2026 consolidará el enfoque One Health como pilar del sistema sanitario, según UAX

La Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) incorpora el enfoque One Health de forma transversal en sus titulaciones del área de Salud, con contenidos de Salud Sostenible, y ha puesto en marcha nuevas iniciativas investigadoras desde la Facultad de Veterinaria.

Según explicó, los recientes brotes de peste porcina y gripe aviar detectados en España y en distintos puntos del mundo ponen de manifiesto la interdependencia entre la salud humana, animal y ambiental. Una tendencia que va a acelerar la implantación del enfoque One Health, que promueve una visión integral de la salud humana, con los sistemas de producción y seguridad alimentaria como elementos fundamentales de la salud.

Señaló que los episodios de mortandad masiva de aves por gripe aviar registrados recientemente en España o los focos de peste porcina, tienen un fuerte impacto sobre el sector de producción de alimentos. "La pérdida masiva de animales, las consecuencias económicas asociadas y la reducción de la oferta para el consumo humano, sitúan estas patologías animales en el centro de las estrategias de prevención y respuesta sanitaria desde una perspectiva One Health".

Ante esta nueva realidad, la toma de decisiones, la vigilancia epidemiológica, la investigación y la propia formación de profesionales se debe abordar de forma coordinada entre disciplinas tradicionalmente separadas. Así, la colaboración entre medicina, veterinaria, las ciencias ambientales y la biotecnología será clave en 2026 para el desarrollo de un sistema sanitario integral y robusto, añadió.

En este contexto, la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) ha incorporado ya el enfoque One Health como un pilar fundamental de la formación de sus profesionales sanitarios. A través de contenidos académicos, grupos de investigación especializados y una estrecha conexión con el entorno científico, clínico y profesional de la industria sanitaria y agroalimentaria, la universidad prepara a sus estudiantes para trabajar en entornos complejos e interdisciplinares donde la salud humana no puede entenderse de manera aislada.

“Hablar de One Health ya no es una opción, es una necesidad. Los desafíos sanitarios a los que nos enfrentamos exigen profesionales capaces de entender la salud desde una perspectiva global, integrando el conocimiento médico, veterinario y ambiental”, explica Aida Suárez, directora de One Health del Grupo UAX y decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de UAX. “Nuestra responsabilidad como universidad es formar perfiles preparados para colaborar y anticiparse a la hora de dar respuesta a problemas que no entienden de fronteras ni de disciplinas”.

“Cada vez es más importante prestar atención a la producción y la seguridad alimentaria como una pieza clave de la salud, que tiene su inicio en la labor de los profesionales veterinarios encargados de prevenir y cuidar de la salud animal”, señala Isabel Rodríguez, decana de la Facultad de Veterinaria de UAX. “Formar veterinarios con una visión One Health significa dotarlos de herramientas para trabajar de manera coordinada con otros profesionales sanitarios y participar activamente en la prevención de futuras crisis”.

Además, para integrar la componente ambiental del enfoque One Health, UAX ha incorporado este año contenidos específicos de Salud Sostenible en todas las titulaciones del área de Salud. De esta manera, los futuros egresados de UAX entenderán cuál es el impacto del cambio climático en la salud mental, sabrán cómo desarrollar medicamentos sostenibles o incluso diseñar dietas saludables y respetuosas con el medioambiente, entre otras aplicaciones.

Para reforzar su compromiso con la sostenibilidad, UAX se incorporó el curso pasado a la European Network for Climate and Health Education (ENCHE), una red internacional respaldada por la OMS para impulsar el desarrollo de conocimiento en Salud Sostenible.

De cara a 2026, la consolidación del enfoque One Health marcará la evolución del sistema sanitario y de la formación de los profesionales. UAX ha iniciado ya la evolución de su modelo formativo para adaptarlo a esta nueva realidad y anticiparse a las necesidades de talento que tendrá el mundo en materia de salud en los próximos años.