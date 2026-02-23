El ejercicio en el embarazo ayuda a controlar la ganancia de peso

Durante el embarazo, el aumento de peso es normal, pero cuando se dispara por encima de lo recomendado se asocia a más complicaciones para la madre y el bebé. Un estudio con participación andaluza publicado en BMC Pregnancy and Childbirth demuestra que los programas de actividad física durante la gestación ayudan a controlar la ganancia de peso y reducen el riesgo de 'pasarse'.

Los autores realizaron una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados publicados entre 2010 y mayo de 2024.

En total incluyeron 54 estudios que comparaban a mujeres que seguían intervenciones de ejercicio, habitualmente de intensidad baja o moderada y con duraciones variables frente a la atención habitual. Profesionales de España y Portugal han participado en este estudio, entre ellas la investigadora Evelia Franco, del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola Andalucía.

En el análisis global, las participantes de los grupos activos ganaron, de media, 1,2 kilos menos que las del grupo control. Además, la probabilidad de presentar ganancia de peso gestacional excesiva fue un 41% menor en quienes participaron en estos programas. Las intervenciones supervisadas por profesionales y las propuestas multicomponente (que combinan, por ejemplo, ejercicio aeróbico, fuerza suave y movilidad) mostraron efectos más consistentes que las no supervisadas o de un único tipo. Por índice de masa corporal previo, el beneficio fue estadísticamente significativo en mujeres con normopeso, mientras que en sobrepeso u obesidad la tendencia fue favorable pero sin alcanzar significación.

Los autores recuerdan que las guías suelen recomendar unos 150 minutos semanales de actividad moderada, repartidos en varios días, y siempre adaptados a la condición física y al curso del embarazo. Si hay complicaciones, debe pautarse con el equipo obstétrico.