. María Isabel Blancas López-Barajas

Dra. María Isabel Blancas López-Barajas

Hospital Clínico San Cecilio de Granada

La Dra. Blancas es una destacada oncóloga e investigadora. Ejerce como jefa de Sección en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, donde coordina la atención clínica y la investigación en cáncer de mama. Es profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada e investigadora principal del grupo Ae23-Oncología Traslacional e Integrativa del ibs.GRANADA, desde el que impulsa proyectos que conectan la investigación básica con la práctica clínica para desarrollar terapias más personalizadas y efectivas. En 2025 ha sido noticia por su participación en un ensayo internacional publicado en The Lancet Oncology sobre nuevas combinaciones terapéuticas (giredestrant y palbociclib) en cáncer de mama temprano, así como por su intervención en la VI Jornada de Oncología del ibs.GRANADA, donde subrayó la importancia de la colaboración con asociaciones de pacientes. Por último, su trayectoria incluye el premio de investigación del Colegio Oficial de Médicos de Granada (2017) por un proyecto sobre biopsia líquida en cáncer de mama metastásico.

Pediatría

Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández

Dr. Manuel Antonio Fernández Fernández

Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica

Reconocido neuropediatra y director del Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica, el Dr. Fernández se dedica al diagnóstico y tratamiento del TDAH, el autismo, la dislexia, la epilepsia y las migrañas infantiles. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, se especializó en Pediatría en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y posteriormente en Neurología Pediátrica. En 2014, inauguró el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica (INANP), donde actualmente coordina el Área de Neurología Pediátrica. Además, coordina el Grupo de TDAH de la Sociedad Europea de Neurología Pediátrica, y es miembro de diversas sociedades médicas tales como la Sociedad Española de Psiquiatría Infantil y la Child Neurology Society. Ha publicado artículos en revistas científicas sobre neurología pediátrica, neuropsicología y trastornos del desarrollo, y su trayectoria ha sido reconocida con la Medalla de Oro del Foro Europeo Cum Laude (2016) y la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional (2016).

Dr. Juan Luis Pérez Navero

Dr. Juan Luis Pérez Navero

Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura

El Dr. Pérez Navero es un reconocido especialista en Pediatría y actual presidente de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Occidental y Extremadura (SPAOYEX). Ha liderado iniciativas para abordar la falta de pediatras en áreas rurales, y ha promovido la formación continua de los profesionales de la salud. Bajo su liderazgo, la Sociedad ha implementado programas para garantizar que todos los niños en Andalucía y Extremadura reciban la atención adecuada. En marzo de 2025, presidió la XXV Reunión Científica SPAOYEX-SPAO, destacando la producción científica pediátrica de Andalucía y Extremadura. También ejerce labor docente como catedrático en Ciencias de la Salud por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y su labor como profesor honorífico en la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba lo ha consolidado como un referente académico. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Plaza de la Constitución (2021) por su contribución a la sanidad pública.

Rafael González Caldas Marchal

Dr. Rafael González Caldas Marchal

Hospital Quirónsalud Córdoba

Especialista en Pediatría con amplia experiencia en la atención integral de la infancia y la adolescencia. Actualmente, ejerce en el Hospital Quirónsalud Córdoba, donde desarrolla programas de promoción de la salud infantil, prevención de enfermedades, vacunación y apoyo a las familias. Además, ha trabajado en unidades de Pediatría y Digestivo del Hospital Universitario Reina Sofía. Su trayectoria incluye formación en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo la licenciatura en Medicina y Cirugía; y posteriores másteres en Nutrición y Metabolismo (Universidad de Córdoba) y en Nutrición Pediátrica (Universidad de Granada), además de una especialización universitaria en Obesidad (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria). Es miembro del grupo docente de Ecopediatría, y coordina el Grupo de Ecografía de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica (SEGHNP).

Dra María José Lirola Cruz

Dra. María José Lirola Cruz

Hospital Materno-Infantil Quirónsalud de Sevilla, Instituto Hispalense de Pediatría (IHP)

La Dra. Lirola Cruz es especialista en Pediatría y Reumatología pediátrica, con más de 25 años de experiencia clínica. En la actualidad, ejerce como coordinadora de Pediatría en el Hospital Materno‑Infantil Quirónsalud Sevilla. Además, coordina el equipo profesional del Instituto Hispalense de Pediatría (IHP), donde lidera el Área de Docencia, mientras mantiene su consulta de Reumatología Pediátrica. Su práctica se centra en enfermedades inflamatorias y autoinmunes de la infancia, como la artritis idiopática juvenil, lupus juvenil y síndrome PFAPA, aplicando terapias innovadoras (incluidas las biológicas). Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, realizó el programa de doctorado en Avances en Patología Pediátrica y se formó como residente en los Hospitales Universitarios de Puerto Real y Virgen del Rocío. Por último, a lo largo de su trayectoria, ha recibido premios como el Dr. José Román Chico de la Real Academia de Medicina de Sevilla (1998).

Dr. José Luiz Díaz Rodríguez

Dr. José Luiz Díaz Rodríguez

Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar

Actualmente, el Dr. Díaz Rodríguez es jefe del Servicio de Pediatría de Hospital Quirón Campo de Gibraltar, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, completó su formación en la Unidad de Dismorfología y Genética Clínica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y la Unidad de Enfermedades Metabólicas del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Su práctica clínica abarca la pediatría general, neonatología, vacunación, prevención de infecciones respiratorias y seguimiento de enfermedades raras, con especial interés en la atención hospitalaria y en la coordinación con unidades de alta resolución. Es coautor del Manual Guía Farmacológica Pediátrica en Tratamiento Parenteral y Cuidados de Enfermería, y obtuvo la Beca de Investigación en Enfermedades Raras del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla en 2008. Además, es miembro de la Asociación Española de Pediatría, y combina asistencia clínica con actividad investigadora y divulgativa.

Dra. Adelaida Sánchez Bacallao

Dra. Adelaida Sánchez Bacallao

Hospital Quirónsalud Marbella

Pediatra con una trayectoria consolidada en puericultura, atención integral al niño y divulgación en salud infantil. En la actualidad es jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Marbella, donde coordina un equipo dedicado al seguimiento del desarrollo y la prevención de enfermedades en la infancia. Su práctica clínica abarca desde la puericultura y la vacunación infantil hasta el diagnóstico y tratamiento de patologías respiratorias, digestivas, dermatológicas y neurológicas. Licenciada en Medicina y especialista en Pediatría y sus áreas específicas, participa activamente en programas de promoción de la salud y campañas de educación sanitaria, con especial énfasis en nutrición, vacunación y prevención de accidentes. Colabora con medios divulgativos como Tu Canal de Salud, abordando temas como el refuerzo inmunitario, la lactancia materna, el cuidado emocional de los niños y combina asistencia hospitalaria con actividad educativa y divulgativa.

Dr. Manuel Baca Cots

Dr. Manuel Baca Cots

Hospital Quirónsalud Málaga

El Dr. Baca es un reputado especialista en Neumología Infantil y Neonatología, con más de treinta años de experiencia clínica e investigadora. Actualmente, es jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga. Su labor se centra en problemas respiratorios infantiles, asma, infecciones respiratorias, vacunas y atención al prematuro, además de la investigación en prevención de la infección neonatal por Streptococcus grupo B. Licenciado y doctor cum laude en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga, se formó como pediatra en el Hospital Materno‑Infantil de Málaga, y completó estancias en centros internacionales como la Universidad de Miami, Harvard y la Universidad de Pennsylvania. Ha sido investigador principal en más de 25 ensayos clínicos internacionales, y su trayectoria ha sido reconocida con el Premio Andalucía Excelente, la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional y el Premio Nacional de Medicina Siglo XXI en 2024.

Radiología Intervencionista

Dr. Jesús Sáenz de Zaítigui

Dr. Jesús Sáenz de Zaítigui

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y Servicio Andaluz de Salud

El Dr. Sáenz de Zaítigui es especialista en Radiodiagnóstico, con amplia experiencia en radiología intervencionista aplicada al tratamiento de tumores y patologías complejas mediante técnicas mínimamente invasivas. Ejerce en el ámbito privado (concretamente como radiólogo intervencionista en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla), y en el ámbito público (como facultativo especialista de Área en Radiodiagnóstico para el Servicio Andaluz de Salud). Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, se especializó en Radiología. Destaca en el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías mediante radiografías, ecografías, tomografías (TAC), resonancias magnéticas (RM), y otros procedimientos de imagen avanzada. Además, ha sido pionero en el uso de la ablación por radiofrecuencia para el tratamiento de tumores renales, un método novedoso que logra equiparar el pronóstico de un carcinoma renal al de una lesión benigna, y minimiza las complicaciones, tanto durante el procedimiento como en el periodo de recuperación.

Traumatología y Cirugía Ortopédica

Dr. David Miguel Farrington Rueda

Dr. David Miguel Farrington Rueda

Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla y Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

El Dr. Farrington ha dedicado su carrera a la ortopedia infantil, con especial interés en las deformidades de la columna y en técnicas de corrección postural. En la actualidad, ejerce como facultativo especialista en el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla y como jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Anteriormente, fue jefe de la Unidad de Ortopedia Infantil del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y presidió la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP). Ha realizado estancias formativas en centros de prestigio internacional como el Children’s Hospital of Philadelphia, Mayo Clinic, Rady Children’s Hospital of San Diego y Morgan Stanley Children’s Hospital de Nueva York. Reconocido como Médico Ilustre por el Colegio de Médicos de Sevilla, es miembro fundador y actual vicepresidente de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP), del Growing Spine Study Group, y el único representante español en el International Pediatric Orthopedic Think Tank.

Dr. Manuel Díaz Samada

Dr. Manuel Díaz Samada

Instituto Malagueño de Traumatología y Medicina del Deporte IMATDE

Con una trayectoria de más de 40 años, el Dr. Díaz es director médico del Instituto Malagueño de Traumatología y Medicina del Deporte (IMATDE), donde coordina la Unidad de Rodilla y Artroscopia, mientras mantiene su consulta privada en Fuengirola. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, se especializó en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Completó un máster en Cirugía de Rodilla y Artroscopia en el Hôpital Tripode de Burdeos, y desarrolló estancias en la Clinique du Sport de Burdeos-Mérignac. Es director del Comité de Docencia de la Asociación Española de Artroscopia (entidad que presidió durante dos años), y miembro del Comité Directivo de la Sociedad Latinoamericana de Rodilla y Deporte. Ha participado como ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales como referente en técnicas mínimamente invasivas aplicadas al deporte y cirugía ortopédica, y es Colegiado de Honor por el Colegio de Médicos de Málaga.

Dr. Rafael López Arévalo

Dr. Rafael López Arévalo

Hospital Quirónsalud Málaga y Centro Médico Quirónsalud Parque Litoral

El Dr. López Arévalo es jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Málaga y del Centro Médico Quirónsalud Parque Litoral. Ha sido facultativo en el Hospital Clínico Universitario de Málaga, y tutor de residentes. Se licenció en Medicina en la Universidad de Córdoba, especializándose en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Es experto en cirugía de hombro, codo, muñeca y mano, con especial dedicación a la artroscopia y a la microcirugía. Junto a su equipo, describió una técnica de osteosíntesis mínimamente invasiva para fracturas de húmero, publicada en Journal of Orthopaedic Trauma. Además, es profesor en el Máster Universitario de Patología de Hombro de la Universidad Internacional de Andalucía, y forma parte de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo; de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Cirugía Ortopédica; y de la Codman Shoulder Society. En 2023, fue elegido miembro de la prestigiosa American Shoulder and Elbow Surgeons, lo que consolidó su proyección internacional.

Dr. Daniel Cansino Muñoz-Repiso

Dr. Daniel Cansino Muñoz-Repiso

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

El Dr. Cansino ejerce como facultativo especialista en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, donde atiende a pacientes con lesiones deportivas, patología de rodilla, hombro y columna. Aplica técnicas de cirugía mínimamente invasiva y protocolos de ortobiología y medicina regenerativa. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, y especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Realizó su residencia en el Hospital Universitario Reina Sofía, y ha completado su formación con el Máster Nacional de Traumatología Deportiva de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, y el Máster en Patología de Rodilla de la Universidad Internacional de Andalucía, donde ejerce ahora como profesor en el Máster Internacional de Cirugía de Hombro. Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), el Dr. Cansino también participa en congresos nacionales e internacionales y en grupos de investigación en ortobiología musculoesquelética.

Dr. Abraham García Mendoza

Dr. Abraham García Mendoza

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y Quirónsalud Infanta Luisa

El Dr. García Mendoza es un especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, referente en técnicas de medicina regenerativa. En la actualidad, ejerce en Sevilla en los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón y Quirónsalud Infanta Luisa. Licenciado en Medicina y Cirugía, se especializó en Traumatología y Cirugía Ortopédica. Además, posee una amplia experiencia en el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas. Su práctica clínica se centra en la cirugía artroscópica de rodilla y hombro, el tratamiento de meniscopatías, condromalacia rotuliana, fracturas de pelvis y osteoartrosis, así como en procedimientos de reconstrucción de ligamentos cruzados y terapias de factores de crecimiento aplicadas a lesiones deportivas. Atiende tanto a pacientes adultos como jóvenes deportistas, con especial interés en técnicas mínimamente invasivas y en la recuperación funcional rápida. Miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), el Dr. García Mendoza también combina asistencia hospitalaria con actividad docente y divulgativa.

Dr. Miguel Ángel Toledo Romero

Dr. Miguel Ángel Toledo Romero

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Quirónsalud Campo de Gibraltar

El Dr. Toledo es un reconocido especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica, con más de 25 años de experiencia. Ha sido jefe de la Unidad del Miembro Superior en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y desde 2016 es jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, además de ejercer en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Se licenció y doctoró en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, con mención cum laude. Es un referente en su especialidad, experto en cirugía del miembro superior, incluyendo hombro, codo y mano, así como en la microcirugía del nervio periférico y la cirugía del plexo braquial, áreas en las que ha desarrollado técnicas pioneras y desarrollado una importante labor investigadora. Además, ha presidido la Asociación Española de Microcirugía.

Dr. Javier Downey Carmona

Dr. Javier Downey Carmona

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Quirónsalud Andalucía e Instituto Hispalense de Pediatría

Referente nacional en ortopediatría, el Dr. Downey es experto en el tratamiento del pie zambo mediante el Método Ponseti. Actualmente, ejerce en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y en centros asociados a Quirónsalud Andalucía, además de colaborar con el Instituto Hispalense de Pediatría. Se ha formado con el Dr. Ignacio Ponseti en Iowa, creador del método que revolucionó el tratamiento del pie equinovaro, y desde entonces ha tratado a cientos de pacientes pediátricos con esta técnica mínimamente invasiva. Ha realizado estancias internacionales en Baltimore y Miami junto a los Dres. Paley y Herzenberg, donde se especializó en técnicas de alargamiento óseo con clavo intramedular magnético PRECICE, siendo pionero en su implantación en Andalucía. Es miembro fundador de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica, y presidente de la Asociación Ponseti España, además de participar en proyectos de cooperación internacional como el Proyecto Pie Zambo en Mauritania.

Dr. José Lirola Criado

Dr. José Lirola Criado

Hospital Sagrado Corazón y Materno‑Infantil Quirónsalud Sevilla

Referente en cirugía ortopédica pediátrica avanzada, el Dr. Lirola ejerce actualmente como especialista en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y en el Hospital Materno‑Infantil Quirónsalud Sevilla, donde lidera la Unidad de Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil. Su práctica se centra en el tratamiento de grandes deformidades óseas, escoliosis infantil, enfermedad de Perthes y técnicas de alargamiento óseo, aplicando procedimientos innovadores como la planificación quirúrgica con navegador de realidad virtual aumentada. Es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, y diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Cádiz. Se especializó en Cirugía Ortopédica y Traumatología infantil en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, completando su formación con estancias internacionales en centros de prestigio como el Boston Children’s Hospital, el Beaumont Children’s Hospital de Michigan y el Hospital for Crippled Children de México DF, entre otros. Por último, es miembro activo de la Sociedad Española de Ortopedia Pediátrica (SEOP) y de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT).

Dr. Francisco Rodríguez Argaiz / 5

Dr. Francisco Rodríguez Argaiz

Hospital Quirónsalud Marbella y Hospital Quirónsalud Costa del Sol

Referente en cirugía artroscópica de rodilla y extremidades inferiores con más de 35 años de experiencia, el Dr. Rodríguez Argaiz ha desarrollado su carrera en hospitales de Granada, Barcelona, Madrid y Oxford, especializándose en cirugía artroscópica de rodilla y cirugía de extremidades inferiores. Desde 2019, es jefe del Servicio del Hospital Quirónsalud Marbella y del Centro Médico Quirónsalud Costa del Sol, donde lidera un equipo dedicado a la cirugía reconstructiva y artroscópica. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, se especializó en Cirugía Ortopédica y Traumatología. Ha realizado más de mil procedimientos de rodilla, incluyendo reconstrucción del ligamento cruzado anterior, artroplastia de rodilla y meniscectomía artroscópica. Es autor de más de 20 publicaciones, y ha presentado más de 70 comunicaciones en congresos internacionales. Es miembro de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología (SECOT), Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO), y de la Sociedad Española de Artroscopia, además de haber recibido el Primer Premio en los Best Spanish Hospitals Awards 2020 por excelencia asistencial.

Dr. Rafael Badillo Cruzado

Dr. Rafael Badillo Cruzado

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez y Hospital Quirónsalud Huelva

El Dr. Badillo es un experto en patología degenerativa, deportiva y traumática de cadera y rodilla. Actualmente, ejerce como facultativo especialista en la Unidad de Cirugía de Cadera del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez (donde se especializó en Cirugía Ortopédica y Traumatología vía MIR), y como traumatólogo en el Hospital Quirónsalud Huelva. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cádiz, y tiene un Máster en Patología de la Rodilla, más el título de Experto Universitario en Cirugía Ortopédica y Traumatología de pelvis, cadera y fémur. Combina la práctica clínica con la docencia, habiendo participado como profesor en cursos de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia (SATO). Es autor del Manual de exploración y radiología básica en Cirugía Ortopédica y Traumatología, y miembro de la SECOT y la SATO, entidad que le otorgó el Premio SATO de Cirugía Artroscópica de Miembro Inferior en 2019.

Dr. Miguel Ángel Aguayo Galeote

Dr. Miguel Ángel Aguayo Galeote

Hospital San Juan de Dios de Córdoba

Con más de dos décadas de experiencia, la práctica del Dr. Aguayo se centra en patologías de hombro y rodilla, con especial dedicación a la artroscopia, prótesis y ligamentoplastias. Ha trabajado en el Hospital Universitario Reina Sofía, y desde 2019 es jefe del Servicio de Traumatología del Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Vinculado al deporte, ha sido médico de las selecciones autonómicas de la Federación Andaluza de Baloncesto, y en 2023 lideró los servicios médicos de la selección española sub-19 campeona del mundo en Hungría. Ha compaginado su labor clínica con la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba y en programas de postgrado del Hospital Universitario Reina Sofía. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, así como en Traumatología y Cirugía Ortopédica, además de ser miembro de la Sociedad Española de Traumatología del Deporte (SETRADE).

Dr. Miguel Vila Gil-Ortega / 5

Dr. Miguel Vila Gil-Ortega

Hospital San Juan de Dios de Aljarafe, Viamed Santa Ángela de la Cruz, HLA Los Naranjos, Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y Hospital de la Cruz Roja

El Dr. Vila cuenta con más de dos décadas de experiencia clínica. Actualmente, es jefe del Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe; coordinador del equipo de Traumatología del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, y del Hospital HLA Los Naranjos de Huelva. Además, pasa consulta en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla; y en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba y Sevilla. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, se especializó vía MIR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, y obtuvo la Suficiencia Investigadora en el Departamento de Cirugía de la misma universidad. Es experto en prótesis de rodilla y cadera, lesiones de ligamento cruzado y artroscopia de rodilla. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales. En 2021, el servicio que lidera logró el reconocimiento Best Spanish Hospitals Awards en la categoría de aparato musculoesquelético.

Dr. Nicolás Cachero Rodríguez

Dr. Nicolás Cachero Rodríguez

Hospitales Doctor López Cano, Universitario Puerta del Mar de Cádiz, HLA Serman, y Artromed Sport Clinic

El Dr. Cachero ejerce actualmente en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, en el Hospital Doctor López Cano, en el Hospital HLA Serman de Jerez de la Frontera, y en la clínica privada Artromed Sport Clinic, que fundó junto al Dr. José Manuel Vilches en 2010. Ha liderado en su clínica la primera cirugía con prótesis de rodilla, diseñada a medida para un paciente, este 2025. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, se especializó en el Hospital Universitario Puerta del Mar, y completó su formación en Europa y Estados Unidos. Es experto en cirugía reconstructiva del adulto, prótesis de cadera y rodilla, técnicas preservadoras del cartílago, y cirugía mínimamente invasiva, además de artroscopia y ligamentoplastias. Además, es tutor clínico de Traumatología en la Universidad de Cádiz, participa en numerosas publicaciones y ponencias, y es miembro activo en diversas sociedades médicas. Fue distinguido con el EFORT Travelling Fellowship en 2008.

Urología

Dr. José Luis Álvarez-Ossorio

Dr. José Luis Álvarez-Ossorio

Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz

Con más de treinta años de experiencia, el Dr. Álvarez-Ossorio es jefe del Servicio y director de la Unidad de Gestión Clínica de Urología del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, además de profesor de Urología en la Facultad de Medicina de Cádiz. Ha sido coordinador nacional de Endourología, Laparoscopia y Robótica Urológica, y presidente de la Asociación Española de Urología. Actualmente, es director del patronato de la Fundación para la Investigación en Urología (FIU). Licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Cádiz, su práctica se centra en el diagnóstico y tratamiento de tumores genitourinarios, siendo pionero en trasplantes renales robóticos en España. Acreditado con nivel Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, ha participado como investigador principal en ensayos clínicos internacionales, y es autor de numerosas publicaciones. En 2023 recibió el premio europeo de la Asociación Americana de Urología a la formación en Urología.

Dr. Miguel Ángel Arrabal Polo

Dr. Miguel Ángel Arrabal Polo

Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, Novamédica, Asisa y Arrabal & Gutiérrez

El Dr. Arrabal combina su labor en el sistema público (como especialista en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio), con la práctica privada en Novamédica, Asisa y su propia clínica Arrabal & Gutiérrez. Se licenció y doctoró en Medicina por la Universidad de Granada con calificación cum laude, y se especializó en el Hospital Universitario San Cecilio, realizando estancias en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, y el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Ha perfeccionado técnicas mínimamente invasivas, lo que le ha valido la acreditación como urólogo de nivel Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Es autor de más de 130 publicaciones y 250 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, y ha recibido más de 25 premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio el Premio Doctor Peña de la Real Academia Nacional de Medicina, el Premio Doctor Díaz Rubio, y el Premio de la Asociación Americana de Urología.

Dr. Juan Leal Lombardo

Dr. Juan Leal Lombardo

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme

Especialista en cirugía mínimamente invasiva y urología oncológica, el Dr. Leal es facultativo especialista en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme. Se licenció por la Universidad de Sevilla y se especializó en Urología en el Hospital Universitario Virgen de Valme. Ha completado estancias en el Centro de Cirugía Mínimamente Invasiva Jesús Usón, donde adquirió amplia experiencia en laparoscopia urológica. Además, cuenta con el certificado de excelencia en prostatectomía robótica de la European Robotic Urologic Society (ERUS). Su práctica clínica se centra en la urología oncológica (cáncer de próstata, riñón, vejiga y testículo), la hiperplasia benigna de próstata, la litiasis renal, y la cirugía reconstructiva urológica, aplicando técnicas avanzadas como la cirugía robótica con sistema da Vinci, y la enucleación prostática con láser verde. Por último, combina asistencia clínica con docencia y participación en congresos.

Dr. José Luis Marenco Jiménez

Dr. José Luis Marenco Jiménez

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y Hospital Quirónsalud Infanta Luisa

Actualmente, el Dr. Marenco desarrolla su actividad en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y en el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla, donde forma parte del Servicio de Urología. Se licenció en Medicina y Cirugía, y se especializó en Urología. Cuenta con el certificado de excelencia en prostatectomía robótica de la European Robotic Urologic Society (ERUS). Su práctica clínica se centra en la urología oncológica (cáncer de próstata, vejiga y riñón), la hiperplasia benigna de próstata, la litiasis renal y la andrología. Es referente en técnicas de cirugía robótica con sistema da Vinci, laparoscopia urológica avanzada, enucleación prostática con plasma y procedimientos de láser verde prostático, que permiten tratamientos menos invasivos y con mejores resultados funcionales. Ha participado en programas de docencia y formación en cirugía robótica y laparoscópica, y es miembro de la Asociación Española de Urología (AEU).

Dr. Francisco Rivera Muñoz

Dr. Francisco Rivera Muñoz

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón

Urólogo especialista en cirugía robótica y laparoscopia avanzada, el Dr. Rivera es actualmente jefe del Servicio de Urología del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla. Su práctica clínica incluye la urología oncológica (cáncer de próstata, riñón y vejiga), la endourología, la cirugía prostática con láser verde y la cirugía robótica con sistema da Vinci. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, y se especializó en Urología vía MIR en el Hospital Universitario Virgen de Valme. Completó formación externa en cirugía laparoscópica y robótica en el Hospital San Agustín de Burdeos con el Dr. Gaston, y ha participado como investigador en ensayos clínicos en fase II, mientras combina su asistencia clínica con actividad docente y divulgativa.

Dr. Juan Manuel Poyato Galán

Dr. Juan Manuel Poyato Galán

Quirónsalud Sagrado Corazón y Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla

Urólogo y andrólogo especializado en medicina sexual y reproductiva masculina. Además, es responsable de Andrología en el Área de Gestión Sanitaria Sevilla Sur, así como Director de la Unidad Integral de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y Hospital Quirónsalud Infanta Luisa de Sevilla. Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla con sobresaliente cum laude, se formó como en el Hospital Virgen Macarena y completó posgrados en Bioética (Universidad de Granada) y Medicina de Urgencias y Catástrofes (Universidad de Sevilla). Ejerce la docencia como profesor externo en la Universidad de Sevilla. Participa en congresos sobre medicina sexual personalizada. Realiza labor divulgativa en salud sexual masculina y dirige el programa “Seres Sexuales” en Radio Sevilla, donde promueve un enfoque integral cuerpo-mente en salud sexual.

Dr. José Álvarez Kindelan

Dr. José Álvarez Kindelan

Hospital Quirónsalud Córdoba, Hospital Universitario Reina Sofía y Cruz Roja de Córdoba

El Dr. Álvarez Kindelán es un urólogo con amplia trayectoria clínica e investigadora. Ejerce en el Hospital Quirónsalud Córdoba, y mantiene actividad en el Hospital Universitario Reina Sofía y en la Cruz Roja de Córdoba. Es licenciado en Medicina y Cirugía, y doctor en Medicina por la Universidad de Córdoba, donde obtuvo el grado con mención cum laude. Se especializó en Urología, y ha desarrollado una sólida carrera clínica y científica, con especial dedicación a la urología oncológica, laparoscopia y cirugía mínimamente invasiva urológica. Su trayectoria investigadora incluye numerosas publicaciones en revistas internacionales, entre ellas estudios sobre biomarcadores moleculares en carcinoma vesical, índices de proliferación celular en tumores superficiales de vejiga, y técnicas innovadoras en litotricia y cirugía reconstructiva urológica. Ha participado en proyectos financiados por el Plan Andaluz de Investigación (PAI), y es miembro activo de la Asociación Española de Urología (AEU).

Dr. José Ángel Gómez Pascual

Dr. José Ángel Gómez Pascual

Hospital Quirónsalud Málaga

El Dr. Gómez Pascual posee una amplia experiencia en cirugía de próstata, con más de 1.200 pacientes operados; en cirugía oncológica del cáncer de próstata y de vejiga; y en cirugía reconstructiva de la uretra. Desde 2015, trabaja como jefe de servicio en el Hospital Quirónsalud Málaga, donde su liderazgo ha sido crucial para el desarrollo del departamento de Urología. Además, es miembro de la Unidad de Trasplante Renal de la UGC Urología. Anteriormente, trabajó en el Hospital Universitario Infanta Elena y en el Hospital Regional Universitario Carlos Haya de Málaga, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Además, se licenció y doctoró en Medicina y Cirugía por la Universidad de Málaga con el Premio Nacional a la Mejor Tesis Doctoral en Urolitiasis 2006. Por último, es experto universitario en nutrición artificial ambulatoria y domiciliaria, y experto en crecimiento celular y cáncer. Ha sido reconocido como académico de la Real Academia de Ciencias Ramón y Cajal.

Reumatología

Dr. José Luis Marenco de la Fuente

Dr. José Luis Marenco de la Fuente

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, Infanta Luisa de Sevilla y Hospital Universitario Virgen de Valme

Especialista en Reumatología, y con amplia trayectoria clínica, investigadora y docente, el Dr. Marenco ejerce en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa de Sevilla, y dirige la UGC de Reumatología del Hospital Universitario Virgen de Valme, desde donde impulsa líneas de investigación clínica y colaboraciones multicéntricas. Licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla, se especializó en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, y se doctoró en Medicina con tesis sobre sinoviortesis con Ytrio en rodilla. Destaca por su sólida trayectoria investigadora, con especial dedicación a las enfermedades autoinmunes sistémicas. Ha sido investigador principal en ensayos clínicos internacionales, como el estudio en fase II sobre el fármaco BMS‑986165 para el tratamiento de la nefritis lúpica, y ha publicado trabajos sobre terapias biológicas en pacientes reumáticos con COVID‑19. Por último, su actividad científica se complementa con su labor como profesor asociado en la Universidad de Sevilla.

Dra. Nerea Costas Torrijo

Dra. Nerea Costas Torrijo

Hospital Quirónsalud Marbella

La Dra. Costas ha desarrollado su trayectoria profesional en el Hospital Quirónsalud Valencia y posteriormente como adjunta en el Hospital Clínic Universitario de Valencia, el Hospital Arnau de Vilanova y en centros privados como Clineva. En enero de 2025, fue nombrada jefa territorial de Reumatología del Consorci Hospitalari de Vic y la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic, cargo que desempeñó durante unos meses, para posteriormente (en octubre de 2025), asumir la dirección del Servicio de Reumatología del Hospital Quirónsalud Marbella, donde lidera una unidad especializada en enfermedades reumáticas crónicas y agudas, con enfoque multidisciplinar y atención personalizada. Además, es profesora asociada de Inmunología e Inmunopatología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Se licenció por dicha universidad y se especializó en Reumatología en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Subespecializada en metabolismo óseo y osteoporosis, la Dra. Costas ha completado también formación internacional en Estrasburgo, y cuenta con varios másteres.

Hematología

Dr. Guillermo Rodríguez García

Dr. Guillermo Rodríguez García

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla y Quirónsalud Campo de Gibraltar

El Dr. Rodríguez García es especialista en Hematología y Hemoterapia, y ejerce actualmente en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón y en el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, habiendo ejercido antes en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla. Se licenció en Medicina y Cirugía, y se especializó en Hematología y Hemoterapia, y es también doctor en Medicina por la Universidad de Sevilla. Su práctica clínica abarca el diagnóstico y tratamiento de anemias, leucemias, linfomas, mieloma múltiple, hemocromatosis, trombofilias y alteraciones hematológicas en el embarazo, además de patologías relacionadas con la coagulación y la médula ósea. Ha participado en proyectos de investigación clínica, destacando su publicación en Clinical Cancer Research (2022) sobre el ensayo R2-GDP-GOTEL en linfoma difuso de células grandes B, con análisis de biomarcadores inmunológicos. Además, es miembro activo de la Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia, y combina asistencia hospitalaria con actividad investigadora y divulgativa.

Dr. Miguel Sánchez Rey

Dr. Miguel Sánchez Rey

Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, Quirónsalud Campo de Gibraltar, Quirónsalud Huelva, Quirónsalud Infanta Luisa y Centro Médico Quirónsalud Los Remedios

El Dr. Sánchez Rey ha desarrollado su carrera en hospitales de referencia en Andalucía, consolidando su perfil en el abordaje integral de enfermedades de la sangre. Actualmente, ejerce como jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia en el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla, en Quirónsalud Campo de Gibraltar y en Quirónsalud Huelva. También ejerce como facultativo especialista en el Hospital Quirónsalud Infanta Luisa y en el Centro Médico Quirónsalud Los Remedios. Su práctica clínica abarca el diagnóstico y tratamiento de anemias, leucemias, linfomas, mieloma múltiple, trombofilias, hemocromatosis, alteraciones de las plaquetas y complicaciones hematológicas en el embarazo. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, y centró su carrera en Hematología y Hemoterapia, especializándose vía MIR en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Por último, es miembro activo de sociedades científicas, y combina asistencia hospitalaria con actividad investigadora y divulgativa.