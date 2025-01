Tarifa, mucho más que sol, viento y playas

La comarca del Campo de Gibraltar tiene personalidad propia, rica y variada. Los 8 municipios que la conforman, al sur del sur de nuestra península, tienen unas características singulares, pero un mismo palpitar.

He indicado con anterioridad que para mí Patricio González es de los mejores políticos que ha tenido esta comarca y con el que participé en el sueño de la novena provincia. Nos animó a unirnos para compartir un futuro más próspero y propio. Para ello se creó la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Hago bandera de la unión comarcal, pero qué poco la conozco. Al final me encierro en el localismo. Ejemplo de ello es todo lo vivido la pasada semana en Tarifa. Un grupo de 150jóvenes de la comarca pasearon y conocieron mejor a Tarifa y su gente. Muchos conocemos sus playas, la magia de sus aguas, algo de Guzmán el Bueno y su castillo, pero ¿y su historia?¿su patrimonio cultural cofrade? Me estoy refiriendo al V Encuentro Juventud Cofrade del Campo de Gibraltar. El mundo de las cofradías es atractivo para una buena parte de la juventud. Pero por desgracia en muchos casos caemos en chovinismo baratos, pensando que lo nuestro es lo mejor y que el resto no existe. Con estas jornadas pretendemos que se formen, que conozcan la realidad de otras localidades y sobre todo que se creen lazos de amistad.

Este V Encuentro fue capitaneado por Mª José Cárdenas, nueva presidenta del Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Tarifa. Comisión organizadora encabezada por la vocal de juventud Estefanía Rodríguez y formada por el siguiente grupo de jóvenes: Claudio Díaz Ojeda, Triana Garrido Rodríguez, Víctor Guzmán, Pablo Ojeda, Elena Gallego, Ana María Sánchez, Samuel Gurrea, Francisco López, Juan Lozano, Ana Isabel Díaz y por el párroco Juan Pedro Varo Salguero. Las tres conferencias fueron realizadas por los tarifeños Antonio Garrido Rodríguez, sobre la historia de la Virgen de la Luz, su Santuario y su Romería; por Francisco Ferrer Serrano. sobre la Eucaristía; y por Francisco David Robles Collado sobre las parroquias de San Mateo, San Francisco y las hermandades que allí residen.

Los jóvenes disfrutaron, se divirtieron y seguramente crearían lazos de unión entre ellos. La sesión de la mañana fue en el santuario y la de la tarde en Tarifa visitando el Castillo de Guzmán el Bueno, la casa de hermandad de la Virgen de la Luz, las parroquias de San Mateo y San Francisco, el mercado y finalizamos en el cine con un concierto.

El pasado 1 de enero, una de las propuestas que me hice para este año nuevo es conocer más y mejor nuestra comarca. Solo se puede querer lo que se conoce.