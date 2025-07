Resistencia con hipotecas

El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene otra agenda que la de resistir a cualquier precio. Para asegurar esa resistencia sólo tiene una fórmula: ceder ante las exigencias de sus socios parlamentarios para mantener la ficción de una estabilidad que hace mucho tiempo que ha saltado por los aires. Tras el pleno del Congreso de la semana pasada, en el que el presidente del Gobierno obtuvo una prórroga para mantenerse en el poder a la espera de nuevos acontecimientos, la programación que tiene para esta semana es una sucesión de actos que demuestran que toda la gestión está enfocada a satisfacer las hipotecas nacionalistas. Tras la celebración ayer de la reunión de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat que va a consagrar la puesta en marcha de un sistema de financiación privilegiado para Cataluña, hoy está previsto que sea el PNV el que apriete las tuercas en la negociación para lograr la transferencia de aspectos esenciales de la Seguridad Social. El próximo viernes, el Gobierno hará en Bruselas su enésimo intento para que el catalán sea considerado idioma oficial en la Unión Europea. En apenas cinco días se da satisfacción a las condiciones impuestas por ERC con la financiación, el PNV con la Seguridad Social y Junts con el idioma. Y no hay nada más. El Gobierno, bloqueado por los presuntos casos de investigación que están en investigación judicial, no tiene en estos momentos más objetivos que ganar tiempo. Y sus socios saben que la debilidad del Ejecutivo abre el camino para que impongan sus pretensiones sin encontrar resistencia para ello. Están dispuestos a aprovechar la ocasión porque, con toda probabilidad, no encontrarán una igual de favorable en mucho tiempo y porque saben que, cuando cambie la situación política, muchas de las medidas que se adopten ahora serán de muy complicada reversión. El coste para el Estado va a ser muy elevado.