Grupo HLA mantiene su apuesta por la innovación clínica y tecnológica

La colocación de un marcapasos sin cables o la implantación de una prótesis sin vástago, entre los hitos quirúrgicos.

El Grupo Hospitalario HLA mantiene su apuesta por la innovación en el sector sanitario privado. A lo largo de 2025, la red HLA ha incorporado tecnología avanzada en múltiples centros, reforzando su compromiso con la excelencia asistencial, la seguridad del paciente y la modernización continua de sus instalaciones. Su modelo asistencial sin ánimo de lucro, permite al grupo reinvertir sus beneficios en mejorar su equipo humano y tecnológico, así como en la capacitación de sus profesionales.

Cinco décadas de vida HLA Universitario Inmaculada, en Granada, ha celebrado su 50 aniversario

Bajo el lema 50 años preparándonos para el futuro, el hospital HLA Universitario Inmaculada, en Granada, ha celebrado un aniversario en el que se han conmemorado medio siglo de compromiso con la innovación médica, celebrando diferentes foros y eventos relacionados con la vida de los granadinos.

En el ámbito quirúrgico, el hospital ha logrado otro hito con la implantación de un marcapasos sin cables, una alternativa más segura y cómoda para los pacientes, que disminuye el riesgo de complicaciones asociadas a los dispositivos tradicionales.

Por su parte, el Hospital HLA Mediterráneo, en Almería, ha aplicado una técnica pionera en cirugía ortopédica del hombro en la que se ha implantado una prótesis sin vástago, lo que supone una importante preservación ósea.

Equipamiento diagnóstico

En paralelo, el Grupo HLA ha reforzado sus capacidades diagnósticas con la incorporación del sistema pulmonar Vyntus ONE en HLA Mediterráneo y un nuevo TAC de última generación con IA, lo que ha permitido poner en marcha un programa de cribado para la detección precoz del cáncer de pulmón. El centro almeriense también ha sumado un densitómetro DXA ultrarrápido para mejorar el diagnóstico de la osteoporosis.

Además, el laboratorio de la Clínica HLA Los Naranjos, en Huelva, ha ampliado su cartera de pruebas diagnósticas. En cuanto a la creación de nuevas unidades, el centro HLA Clínica Serman en Jerez de la Frontera, Cádiz, ha inaugurado una nueva Unidad de Neuromodulación, ampliando el acceso a terapias avanzadas para el tratamiento del dolor crónico mediante técnicas de estimulación eléctrica de última generación.

Junto a la clínica jerezana, el hospital HLA Jerez Puerta del Sur, han inaugurado una nueva Unidad del Sueño, con el objetivo de diagnosticar y tratar de forma eficaz los trastornos relacionados con el sueño. Esta nueva área nace para dar respuesta a un problema de salud cada vez más común, que impacta directamente en el bienestar físico, mental y social de quienes lo padecen.

Otra unidad que ha visto la luz durante este año ha sido la Unidad de Medicina del Deporte en HLA Mediterráneo, que tiene como objetivo proporcionar a los deportistas, tanto profesionales como amateurs, una atención médica integral basada en estudios clínicos y funcionales, diagnósticos precisos y tratamientos específicos para optimizar su rendimiento y garantizar su seguridad.