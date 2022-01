Las claves para entender por qué hay algunas personas que no se contagian de coronavirus

Desde que el coronavirus aterrizara en nuestras vidas y se acomodara a lo largo del planeta, una de las evidencias que continuan sin ser descrifradas es su capacidad selectiva de contagio. Hemos sido testigos de caoss en los que varios miembros de una familia se contagian y otros, de manera inexplicable, parecen ser una barrera frente al virus. Es una evidencia que los virólogos intentan explicar de por qué unas personas se contagian, incluso más de una vez y otra no se infectan, pese a estar en contacto con personas positivas. Entender su mecanismo innato para permanecer inmunes puede ser clave para el desarrollo de nuevos tratamientos. Pero, ¿qué claves existen hasta la fecha?

CLAVES Y ESTUDIOS

Un estudio realizado por la Universidad Rockefeller de Nueva York (EEUU) con la participación de investigadores de una decena de países, entre ellos España, analiza las características genéticas de estas personas superresistentes al Covid-19 para tratar de descifrar el mecanismo celular que les protege y poder replicarlo en fármacos para combatir el coronavirus. Se está procediendo a secuenciar el genoma de los voluntarios para analizar si hay cambios en el ADN de algunos genes que participan en la fusión y entrada del virus en las células humanas.

''Todo el mundo tiene mutaciones genéticas en su genoma. Se calcula que 10 a 20 mutaciones genéticas a los 22 mil genes del genoma y estas mutaciones caen de forma aleatoria a unos u otros genes. Es una cuestión de lotería'', destaca una de los investigadoras.

''En el caso de estas personas, el virus encuentra la puerta cerrada, o su clave para entrar en la célula no encuentra esa puerta. No llega a activar el sistema inmune porque no llega a entrar el virus en la célula lula. Son personas que no dejan entrar el virus en la célula'', añade.

Otro estudio de Reino Unido, de la Universidad de Bristol, sobre la transmisión del coronavirus por vía aérea probó que el patógeno del covid pierde el 90% de su capacidad de infección en sus primeros 20 minutos tras la exhalación. Estos investigadores sostienen en su estudio que la mayor pérdida de capacidad de infección ocurre en los primeros cinco minutos.

Por otro lado, según explica la Dra. Yvelise Barrios, vocal de la Sociedad Española de Inmunología (SEI) al medio digital ConSalud, este escenario puede deberse a dos situaciones. La primera tiene que ver con la ''inmunidad innata'', la parte más inicial de la respuesta inmune, que ha tenido contacto con otros coronavirus catarrales estacionales. Esta es capaz de neutralizar este contagio de una forma tan eficaz, que no llegan a activarse las células del sistema inmune adaptativo: los linfocitos T y B'', explica la inmunóloga.

No es la única explicación. La otra hipótesis gira alrededor de ''una serie de células específicas de los linfocitos T, que van dirigidas contra la polimerasa del virus''. La existencia de estas células, podría ser la respuesta a la pregunta inicial, pues ''son muy difíciles de detectar en condiciones normales, por lo tanto tienen que hacerse estudios determinados'' y no las pruebas habituales.