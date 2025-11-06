Un estudio de IVI RMA Research gana el premio al Mejor Trabajo en el Congreso ASRM 2025 junto a Juno Genetics

IVI RMA, grupo especializado en medicina reproductiva, ha anunciado que una investigación conjunta con Juno Genetics, realizada con datos de la Foundation for Embryonic Competence y RMA New Jersey, ha obtenido el premio al Mejor Trabajo Científico en el Congreso y Exposición Anual de la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) 2025.

El estudio analizó el potencial reproductivo de embriones con aneuploidías segmentarias, aquellos en los que faltan o abundan fragmentos cromosómicos, con el fin de determinar cuántos de ellos pueden dar lugar a un nacimiento, aportando así información útil para médicos y pacientes a la hora de interpretar los resultados del test genético preimplantacional para aneuploidías (PGT-A).

Otros tres estudios de IVI RMA también fueron reconocidos en el congreso de la ASRM, situando a la compañía entre los ganadores de los dos primeros premios a mejores trabajos, siendo el segundo al mejor póster y el galardón del Grupo de Interés Especial (SIG) de Nutrición. Estas investigaciones abordaron la necesidad de una mayor estandarización en el test genético preimplantacional, el impacto de los picos prematuros de progesterona durante la estimulación ovárica en los resultados de la FIV y el papel de las intervenciones nutricionales en los resultados de los tratamientos de fertilidad.

Tres de los cuatro trabajos fueron liderados por médicos y especialistas en formación especializada del programa Jefferson-RMA Fellowship, asociado a IVI RMA, que forman a la próxima generación de endocrinólogos reproductivos. “Este reconocimiento por parte del sector es una muestra del carácter puntero de nuestras investigaciones junto a socios como Juno, referente mundial en diagnóstico genético embrionario, dentro de nuestra red global de centros de investigación. En ellos, abordamos las cuestiones más relevantes en medicina reproductiva con una escala y eficacia difícilmente igualables”, afirmó el Dr. Juan A. García-Velasco, Global Chief Scientific Officer de IVI RMA Global. “Este premio refuerza nuestro compromiso con la ciencia, que hará que la medicina reproductiva asistida sea más eficaz y accesible para personas y familias en todo el mundo.”

Con cinco centros internacionales de investigación, más de 500 investigadores clínicos y de 240 publicaciones revisadas por pares solo en 2024, IVI RMA continúa liderando la innovación científica en medicina reproductiva con el objetivo de mejorar la atención al paciente. En el congreso de este año, más de 100 expertos de IVI RMA de cinco países presentaron 65 comunicaciones científicas. “Juno Genetics es líder mundial en test genético embrionario (PGT) basado en la evidencia, utilizando la plataforma clínicamente validada PGTseq, y nos enorgullece presentar datos de resultados que ayudan a médicos y pacientes a tomar decisiones informadas”, señaló Chaim Jalas, CEO y Director de Desarrollo Tecnológico en Juno Genetics.

El trabajo premiado, titulado 'Investigating the Reproductive Potential of Non-Mosaic Segmental Aneuploidy: A Double-Blinded, Multicenter Non-Selection Study Of 176 Single Frozen Embryo Transfers', fue presentado por la Dra. Stephanie Willson, médica de la IVI RMA Global Research Alliance y graduada del Jefferson-RMA Fellowship (promoción 2025). Entre los autores figuran Amber Kaplun (MS, IVI RMA America), David Ferrando, Yiping Zhan (PhD), Xin Tao (PhD), Emily Mounts (MS), Antonio Capalbo (PhD), Chaim Jalas (Juno Genetics) y Richard T. Scott (MD, Foundation for Embryonic Competence).

Durante el congreso también se anunció que Denny Sakkas, PhD, Director Científico de Boston IVF, recibió el Premio al Investigador Distinguido ASRM 2025, uno de los reconocimientos más prestigiosos en medicina reproductiva, por su investigación pionera sobre el daño en el ADN espermático, la fecundación, el desarrollo embrionario temprano y la infertilidad masculina.

“Estos reconocimientos de la ASRM reflejan la innovación y el trabajo en equipo que caracterizan la investigación de IVI RMA en Norteamérica y en todo el mundo”, señaló el Dr. Denny Sakkas, Director Científico de Boston IVF. “Logros como estos nunca son fruto de una sola persona, sino el resultado de una visión compartida y del compromiso de cientos de expertos que trabajan juntos para ofrecer a los pacientes las mayores oportunidades de formar una familia”.

“Nos sentimos enormemente orgullosos de que las investigaciones de nuestros médicos hayan sido reconocidas entre las mejores en esta edición de ASRM”, añadió la Dra. Marie Werner, Directora del Jefferson-RMA Fellowship en Endocrinología Reproductiva e Infertilidad. “Nuestros doctores Devika Sachdev, Stephanie Willson y Andrés Reig representan a la perfección nuestro compromiso conjunto con el avance de una medicina reproductiva basada en la evidencia y centrada en mejorar los resultados de los pacientes”.