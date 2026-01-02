El calendario infantil incorpora la vacuna de la hepatitis A tras el aumento de casos

El calendario vacunal pediátrico de 2026 ha incorporado este año la vacunación sistémica frente a la hepatitis A con una pauta de dosis única a los 12-15 meses de edad y una de rescate para el resto de la infancia y adolescentes sin vacunar, tras el aumento de casos en los dos últimos años. Según ha informado el coordinador del Comité Asesor de Vacunas e Inmnizaciones de la Asociación Española de Pediatría (CAV-AEP), Francisco Álvarez, "España, hasta ahora, era un país con baja endemicidad de hepatitis A, por lo que la vacunación estaba recomendada únicamente para grupos de riesgo, pero el aumento de casos en la mayoría de comunidades ha obligado a reforzar la vigilancia y robustecer la prevención". Hasta la fecha, solo Cataluña, Ceuta y Melilla incluían la vacunación con la hepatitis A en el calendario infantil: "Cataluña como parte de un plan piloto iniciado en Barcelona, que posteriormente se extendió a toda la comunidad, y Ceuta y Melilla por su localización geográfica", según la CAV-AEP En 2026 esta recomendación se hace extensiva a todas las comunidades autónomas.

Otras de las actualizaciones del calendario de este año es la recomendación de la vacuna contra la gripe a todos los niños y adolescentes entre los 6 meses y los 17 años, siendo preferente la vacuna intranasal a partir de los dos años. Respecto a la gripe, los expertos también sugieren reforzar las coberturas en convivientes y cuidadores de pacientes de riesgo o que conviven con menores de 6 meses, embarazadas y profesionales sanitarios.

Este año, los pediatras han puesto de nuevo el énfasis en la importancia de garantizar la equidad en la vacunación en todas las comunidades, algo que, según la CAV-AEP, "actualmente no se da". Por ello, han insistido en avanzar hacia un calendario de vacunaciones e inmunizaciones único que garantice la equidad tanto en la prevención de enfermedades como en el acceso a la protección vacunal en todo el territorio.

Además, el calendario consolida las recomendaciones de años previos. Entre ellas está la recomendación de incluir la vacuna frente al rotavirus de forma sistémica en todos los lactantes españoles y mantener la pauta de vacunación frente a difteria, tétanos, tosferina, haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis con vacunas hexavalentes, es decir, una inyección que protege contra seis enfermedades y que también lleva la hepatitis B.

Continúa en el calendario pediátrico la insistencia de la vacunación antineumocócica, la recomendacion de la vacuna frente al menigococo B como sistemática en lactantes y la renovación de la pauta de vacunacion frente a los meningococos A,C, W e Y, además de la triple vírica y varicela. También continúa la vacunación frente al SARS-CoV-2 en grupos de riesgos, la del virus del papiloma humano en ambos sexos a los 10-12 años y el uso del anticuerpo monoclonal frente al VRS (nirsevimab) en lactantes menores de 6 meses y hasta los dos años en grupos de riesgo.