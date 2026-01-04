Por mucha simpatía que cause la caída de un dictador, la captura de Maduro a las bravas por soldados de los Estados Unidos no deja de ser una violación del derecho internacional y de la propia constitución americana. Se acusa a Maduro de narcotraficante y será juzgado por un tribunal de Nueva York. Trump se queda Venezuela, que dirigirá su Administración hasta que haya una transición. Ha insinuado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez se ha ofrecido a colaborar. Ha despreciado a la premio Nobel María Corina Machado, porque “no tiene respeto ni apoyo dentro del país”. Ha recalcado que ahora serán las grandes compañías estadounidenses las que llevarán el negocio petrolero venezolano. Y de ahí se cobrarán los reembolsos por los gastos que esta operación militar y el narcotráfico han causado a Estados Unidos. Ha lanzado diversas advertencias. Directa a Cuba, indirecta a Europa.

Ha reivindicado la doctrina Monroe, “América para los americanos”, que fue concebida por el quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, hace dos siglos. Inicialmente significaba que los países americanos no debían ser colonias de ninguna potencia europea. Que las naciones del viejo continente no debían intervenir en los asuntos internos de las nuevas repúblicas americanas y que Estados Unidos no se involucraría en las guerras y los asuntos domésticos europeos. La doctrina Monroe se terminó convirtiendo en el derecho de Estados Unidos a intervenir militar y económicamente en América Latina, como acaba de hacer Trump en Venezuela.

En España, la extrema izquierda está indignada y la extrema derecha se divide entre la euforia y la amenaza. La captura de Maduro no es una señal de defensa de la democracia, sino un aviso del afán de dominio de la primera potencia mundial. ¿Qué será lo siguiente? Trump esgrime los mismos motivos de seguridad nacional que en Venezuela para reivindicar Groenlandia, que según la doctrina Monroe no debería ser una colonia danesa. Pero la UE lleva un año de perfil ante las amenazas del 47º presidente americano, que acaba de volver a 1823.