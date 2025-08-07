Los andaluces respetan las costumbres: son los que más salen "a tomar el fresco"

“Tomar el fresco” continúa siendo una tradición profundamente arraigada en nuestro país, especialmente en Andalucía, donde el 98% de la población afirma seguir practicándola con regularidad, lo que sitúa a la región a la cabeza en la preservación de esta costumbre. Así lo revela un estudio realizado por Choví, en colaboración con la empresa de investigación Appinio, cuyos resultados respaldan la iniciativa de la marca para que esta práctica sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Choví, marca emblemática en nuestras mesas gracias a su icónico alioli, quiere ir más allá del sabor y poner en valor momentos que fomentan la convivencia y la conexión social. Por ello, lanza esta propuesta que busca reivindicar “tomar el fresco” —ese gesto tan nuestro de sentarse a charlar en la calle al caer la tarde— como una tradición con un profundo valor cultural y emocional que merece ser protegida y celebrada.

Andaluces, castellano-manchegos y extremeños son quienes más disfrutan de esta práctica cuando llega el verano. En el caso andaluz, los datos son especialmente relevantes: el 98% de los encuestados en la región afirma que aún toma el fresco, y un 97,9% considera que esta tradición es clave para fortalecer la convivencia vecinal. Además, más del 86% de los andaluces cree que es necesario proteger oficialmente esta costumbre para que no desaparezca.

A pesar de su fuerte arraigo, existe cierta preocupación sobre el futuro de esta práctica: el 46% de los andaluces considera que se ha debilitado entre los más jóvenes, lo que refuerza la urgencia de proteger y adaptar esta tradición a los nuevos tiempos.

Una tradición en riesgo

Sacar la silla a la calle, compartir confidencias y risas en el portal, formar parte de una comunidad viva: así es “tomar el fresco”, un ritual que se repite cada verano en pueblos y barrios de toda España. Esta práctica, que representa una expresión genuina de conexión social, forma parte de nuestra cultura desde hace generaciones.

Aunque algunas normativas municipales han evolucionado para regular el uso del espacio público en aras de equilibrar la convivencia y el bienestar de todos los vecinos, esta costumbre sigue siendo un pilar fundamental del tejido social local. Por ello, Choví lanza esta iniciativa para reivindicar su valor cultural y emocional, y para asegurar que esta tradición siga viva en nuestras calles. Así, Choví ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para solicitar la protección institucional de “tomar el fresco”.

Esta práctica comunitaria, que se transmite de generación en generación, cumple con los criterios establecidos por la UNESCO para ser considerada patrimonio cultural: es colectiva, identitaria, dinámica y profundamente humana. La iniciativa de Choví subraya que “tomar el fresco” es mucho más que sentarse a charlar: es un acto de encuentro, diálogo y vida compartida.

Esta iniciativa se suma a otras acciones recientes de Choví orientadas a fomentar el “salseo”, el humor y los momentos compartidos entre personas. Proyectos como “Salseo en la Plaza”, que reúnen a vecinos y personalidades en espacios públicos para promover el encuentro y la alegría, refuerzan el compromiso de la marca con la vida comunitaria más allá de la mesa. Choví continúa apostando por recuperar y revitalizar tradiciones que nos conectan, impulsando espacios donde las historias, las risas y, por supuesto, las salsas sean protagonistas de la convivencia diaria.