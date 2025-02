Andalucía y la “era dorada” del hidrógeno verde

En el contexto del II Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, celebrado en Huelva –como el primero– la semana pasada, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, auguró que la comunidad vivirá una “era dorada” con motivo de la transición energética en general y por la incipiente economía del hidrógeno renovable en particular. Los principales polos industriales andaluces, en Huelva y el Campo de Gibraltar, concentran un buen número de proyectos de producción de esta molécula mediante energía limpia que es cierto que ponen a Andalucía en un lugar preferente como productor de este vector energético, señalado por la Comisión Europea como relevante para conseguir la descarbonización de la economía. Moreno dejó claro que esa posición de ventaja andaluza en la producción de hidrógeno renovable es fruto de la planificación de la Junta y su apuesta por aprovechar los recursos naturales que tiene Andalucía y su situación estratégica. La producción de hidrógeno con energía renovable puede y debe ser un factor muy relevante para el desarrollo económico de la región y un argumento para captar inversión industrial que se localice en el sur de Europa, sin duda. Pero además de expectativas más o menos optimistas, la nueva economía del hidrógeno renovable necesita también certezas que aún no tiene. En primer lugar urge desarrollar demanda en el mercado para poder competir con el hidrógeno generado a partir de hidrocarburos –el gris– a precios competitivos y, para lograrlo, es necesario que se avance en regulación que prime su uso tanto en la industria como en el transporte, singularmente el pesado –marítimo, terrestre y aéreo– pero no solo. Reclamar esos cambios regulatorios, que han de ser validados en el ámbito español y de la UE, es una necesidad en la que el Gobierno de Andalucía debe poner también el énfasis.