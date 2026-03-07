Feminismo: avances y retrocesos

La lucha por la igualdad de la mujer ha sido uno de los movimientos sociales que más avances ha propiciado en lo que llevamos de siglo y que más han contribuido a cambiar la sociedad. Desde este punto de vista, la aportación del feminismo a la construcción de un mundo más justo y mejor es incuestionable. El progreso que se ha producido en las últimas décadas en la búsqueda de una igualdad efectiva en la esfera laboral, en la familiar y en todos los órdenes de la sociedad ha sido enorme y hoy concebir un mundo que no avance en esa dirección es imposible, al menos en las sociedades más desarrolladas. Sin embargo, queda todavía un largo camino que recorrer para extirpar comportamientos machistas que están enraizados desde hace siglos. El feminismo debe seguir siendo una vanguardia en la lucha por los derechos de la mujer, contra la explotación de género y contra los feminicidios. Pero el feminismo no puede olvidar que tiene que hacer una labor constructiva que implique al conjunto de la sociedad y no sólo a los colectivos más proclives. Una reciente encuesta publicada en España señala que el apoyo de los jóvenes al feminismo ha caído del 50% al 38% en apenas cuatro años y que más de la mitad de los hombres jóvenes ven en el feminismo “una herramienta de manipulación política”. El barómetro ha sido elaborado por la Fundación FAD Juventud, que goza de un merecido prestigio y que no es sospechosa de comportamientos sesgados o apriorismos políticos. Estos resultados revelan que algo se está haciendo mal en España a la hora de enfocar desde las administraciones públicas las políticas dirigidas hacia las mujeres y que muchas veces se puede detectar en ellas más afán demagógico o ideológico que soluciones a problemas reales. El feminismo debe seguir siendo una fuerza de avance social, pero para ello tiene que dirigir mensajes claros que impliquen al conjunto de la sociedad y apartarse de recetas populistas que al final pueden hacerlo retroceder.