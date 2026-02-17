‘La felicidad de las pequeñas cosas’, el mensaje de la Fundación Juegaterapia en el Día Internacional del Cáncer Infantil

Una de las imágenes que forman parte del video de la campaña impulsada por la Fundación Juegaterapia.

La Fundación Juegaterapia, en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, lanza su nueva campaña solidaria bajo el lema ‘La felicidad de las pequeñas cosas’, un mensaje que incide en que, en medio de la enfermedad, la felicidad cotidiana puede marcar la diferencia.

Cada año se estima que alrededor de 400.000 niños y adolescentes con cáncer (de 0 a 19 años) son diagnosticados en todo el mundo. En los países con acceso a tratamientos oncológicos avanzados, más del 80 % logra superar la enfermedad, pero esta realidad no es igual en todas las partes del mundo.

La entidad destacó que estos datos recuerdan la importancia de seguir impulsando la investigación en cáncer infantil, garantizar el acceso a terapias eficaces y cuidar también el bienestar emocional de los pacientes y sus familias durante todo el proceso.

En este contexto, la Fundación presenta su nueva campaña anual contra el cáncer infantil, un mensaje que acompañará a la entidad durante todo el año y que reivindica que, incluso en mitad del tratamiento oncológico, la felicidad no desaparece: se transforma.

Y lo hace a través de un videoclip solidario donde Carla, Ilian, Bruno, Iker, Miguel, Sofía, Lola, Greta, Aarón, Álvaro, Lucas, Jesús, Mateo, Anas, Jardiell, Paula, Diego y Juan Pablo, niñas y niños en tratamiento oncológico y amigos, cantan una adaptación del clásico de Romina y Al Bano ‘Felicidad’, quienes han cedido sus derechos para apoyar la causa.

Una sonrisa. Volver al cole. Comerse un helado. Pasear al perro. Sentir el sol en la cara. Gestos sencillos que muchas veces damos por hechos, pero que para un niño o niña en tratamiento contra el cáncer se convierten en auténticos logros y en una poderosa fuente de alegría y esperanza.

Según Mónica Esteban, presidenta de la Fundación Juegaterapia, “en los hospitales hemos aprendido que la felicidad está en los pequeños detalles que hacen que un niño vuelva a sonreír. Y esa sonrisa también es parte del tratamiento. Las pequeñas cosas pueden ser enormes cuando estás luchando contra el cáncer.”

La campaña pone el foco en historias reales de niños con cáncer que encuentran alegría en lo cotidiano. Porque cuando el mundo se reduce a una habitación de hospital, lo pequeño se convierte en extraordinario.

Además del impacto emocional, la ciencia respalda esta mirada. Mario Alonso Puig, médico, divulgador y patrono de honor de la Fundación Juegaterapia, manifestó que “cuando una persona se siente feliz, se sabe que ocurren cambios en el organismo: hay una mayor activación del nervio vago anterior y el corazón entra en lo que se denomina coherencia cardiaca. Esto tiene un impacto muy importante en la lucha contra la enfermedad, ya que favorece una activación más intensa del sistema inmune, capaz de destruir bacterias, virus y tumores. Encontrar esos momentos para equilibrarnos y agradecer, incluso en medio de la dificultad, es sin duda un factor muy importante en la lucha contra la enfermedad.”

En la Semana Internacional del Cáncer Infantil, la Fundación Juegaterapia recuerda la importancia de seguir impulsando iniciativas que cuiden no solo el cuerpo, sino también las emociones, y de apoyar la investigación oncológica pediátrica para seguir avanzando en los tratamientos.

Isabel, madre de uno de los niños, manifiesta que la Fundación Juegaterapia es la única que ha estado a su lado. “Como dice su lema, ‘jugando la quimio se pasa volando’ y tanto en la habitación con la play, como en el aula con los voluntarios —que son maravillosos— los ingresos, que han sido muchos, se hacen mucho más llevaderos. La oportunidad que le han dado a Miguel como actor en la campaña la está disfrutando muchísimo".

Valle Sallés, vicepresidenta de la Fundación Juegaterapia, añade que "cuando convives con el cáncer infantil entiendes que la vida se mide de otra manera. Se mide en sonrisas arrancadas en mitad del miedo, en juegos que transforman una habitación de hospital, en pequeños instantes que se vuelven gigantes. Frente a esta enfermedad, cada momento cuenta. Y hacer felices a los niños y niñas en tratamiento no es algo pequeño. Es algo enorme. Porque en esa felicidad está su fuerza… y también la nuestra.”

Desde Juegaterapia se invita a la sociedad a sumarse al movimiento compartiendo en redes sociales aquellas pequeñas cosas que les hacen felices a través del hashtag #LaFelicidadDeLasPequeñasCosas.

Como parte de esta campaña, la Fundación lanza también el Saquito de la Felicidad, un pequeño objeto muy especial creado para concentrar las risas de tres peques en tratamiento: Emily, Otto y Rosa. Un saquito que, al achucharlo, deja escapar un montón de carcajadas contagiosas. “Porque a veces la felicidad también puede guardarse y compartirse”, señala Emily.