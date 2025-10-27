ASEM distingue a Grupo Joly y Diario de Sevilla con el premio ‘Prensa más solidaria’

La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM) reconoció el pasado jueves a Grupo Joly y Diario de Sevilla con el galardón ‘Prensa más solidaria’ durante su Encuentro Anual de Voluntariado y la Entrega de los Premios ASEM 2025, celebrados en Sevilla. El premio subraya la contribución de estos medios a la difusión de causas sociales y a la visibilización de la esclerosis múltiple. El galardón fue recogido por Cristina Valdivieso, responsable de temas sanitarios en Diario de Sevilla, y Ramiro Navarro, coordinador de la sección Salud y Bienestar.

En un acto que reunió a representantes institucionales, entidades sociales, empresas y voluntariado, ASEM también distinguió, entre otros, al Ayuntamiento de Lora del Río, CODISA Impulsa Igualdad – Andalucía, Fundación Sevilla FC, Informativos Mediaset y Sanofi Aventis. Asimismo, se entregaron reconocimientos individuales a Agustín García Gutiérrez y Araceli Fernández Domínguez (Mejor Voluntario y Mejor Voluntaria) y el premio ‘Toda una vida de solidaridad’ al Dr. Guillermo Navarro Mascarell. La Asociación Damas de Loreto fue reconocida como Asociación más solidaria.

Además, ASEM nombró Socia Honorífica a la Hermandad de Los Gitanos, en agradecimiento a sus años de apoyo a las personas con esclerosis múltiple.