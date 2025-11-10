La sanidad andaluza se mira en el espejo de la excelencia y la vocación

Convertida ya en cita clave para el sector sanitario andaluz, la ceremonia de entrega de los VII Premios Salud y Bienestar de Grupo Joly, celebrada el pasado jueves, fue un acto de reconocimiento colectivo a la dedicación, la excelencia y el compromiso con los pacientes. El acto de entrega de los premios, organizados con la colaboración de Cofares, Takeda y Biomerieux convocó a profesionales sanitarios, representantes de colectivos profesionales y colegiales, portavoces del mundo asociativo y un nutrido grupo de responsables de distintos ámbitos de la administración sanitaria andaluza y también del sector privado.

La cita se celebró en el Pabellón Hassan II en la Isla de la Cartuja de Sevilla. / Juan Carlos Vázquez

La ceremonia fue conducida por la periodista Magdalena Trillo, asesora de Transformación Digital en Grupo Joly, y contó con la intervención del Dr. José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial de España (OMC) y presidente del jurado de estos galardones.

Domínguez Roldán aprovechó su intervención para hacer una llamada a reconciliar ciencia y conciencia en plena era digital. Desde el escenario, recordó que estos galardones no solo reconocen trayectorias, sino “una manera de entender la salud: como bien común, como compromiso colectivo, como tarea moral compartida”. Y fijó el tono de la noche subrayando que “cuidar no es un gesto técnico: es un acto de humanidad”.

Dr. José María Domínguez Roldán, presidente de la Comisión de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica Colegial de España (OMC) y presidente del jurado de estos galardones. / Juan Carlos Vázquez

El intensivista puso a la ética como pilar irrenunciable para asumir la innovación clínica. Citó a Gregorio Marañón subrayando que “no hay ciencia sin conciencia, ni técnica sin ternura”. “Estamos viviendo una cuarta revolución médica: tras la anatómica, la fisiológica y la molecular, llega la revolución algorítmica, que obliga a preguntarse por la responsabilidad, la transparencia y la equidad de las nuevas herramientas. El algoritmo más justo será siempre el que sirva al más vulnerable”, sostuvo.

Frente al deslumbramiento tecnológico, Domínguez Roldán reivindicó la “medicina de la presencia” y la escucha clínica. “El mayor avance de la medicina no ha sido la secuenciación del genoma, sino el acto de escuchar con compasión”, dijo; y advirtió sobre los límites de la automatización al afirmar que “un algoritmo podrá anticipar una enfermedad, pero jamás podrá consolar a quien la padece”.

Lejos de oponer ética e innovación, el ponente defendió su alianza. “La ética no frena la innovación, la impulsa”, subrayó. Como colofón dejó un propósito. “La promesa de que la medicina seguirá mirando a los ojos del paciente, de que la técnica seguirá al servicio del bien, y de que la palabra ‘cuidar’ seguirá siendo la más humana de todas las ciencias”.

El consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, clausuró la ceremonia de entrega subrayando el valor ejemplar de los galardonados y el compromiso del Gobierno andaluz con la mejora del sistema público. Sanz definió este acto como “una cita ineludible en la que el sector sanitario andaluz se mira hacia su mejor espejo, los ejemplos que hoy se han premiado, el espejo de la excelencia, de la dedicación y del compromiso al servicio de los demás”.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. / Juan Carlos Vázquez

Sanz destacó su apuesta por “promover siempre la mejora de nuestro sistema público de salud, pero también siendo conscientes que podemos estar muy orgullosos del sistema público de salud que hoy tenemos en Andalucía”.

Recién llegado al cargo, reivindicó el reto y su ambición reformista. “Me gustan los retos. Es verdad que este quizá sea el más difícil de mi trayectoria profesional y política, pero tan difícil como apasionante y sobre todo desde que estoy en el primer minuto enganchado y absolutamente apasionado con el trabajo que tenemos por delante”. En esa línea, apeló a un método de trabajo basado en acuerdo y mejora continua: “estoy más seguro de que podremos avanzar en mejoras desde el diálogo, desde la escucha permanente y desde la capacidad de reforma y apuesta por el sistema que estoy convencido vamos a hacer entre todos”.

Entre los anuncios, hizo alusión al impulso al papel de la farmacia comunitaria y a la digitalización sanitaria. Sobre el primero, indicó que “estamos presentando un nuevo proyecto donde las oficinas de farmacia y las farmacias comunitarias asumen un protagonismo fundamental en la cadena del sistema sanitario”.

Sanz anunció una nueva hoja de ruta para “desarrollar un ambicioso programa de transformación digital del sistema sanitario público”, que quiso calificar como “una verdadera revolución digital”. Sanz se definió como “un apasionado de la digitalización y de las capacidades que la transformación digital ofrece al servicio de la salud”, y calificó esta estrategia de “imprescindible”.

Leopoldo González recoge el premio de la mano de José Rodríguez Cánovas. / Juan Carlos Vázquez

Compromiso y defensa del modelo de farmacia andaluza Leopoldo González Sanz de Andino, presidente de la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía (CEOFA), fue galardonado con el Premio Farmacia de esta edición, entregado por José Rodríguez Cánovas, consejero de Cofares en Andalucía. El premiado hizo extensible el reconocimiento a la labor de la entidad que preside, “cuyo compromiso ha sido siempre defender y mejorar el modelo farmacéutico andaluz”, subrayó. “Hemos trabajado para integrar plenamente la farmacia comunitaria en el sistema sanitario público, reforzando su papel en atención primaria, el uso racional del medicamento y la adherencia terapéutica”. Asimismo, afirmó recibir el premio “no como un punto final, sino como un estímulo para seguir trabajando por la profesión y, sobre todo, por el bienestar de los pacientes”.

La investigadora María José Sánchez junto al consejero de Sanidad. / Juan Carlos Vázquez

Contribución excepcional al avance científico en salud pública La investigadora María José Sánchez Pérez fue la galardonada en la categoría investigación. El premio reconoce su contribución excepcional al avance científico en el campo del cáncer, su impacto social en salud pública y su liderazgo en la promoción de la medicina personalizada y la investigación traslacional desde Andalucía hacia el mundo. “Este premio no es solo mío: pertenece a todo el equipo con el que tengo la suerte de trabajar y a las instituciones que hacen posible nuestra labor”, indicó. “La investigación en salud pública y en epidemiología del cáncer no son solo datos ni estadísticas; es escuchar, comprender y acompañar. Detrás de cada cifra hay personas y familias que nos inspiran a avanzar hacia una prevención más eficaz, un diagnóstico más temprano y una atención más equitativa”.

La microbióloga Fátima Galán con Ana Fuertes, de Biomerieux. / Juan Carlos Vázquez

Innovación y colaboración para el abordaje de las infecciones Ana Fuertes, directora de la división industrial de Biomerieux, entregó el premio en la categoría Diagnóstico Microbiológico Rápido, que recayó en Fátima Galán Sánchez, microbióloga del Hospital Universitario Puerta del Mar, reconociendo su apuesta por la colaboración multidisciplinar para mejorar el diagnóstico y tratamiento de las infecciones graves. El proyecto es fruto del trabajo de microbiólogos, internistas, pediatras e intensivistas del hospital gaditano Estas técnicas permiten, en menos de hora y media, identificar los microorganismos, facilitando el tratamiento y el manejo del paciente. “Es un orgullo representar a mis compañeros del Servicio, dirigido por el Dr. Rodríguez Iglesias, que apostaron desde el principio por estas tecnologías con el objetivo de ofrecer una atención sanitaria de calidad, personalizada y eficiente a nuestros pacientes”, afirmó.

Valentina Serrano, de GAIN, junto a Fernando Valpuesta, de Takeda. / Juan Carlos Vázquez