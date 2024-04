En El día de la marmota, el periodista Phill Connor, magistralmente interpretado por Bill Murray, se despierta cada mañana a las 6:00 bajo los acordes de I got you babe de Sonny y Cher. En el caso del Campo de Gibraltar, una de las cantinelas que nos llevan a sentir en un bucle eterno llega de la mano del tan traído y llevado proyecto para construir un túnel bajo el Estrecho. No pasa un año o un semestre sin que España y Marruecos ratifiquen –por enésima vez– su intención de unir ambas orillas con un megaproyecto de ingeniería del que se llevan efectuando estudios más de 40 años.

A la vuelta de la esquina, en 2030, España y Marruecos, junto con Portugal, acogerán un campeonato mundial de fútbol. En pleno verano, durante el tránsito de la Operación Paso del Estrecho, los españoles y nuestros vecinos marroquíes tendremos la oportunidad de ver partidos de primer nivel prácticamente en las puertas de casa.

El Estado Olímpico de Sevilla y el Estadio Ibn Batouta de Tánger son dos de las posibles sedes que nos quedan a tiro de piedra y, por tanto, el flujo de viajeros en ambos sentidos se prevé bastante más intenso que los ya de por sí abultados registros de cualquier campaña de la OPE. Y el Puerto de Tarifa, por su conexión directa con la ciudad de Tánger, presumiblemente será una de las principales vías de comunicación. Porque, seamos honestos, el túnel no lo verán nuestros nietos. Siempre hay algo más urgente que pagar antes que la idea de horadar el subsuelo del Estrecho.

Sin embargo, el Campo de Gibraltar tiene ahora más que nunca argumentos de peso para exigir al Gobierno central que desdoble de una puñetera vez la carretera Nacional 340. Esa en la que de cuando en cuando, en otro lamentable bucle temporal, las colisiones frontales sesgan vidas en accidentes que podrían ser totalmente evitables con una doble plataforma para la calzada.

Ya no solo por el mundial, sino porque de nada sirve el flamante acceso Sur que se construye desde Los Pastores si el resto de la carretera sigue sin modernizar. Desde la primavera de 2021 está en marcha un proyecto para construir varias rotondas del que se han elaborado muchos trámites burocráticos pero del que no se ha puesto aún un gramo de cemento. Si queremos una carretera acorde a los tiempos, ya estamos tardando.