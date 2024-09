El error del PSOE andaluz

El pasado sábado, en la reunión del Comité Federal del PSOE, todas las organizaciones territoriales del partido quedaron retratadas, por activa o por pasiva, ante el acuerdo al que llegaron los socialistas con Esquerra Republicana para consagrar en Cataluña un modelo de financiación privilegiado, que supone la salida de la segunda economía del país del sistema general. Sólo Aragón y Castilla-La Mancha se opusieron con cierta energía a esta pretensión, que rompe cualquier vestigio de igualitarismo entre los diferentes territorios de España. Madrid y Extremadura optaron por un cuestionamiento del acuerdo, pero sin elevar el tono de rechazo. Ni en uno ni en otro campo, ni en las críticas vehementes ni en las moderadas, se puede colocar a los socialistas andaluces. Todo lo contrario. La federación que encabeza Juan Espadas se ha convertido en un sólido apoyo de Pedro Sánchez también en esta estrategia de conceder a los separatistas catalanes todo lo que pidan para obtener a cambio apoyo en las estrategias de partido. La ruptura del modelo de financiación de las autonomías no ha tenido otro objetivo que garantizar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Comete Espadas con esta postura un error que profundiza en la pérdida de conexión del principal partido de la oposición con la realidad social de Andalucía. No hay que ser un fino analista ni un profundo conocedor de la historia política de la región pasa saber que si algún fundamento tiene el sentimiento identitario andaluz es el rechazo del agravio: Andalucía no aspira a ser más que nadie, pero no admite ser menos que nadie. Y ese principio se formuló en su momento mirando sobre todo a Cataluña. Con su aceptación del privilegio que ahora se otorga a esa comunidad, Espadas ignora uno de los fundamentos doctrinales que han guiado a su partido en las últimas cuatro décadas y deja un inmenso espacio político para que lo ocupen, como ya han hecho, el Partido Popular y Juanma Moreno.