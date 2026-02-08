¿Y si el Vía Crucis fuese en el Corpus?

Lejos de una utopía o ensoñación cofradiera fruto de los temporales y lluvias de este inicio de febrero, hágase paso al debate y la originalidad. En las antípodas de “jugar a los pasitos”, el revisionismo de lo establecido debería ser una tarea de obligado cumplimiento para el mandatario. Es esencial no confundir la tradición y el sabor de lo arraigado con una postura inmovilista o conservadora, en la peor de sus definiciones. Es decir, obviar todo lo que suponga contrario a lo establecido.

Este curso, concretamente dentro de poco más de dos semanas, disfrutaremos de un atípico Vía Crucis Oficial del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Algeciras [el próximo 23 de febrero], con punto de salida y retorno en La Palma. Concretamente, estará presidido por la Hermandad del Nazareno, lo que además de un privilegio es una acotación clara del protagonismo e ilusión que acarrea este nombramiento para la hermandad designada.

Es más que evidente [y entendible] los deseos por parte de la corporación de buscar alguna fórmula de salir a la calle y recorrer, al menos, la feligresía. Algo que no está reñido con la solemnidad del acto, pues lo hacen todas y con regusto; pero en este caso en concreto también deja abierta la puerta a quién piense lo contrario. Quien vea innecesario sacar la imagen cuando el Vía Crucis se celebrará dentro del mismo templo en el que reside. Pues reinvéntense.

Si las circunstancias y la meteorología lo permiten, no sería descabellado celebrar el Vía Crucis en el exterior de la Palma, en plena Plaza Alta o recorriendo las más inmediatas calles de la parroquia. ¿Y por qué no ir un paso más allá? ¿Qué problema habría en unir dos de los principales templos de la ciudad, Palma y Corpus Christi?

En más de una ocasión la eucaristía de inicio del curso cofrade se celebró en la Cuesta del Rayo. La procesión del Corpus, desde hace algún tiempo, nace en la Palma y finaliza en Jacinto Benavente. ¿Por qué no desfilar hasta el Corpus y celebrar allí el Vía Crucis Oficial? A buen seguro, contentaría a todas las partes. Es cuestión de discernir entre tradición o inmovilismo. Sería una gran solución y alternativa a futuro para las corporaciones de la Palma.