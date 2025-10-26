Sacar la sanidad de la lucha política

HAY asuntos que por una cuestión de sensibilidad social deberían quedar fuera de la lucha de los partidos por ganar espacios electorales. El de la salud y el cuidado de los ciudadanos está entre los más importantes. Esta semana hemos asistido tanto en el Parlamento de Andalucía como en el Congreso de los Diputados a debates muy ásperos sobre la crisis desatada en la sanidad pública andaluza por los errores del cribado del cáncer de mama. Es lógico que una cuestión como esta ocupe la atención de los parlamentarios. Lo que no es igual de admisible es que la controversia haya derivado en un pulso político que, en la Cámara andaluza, ha sido probablemente el más duro de la legislatura y que ha tenido episodios tan lamentables como el abandono por parte de los consejeros del PP del Consejo Interterritorial de Salud. La situación requiere de grandes dosis de inteligencia política y de prudencia. Es más que razonable que se cargue contra la Junta por los errores cometidos y que se pidan responsabilidades. Pero no lo es convertir esta cuestión en una discusión violenta que no lleva a ningún sitio. Como es un error el cuestionamiento por el Gobierno de Moreno de la asociación que representa a las mujeres víctimas de esos errores. Una mera cuestión de respeto a las afectadas aconsejaría disminuir los decibelios de la discusión y centrarla en las propuestas para encontrarle solución y evitar que vuelva a repetirse. El hecho de que la Fiscalía Superior de Andalucía haya abierto dos investigaciones coloca la cuestión en una nueva instancia en la que se abren las vías para que se depuren culpas y se adopten medidas para la reparación del daño a las víctimas. Estamos ante un caso particularmente grave que atañe a la principal área de gestión de la Junta. Pero ello no debe hacer olvidar que la política está para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para agravarlos y distorsionarlos.