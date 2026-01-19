Iniciativa para fomentar un clima de decisiones compartidas en consulta

Promover el camino hacia un modelo asistencial donde el paciente no solo reciba información, sino que participe activamente en el manejo de la enfermedad y la elección de su tratamiento a través de la toma de decisiones compartidas junto a los profesionales de la salud. Ese ha sido el objetivo de la II Jornada ‘Decisiones informadas compartidas’, celebrada esta semana en Madrid y en la que han participado una veintena de asociaciones de pacientes. La iniciativa, impulsada por Novartis, no viene con las manos vacías y ha acogido la entrega de la I Entrega de Becas Decisiones Informadas Compartidas (DDCC), unas ayudas destinadas a potenciar proyectos desarrollados directamente por organizaciones de pacientes que buscan implementar herramientas y procesos que faciliten una colaboración real y transparente entre el profesional sanitario y el usuario.

Las beneficiarias de estas becas han sido cinco entidades de pacientes, entre ellas la Asociación de Pacientes Anticoagulados de Córdoba. Su proyecto ‘Sé consciente, sé informado’ busca impulsar la alfabetización en salud y el conocimiento de las personas con Fibrilación Auricular, con el fin de que comprendan mejor su enfermedad y las vías terapéuticas. Las otras cuatro iniciativas becadas pertenecen a la Asociación de Esclerosis Múltiple Bizkaia, la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico, la Asociación Española de Enfermos de Leucemia Mieloide Crónica y la Federación Española de Lupus.

Durante la apertura de la jornada, Esther Espinosa, directora de Comunicación y Relaciones con Pacientes de Novartis España, ha subrayado que “la toma de decisiones compartidas es la clave para una sanidad del futuro más humana y eficiente”.