Un nuevo mapa universitario

El presidente de la Junta acaba de anunciar que las universidades andaluzas contarán en tres años con un mapa “totalmente renovado”, con 188 titulaciones que buscarán su mejor encaje en el sistema productivo. Juanma Moreno ha defendido ante los rectores que es el momento de dar el paso para cambiar una oferta que lleva 14 años “congelada”. Una iniciativa pertinente aunque tampoco se trata de inflar sin más el número de carreras del escaparate. Igual que facilitar la entrada de privadas con informes desfavorables en aras de alentar una supuesta competencia. El futuro de la universidad pública exige una reflexión integral. Sobre la institución puede pivotar el desarrollo de Andalucía. El debate no puede quedar reducido a su financiación. Hay que determinar el papel que debe asumir para ayudar a eliminar cuanto antes las brechas económicas con las regiones europeas más avanzadas. Y para ello, lógicamente, hay que dotarlas de los medios para que lo puedan desempeñar. Si no puede liderar los vertiginosos cambios que transforman la sociedad, al menos acompasarlos, pero nunca quedar rezagada. La Academia también debe realizar un análisis introspectivo. No es útil un colectivo inmerso en la producción de papers como único camino de promoción profesional. Los campus deben vivir conectados a la realidad del mercado laboral. Antes que nuevas titulaciones, primero adaptar los planes de estudios de las actuales y establecer más y mejores conexiones con las empresas. Por ejemplo, para revertir los resultados del último informe de la Fundación Cotec sobre la industria de alta intensidad tecnológica que sitúa a Andalucía en el puesto 12 de España con sólo el 4,15% del empleo total ligado al sector frente al 6,8% de media nacional. Y los trabajos tecnológicos está muy vinculados al nivel de renta de los territorios.