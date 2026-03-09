La sombra de Marruecos

Para nadie que siga con un poco de atención la política internacional es un secreto que Marruecos quiere convertirse en el socio preferente de Estados Unidos en el Mediterráneo occidental. Y que lo quiere hacer a costa de España porque ello significaría reforzar su papel ante la potencia hegemónica en la zona y disminuir el de su principal rival estratégico. Dentro de este empeño por hacerse valer ante Washington, el régimen de Rabat ha jugado ya la carta de ofrecerse para ubicar las bases estratégicas que ahora están en territorio español, Rota y Morón. El Pentágono ha tomado nota y la posibilidad cobra alguna verosimilitud por las pésimas relaciones del Gobierno de Pedro Sánchez con el presidente Donald Trump, como se ha puesto de relieve estos días con ocasión del ataque lanzado por Estados Unidos contra Irán al margen de cualquier legalidad internacional.

Aunque estamos hablando de un futurible que quizás no se concrete nunca, convendría que el Gobierno de España comenzara a evaluar las consecuencias de todo tipo que tendría un eventual desmantelamiento de Rota y Morón. Para las zonas afectadas sería un desastre económico, sobre todo para el entorno de Rota. El turismo y la base aeronaval norteamericana son los cimientos sobre los que se asienta la economía de una amplia zona de la provincia de Cádiz con pocas alternativas para buscar otras vías.

Pero, además, España, perdería valor dentro de las estructuras de defensas occidentales y Marruecos lo ganaría. Rabat tiene planes expansionistas que afectan a territorio español y no solo a las ciudades de Ceuta y Melilla y a los peñones sobre los que se mantiene soberanía y presencia militar. Si Marruecos se convierte en el aliado preferente de Estados Unidos en la zona y España pierde esa posición preferente, el escenario estratégico, en una situación tan convulsa para el orden internacional como la que se está fraguando, puede cambiar en contra de nuestros intereses.

Marruecos proyecta su sombra sobre Rota y Morón y Andalucía asume riesgos en este juego. La relación con Estados Unidos es el principal factor de política exterior que tiene que considerar España. Subordinar el vínculo con Washington a los intereses políticos nacionales es un error por el que se puede pagar un precio muy alto.