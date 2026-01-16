Que no es espiritualidaaad. ¿Se imaginan? La juventud leyendo a Sor Juana Inés de la Cruz, a San Juan, Santa Teresa, Fray Luis de León o el de Granada, Alonso de Orozco... ¡Dios mío! Esto sí que sería un cambio notable, al menos en léxico y retórica.

La espiritualidad es un fallo del cerebro. Nuestra incapacidad para entender la dinámica de la naturaleza nos lleva a plantear preguntas absurdas sobre el sentido de la existencia o la consciencia más allá de la consciencia. Ésta última se contesta sola, es contradicción, fallo del sistema; aquella es la constatación de que el tiempo, una sensación nada más, tiene que ver con un mundo que, como dijeran Kant o Wittgenstein, es sólo una forma de entender lo que acaece. Evolución y religión son inconmensurables, no pueden ser a la vez; lo de Darwin es impepinable, luego...

Hay una diferencia entre esta carcoma que nos corroe como especie y nos lleva al arte, la meditación, la contemplación, la melancolía del paraíso perdido, a cultos variados basados todos en la magia o brujería (llamados rituales o credos para darles empaque teórico) que denominamos espiritualidad y este neonacionalcatolicismo, emanado como en Plotino de la divina Obra de Dios. Proselitismo confesional no es religiosidad, es un intento de usar la debilidad espiritual del ser humano para manipularlo, ejercer sobre él el poder y controlar sus reacciones dotándolo de unas señas de identidad que lo masifica y fanatiza.

Esta prensa nuestra, algo falta de solidez conceptual, lo siento, habla de ola de espiritualidad en la juventud cuando lo único que observamos es la debilidad personal que los lleva a la depresión y por tanto a Dios o la muerte. Que si el disco Lux de Rosalía (dónde verá ahí la gente la religión, qué lista la tía), que si Amaia Montero y su “Donde muere el orgullo, nace la fe” o “Yo creo en Dios, a mi manera”, que si Hakuna y toda esa parafernalia opusdeísta de muchachas decentes que no abortan, chicos universitarios con futuro, boiescáus y grupos de juventud de gentes de bien llenando estadios con Ayuso y Feijóo coreando, Abascal y cierra España...

Proselitismo del más cutre, y financiado estratégicamente por los ultraconservadores. A mí también me intentó captar la Obra en la Universidad prometiéndome carrera académica, recomendé al emisario que se masturbara con fruición. Con tanta Voz y tanta Luz esta juventud se va a ir al... palo mayor.