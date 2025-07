Torre Pacheco: la alianza del odio y la violencia

Los graves sucesos ocurridos en la localidad murciana de Torre Pacheco reiteran una enseñanza que no es nueva, pero que es necesario que quede fijada en el conjunto de la sociedad española: el odio aliado con la violencia constituye una potente arma de desestabilización en manos del populismo más extremista. La criminalización de la inmigración ha sido puesta en el centro de la diana de los objetivos de la derecha radical y antisistema en toda Europa. España no iba ser una excepción, a pesar de que el problema presenta en nuestro país perfiles muy diferentes a los que se pueden dar en otros puntos del continente. El discurso parte de dos falacias que en España hasta ahora no habían arraigado, pero que no conviene ignorar: la primera es la que relaciona inmigración con violencia y la segunda es que los inmigrantes están quitando los puestos de trabajo a los españoles. Ni la una ni la otra son ciertas. En el caso de Torre Pacheco ha habido un aumento significativo de la delincuencia porque ha habido un incremento notable de la población. Ese crecimiento ha venido de la mano de la llegada de extranjeros en una localidad que se ha convertido, gracias a esa mano de obra importada, en una potencia agrícola. A las autoridades gubernativas hubiera correspondido responder a esa situación con un incremento de dotación policial que mitigara la sensación de inseguridad que se ha extendido. Por otra parte, no deja de ser una obviedad que los inmigrantes se han hecho cargo de los trabajos que los españoles han ido abandonando como consecuencia de una mejora generalizada de las condiciones económicas y sociales. Ello abarca desde la agricultura hasta el cuidado de las personas dependientes pasando por la hostelería o la construcción. Pero sería no ver la realidad ignorar que la inmigración como fenómeno social tiene también efectos indeseados que hay que tratar con atención y medios. Torre Pacheco es una lección que no debe caer en saco roto.