Las comunidades autónomas salieron el lunes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las mismas dudas que entraron sobre dos temas fundamentales. En primer lugar, no se avanzó en ningún aspecto del diseño de un nuevo sistema de financiación que resuelva la situación en la que están varias autonomías, entre ellas Andalucía, que padecen una infrafinanciación crónica, por lo que prestan los servicios públicos básicos en peores condiciones que otros territorios. En segundo lugar, tampoco se aclaró nada sobre la negociación bilateral que mantiene Cataluña para lograr un modelo diferenciado y privilegiado de financiación a cambio de la investidura de Salvador Illa como próximo presidente de la Generalitat. Lo único que ha trascendido al respecto es la idea del Gobierno de activar el Consorcio Fiscal previsto en el Estatuto para permitir a la Hacienda catalana recaudar la totalidad de los impuestos, un paso hacia el modelo de concierto y cupo que persiguen los separatistas. Al margen de estas incógnitas, sí quedó claro en la reunión que presidió María Jesús Montero que las comunidades autónomas van a recibir el año que viene más dinero en concepto de las transferencias del Estado previstas en el actual sistema. Era algo que se ha producido durante los últimos años y que también ocurrirá en 2025. El Estado recauda más y por lo tanto tiene más para repartir. En concreto, un 9,5% de incremento sobre los datos de este ejercicio, que se traduce en 12.754 millones más hasta completar una cifra de 147.412 millones. Una buena noticia, sin duda, que hay que atribuir más a la marcha alcista de la economía española que a la gestión de Pedro Sánchez, pero que no resuelve los problemas que ocasiona el actual sistema. Andalucía seguirá perdiendo mientras no se cambie el modelo, igual que perderá si Cataluña sale del régimen común y tiene un trato privilegiado. La región, sus instituciones y sus ciudadanos, tienen la obligación de exigir lo primero y oponerse a lo segundo.