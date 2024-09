Hay un runrún que flota en el ambiente, ya sople el levante o el poniente, un clamor cada vez más indignado y que suena mas fuerte. Comentan los ancianos del lugar, que sabios son, que tienes más opciones de que te toque la lotería a que el tren Algeciras-Madrid no se estropee durante el trayecto. Argumentos para enfadarse tienen, un Puerto de primera y una red ferroviaria de tercera, no es de recibo. Alguien debería despejar la X de la ecuación. La sufre una población, la del Campo de Gibraltar, que se acerca a los 300.000 habitantes, una potencial masa humana que depende de factores ajenos y a la suerte divina para que su viaje no se vea truncado. O, lo que viene a ser lo mismo, que se ve obligada a jugar al Rasca de la Renfe. Ya lo dice la Ley de Murphy: "Todo lo que pueda salir mal, va a salir mal". Pero puede tener solución. Señores de arriba, a trabajar.